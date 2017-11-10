Synergy分析：2017年IT基础设施硬件支出增长3%

来自Synergy Research Group的最新数据，在过去12个月企业在IT硬件上的支出增长势头良好，6个主要细分市场的收入增长了3%。

来自Synergy Research Group的最新数据，在过去12个月企业在IT硬件上的支出增长势头良好，6个主要细分市场的收入增长了3%。

该分析公司表示，2017年企业IT基础设施硬件总收入超过1130亿美元，过去12个季度每个季度的收入在260亿美元到290亿美元之间。数据中心服务器是整体上最大的细分领域，在企业支出中占大约300亿美元，但收入实际上比去年下降了1个百分点。

第二大细分领域是交换机和路由器，全年拉动了290亿美元，增长4%。但托管和云协作细分领域增长最多，增幅为13%，本地协作市场却出现了显著的下滑。

去年最大的赢家是网络设备制造商思科，在收入方面思科仍然是全球最大的企业IT设备制造商。根据Synergy Group的数据，思科在6个细分领域中的4个位列第一，在托管和云协同市场位列第二，在数据中心服务器领域位列第五。

这一表现意味着思科在所有企业IT基础设施硬件中占比26%。思科在该领域永恒的竞争对手HPE以11%的市场份额位列第二。HPE是数据中心服务器销售的领跑者，在无线LAN细分市场位列第二。

微软是领跑6个细分领域其中之一的另一家公司，在托管和云协同硬件市场位列第一。

Synergy表示，IBM和联想是数据中心服务器领域的前五大厂商，但是远远落后于HPE和Dell。

对于这些企业技术厂商来说，有个好消息就是至少在过去5年中基础设施支出是支持增长的。但是，Synergy创始人、首席分析师Jeremy Duke警告说，企业基础设施硬件支出的重点正在发生变化，企业把更多重点放在了托管解决方案和新兴技术上。

“这些变化将继续为现有厂商带来挑战，给新进入市场的厂商带来机遇。”