Synergy分析：2017年数据中心并购交易总额超200亿美元 数量创新高

根据Synergy Research Group的最新数据，2017年数据中心领域的并购活动有所加速，去年交易总额高达200亿美元。

根据Synergy Research Group的最新数据，2017年数据中心领域的并购活动有所加速，去年交易总额高达200亿美元。

Synergy表示，这个总金额远远超过了前两年交易的总金额。更重要的是，该领域还有4笔规模超过26亿美元的交易处于已经达成一致、还未完成的状态。

Synergy首席分析师、研究总监John Dinsdale表示：“推动数据中心并购活动的因素是企业更多地致力于提高IT能力和减少拥有数据中心资产上。这一转变正在推动外包业务的巨大增长，不管是通过云服务还是使用托管设施，亦或是数据中心的出售和回租。”

Synergy称，2017年数据中心领域平均每周都会发生一次重要的并购交易。Digital Reality Trust公司以76亿美元收购DuPoint Fabros Technology，这是2017年最大的一笔数据中心收购，同时还有其他4笔交易的规模也超过了10亿美元，例如来自Equinix、Cyxtera Technologies、Peak 10和Digital Bridge等公司的收购。

其他2017年的并购活动包括12笔规模在1亿美元的收购，31笔规模小于1亿美元的收购，让2017年并购交易总数达到了48笔。相比之下，2015年和2016年两年的总数仅为45笔，而且其中只有3笔规模超过了10亿美元。

Digital Reality和Equinix是这三年来最大的消费方，在收购上总共花费了190亿美元。Equinix的收购是在全球范围内进行的，而Digital Reality则主要专注于美国和欧洲。

Synergy称，随着企业越来越多地采用公有云，并且这个趋势还会持续下去，相信将推动并购活动的增加。Dinsdale表示：“我们预计未来5年将会有更多的数据中心并购交易。”