同与不同 青云QingCloud两个新区的上线意义

近日，青云QingCloud将同时开放运营两个新的可用区——广东2区（GD2）与亚太2区（AP2），进一步拓展了QingCloud公有云的全球版图。

至顶网服务器频道 01月11日 新闻消息（文/李祥敬）：近日，青云QingCloud将同时开放运营两个新的可用区——广东2区（GD2）与亚太2区（AP2），进一步拓展了QingCloud公有云的全球版图。目前，青云QingCloud自营数据中心已经迅速增长至12个，实现了华北、华东、华南地区全覆盖，并对外辐射整个亚太市场。

青云QingCloud产品兼运营副总裁林源

青云QingCloud产品兼运营副总裁林源告诉记者，新区的开放运营将进一步助力国内企业业务出海，为其提供国际通路定点优化能力，全面提升了华南地区的基础设施规模和服务品质。

青云QingCloud的基础设施建设之路

在林源看来，广东2区与亚太2区的上线是青云QingCloud不断迭代基础设施的重要体现。

谈及青云QingCloud可用区的上线路径，北京3区不得不说。因为其是青云QingCloud第一个运营商级别的数据中心，并且北京3区配备了自己的骨干网，即北京3区是青云QingCloud全国骨干网的第一个节点，同时青云QingCloud有了自己的BGP IP和BGP网络。

“随着北京3区的开放，我们对基础架构做了一次提升，也就是SDN 2.0的问世。众所周知，青云从2013年开始以SDN成名，2015年之前是SDN 1.0版本，满足了绝大部分客户的需求。随着客户在云上部署的业务规模越来越大，他们开始遇到瓶颈，SDN 2.0应运而生，其可以满足用户在云上部署超大规模应用的性能需求。”林源说。

紧接着，青云QingCloud的第二个骨干网节点便是上海。2016年青云QingCloud开始搭建上海骨干网节点，正式开放上海1区，并对底层存储做了升级，SDS（软件定义存储）2.0就是从那个时间节点开始的。

所以，我们看到青云QingCloud每个可用区的上线都是其考虑的。林源表示，广东2区与亚太2区是青云QingCloud全国拼图的其中两块。青云QingCloud在2017年底推出了全模云的概念，全模云的背后是SDN 2.5的升级，同时物理主机、NeonSAN、RadonDB服务的发布，在功能层面补全了青云QingCloud的拼图，通过全模云的基础架构可以满足用户在稳态、敏态和混合态的IT需求。“我们有了北京、上海、广东和亚太的可用区，就需要有骨干网的调度能力，SD-WAN可以解决很多用户层面的问题。”

广东2区与亚太2区的不同

作为云计算提供商，新区的上线应该是稳步推进，但是由于阶段性，新区在其布局中又有不同的意义。这对于青云QingCloud来说也是如此。

林源介绍说，广东2区和亚太2区在基础设施层面，跟北京3区、上海1区一样，是五星级核心一级运营商的数据中心，满足国际Tier3＋等级。其中，广东2区包含2个五星级运营商数据中心，采用青云QingCloud “全模云”架构，提供多项全新产品服务，覆盖公有云、托管云、混合云等服务交付模式。“我们为广东2区和亚太2区选择了核心运营商数据中心，其对电力保障、硬件条件、软件层面以及基础运维层面有很严格的要求，确保底层基础设施完全可靠。”

当我们谈到一个区域时，往往说的不是一个数据中心，而是多个数据中心。用户需要在同一个区有互备、灾备业务，需要把自己的业务放在不止一个数据中心。林源表示，我们会通过光纤环网将数据中心互联起来。比如广东2区提供多个数据中心，用户可以将他的业务部署在多个数据中心，多个数据中心之间不通过公网传输，而是通过青云QingCloud自己的骨干网进行通讯。“我们的骨干环网提供了超大带宽、超低延迟，并且有冗余保障的光纤网络。这是我们在基础设施、数据中心和骨干网层面的优势。”

同时，当用户部署了一个服务后，最关心的是他的客户访问自身服务时的网络质量。青云QingCloud在国内BGP的出口是多线的，包括电信、联通、移动，也包括10家社会运营商——鹏博士、蓝讯、长宽、方宽和东方有线等，加起来大概有30线BGP。这样做是为了保障用户在提供服务时，他的客户从全国各地访问，都能通过他自己的运营商直达。

特别是在BGP方面，青云QingCloud全球骨干网包括北京大区、上海大区、广东大区和亚太大区。每一个区的基础设施条件一样，不同大区之间有专线互连，也提供BGP的带宽。“借助BGP可以实现出口级链路的冗余，这就意味着广东大区运营商级别的BGP中断将不会影响到用户的服务。我们可以通过青云自身BGP的能力，将用户的入口切到上海，再经过上海到广东的专线流回广东大区。对用户来说，他的业务不会有影响。”林源说。

现在企业出海非常普遍，特别是互联网金融企业，他们除了给国内客户提供互联网金融服务，还把眼光瞄向海外。为此，亚太2区提供了国际BGP网络质量，其包括港澳台的质量，以及到韩国、新加坡、马来西亚、日本东京，测试显示都在50多毫秒内。值得一提的是，由于青云QingCloud自有全软件定义骨干网QingCloud SD-WAN的BGP网络，可以根据用户的需求对一些地方进行定点优化。

林源表示，从全国骨干网角度来说，借助青云QingCloud动态智能骨干网，华北、华东、华南和亚太就能进行很好的互联。我们不仅有自建的骨干网，还有合作伙伴在其他省市的骨干网和互联节点，青云QingCloud能够基于这张网进行智能调度，让我们的客户实现全国范围内任意两个节点之间的互联。

从新区上线延展开来看青云QingCloud的下一个五年计划

其实从新区的上线，我们可以看到青云QingCloud在云计算布局方面的路径。

青云QingCloud CEO黄允松

青云QingCloud CEO黄允松表示，云计算是什么？云计算的本质是IT的下一代演化。未来会往哪里走？趋势非常明确，一定是深入企业级。为此，青云QingCloud始终致力于打造企业级的云计算服务。

青云QingCloud公有云于2013年正式商用，至今已发展近5年的时间。黄允松说，为此，青云QingCloud在下一个五年瞄准了骨干网、PaaS/SaaS平台化、Blockchain（区块链）、云时代的“IOE”和国际化。

具体来书，在骨干网方面，青云QingCloud矢志不渝地投入骨干网建设。“当所有传统行业接触网络时，网络将变成一种商业工具，这时一个互联互通、高度廉价、高度可靠的纯动态BGP呈现的骨干网变得非常关键。”黄允松如是说。

在PaaS/SaaS平台化方面，青云QingCloud会大力发展AppCenter，让各行各业的解决方案予以平台化、复用化。黄允松表示，青云QingCloud从2015年开始投资PaaS的开发，并赋予PaaS两个阶段的使命。第一阶段是消弥中间件所带来的技术挑战，称为Technical PaaS。通过2015年和2016年两年的努力，第一阶段基本得以告终。2017年，青云QingCloud全身心投入大量的精力在Industry PaaS，也就是带有行业属性的PaaS。Industry PaaS在某种程度上可以称之为SaaS的平台化。

为此，青云QingCloud开源了一个项目OpenPitrix，这个项目是从AppCenter的演进中抽取的。OpenPitrix通过一套应用程序管理框架，可以完美地兼顾传统和新型IT架构。“通过OpenPitrix/AppCenter以及合作伙伴计划，完善我们对于带有行业属性的PaaS层和SaaS平台的开发，这是我们2018年的重头戏。”黄允松说。

在Blockchain（区块链）方面，黄允松说，Blockchain is a new Web。青云QingCloud会百分百投入它，但是青云QingCloud投入Blockchain是从技术的角度，而不是从金融的角度。

业界一直有个口号是去IOE，而青云QingCloud要打造云时代的“IOE”，也就是 “全模云”架构，为企业在云时代构建稳态的IT基础架构。在国际化方面，黄允松表示，2018年大家可以看到青云QingCloud在海外的投资，投资区域基本围绕东南亚和印度展开。