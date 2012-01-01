在这个计算多元化的时代 OpenPOWER存在的价值或许没有那么简单

在近日举行的2017 OpenPOWER中国高峰论坛上，OpenPOWER生态系统的产品与解决方案和相应的路线图被公布，并展示了中国市场的合作创新成果。

至顶网服务器频道 12月19日 新闻消息（文/李祥敬）：不可否认我们处于一个计算多元化的时代，什么云计算、边缘计算、人工智能等。面对如此众多的计算形态，企业需要一个对应的IT架构来承载，而处理器的选择更是关键。

说到处理器，随着整个IT产业的变革，芯片也在革新，比如各种人工智能芯片，还有x86、ARM、Power等。特别是Power，其在小型机时代那是无可争议的领导者。不过步入云计算时代，Power的声音似乎没有那么“大”了。不过这并不代表Power没落了，这不OpenPOWER基金会在2013年成立了，旨在促进和鼓励基于POWER架构的协作创新。

OpenPOWER基金会支持成员定制POWER处理器、系统平台、固件和中间件软件，进行优化，满足其业务和组织需求。已经交付及正在开发的成员创新成果包括适用于大型数据中心的自定义系统、通过GPU、FPGA或高级I/O实现的工作负载加速以及软件设备的平台优化，或者高级硬件技术开发等。

在中国市场，OpenPOWER基金会一直致力于打造一个“开放协作”的生态体系。在大中华区的45名成员当中，既有已经成军多年，国内领先的云计算与大数据服务商，也有成立不久就在尖端领域取得技术突破的初创企业，这也验证了OpenPOWER秉承的理念，正在为中国科技企业实现创新突破提供强有力的支持。

在近日举行的2017 OpenPOWER中国高峰论坛上，OpenPOWER生态系统的产品与解决方案和相应的路线图被公布，并展示了中国市场的合作创新成果。来自多家OpenPOWER基金会成员企业的高管与技术专家探讨了如何采用基于OpenPOWER技术的新手段，比如新发布的专为数据密集型工作负载设计的POWER9处理器、新发布的AC922系统、OpenPOWER加速技术以及OpenPOWER生态系统开发的行业应用等，来处理数据中心的各种高级工作负载。

OpenPOWER打造人工智能时代的创新生态系统

IBM大中华区董事长陈黎明

IBM大中华区董事长陈黎明表示，通过OpenPOWER，IBM在中国搭建了技术交流合作的平台，与中国企业共同拓展OpenPOWER的发展机会。IBM希望能与大家携手，成为中国企业走向人工智能时代最可依赖的伙伴。

陈黎明说，上周IBM发布了最新的Power9的系统服务器，它是专门针对人工智能计算运行的工作负载而设计的。可以将深度学习的训练时效提高将近4倍，企业可以以更快的速度部署人工智能的应用。Power9面向人工智能技术路线是IBM对于未来企业发展做出的重大判断：人工智能将成为企业未来竞争力的一个决胜关键。

据悉，Power9将会为美国能源部Summit及Sierra超级计算机所使用，这台超级计算机建成之后，将成为世界上性能最强的超级计算机。此外，谷歌也将使用Power9的芯片。

IBM Systems OpenPOWER总经理Ken King

在IBM Systems OpenPOWER总经理Ken King看来，随着认知时代的到来，企业数据中心必须从加速器、I/O设备以及软件优化等多个层级进行系统创新。而这需要协同创新的生态系统，OpenPOWER便应运而生，给客户带来更多的选择。

IBM大中华区科技战略合作部总裁姜锡岫

IBM大中华区科技战略合作部总裁姜锡岫表示，OpenPOWER良好的生态圈，开放的技术能为周边硬件环境提供高速通道，打造丰富的定制化方案，更为重要的是帮助成员提高自身创新的能力。OpenPOWER生态中更多的协同合作，将成就良好的多赢的局面。

姜锡岫说，OpenPOWER之所以能构建一个协同创新的平台，得益于通过OpenPOWER开放的技术，为生态圈周边建立了高速的通道，能够在CPU和GPU之间产生良好的连接技术；我们追求双赢，不仅仅是IBM一家单独盈利，我们希望和所有的生态朋友能够有一个协同和合作，希望这个开放可以让大家有更多的创新；我们有更灵活的定制，更开放的标准，同时符合安全可控的要求。

OpenPOWER生态系统持续壮大

今年9月，浪潮和IBM共同宣布，双方将成立合资公司，研发更加适合中国市场的开放的Power服务器产品。浪潮集团副总裁胡雷钧在主题演讲中表示，OpenPOWER系统提供了更高效的智慧计算能力，以满足中国企业快速发展的需求。浪潮将基于OpenPOWER的生态体系，打造多元化的基础设施，并将围绕云计算、人工智能和大数据三大领域提供一系列OpenPOWER平台。

胡雷钧表示，OpenPOWER平台具有两个显著的特点——优秀的体系结构设计和开放性。特别是OpenPOWER的OpenCAPI和支持NVLink，等于是给所有的有能力设计加速器的厂商提供了一个开放的环境，一个面向各种不同应用定制更高效计算平台的环境。这体现了真正的开放，这个Open对于这个产业界带来的革命性变化，在未来的几年里会产生深远的影响，而且这个影响会繁荣我们的产业。

" 为了能更好地推进OpenPOWER的生态建设和相应产品的发展及应用，依托浪潮的服务器与存储国家重点实验室，以及浪潮的解决方案、服务器产品设计和大规模批量交付的能力，为OpenPOWER未来的发展提供支撑。"胡雷钧说，“OpenPOWER带来的开放是一个深层次的开放，这个开放是围绕通用处理器从通用到定制化的开放创新。同时，OpenPOWER又是一个强大的生态系统，其构筑了我们共同的未来生存环境，是我们共同的事业。”

自IBM公开POWER架构以来，OpenPOWER基金会已吸纳来自全球33个国家的300多家成员，共同致力于基于POWER CPU处理器的创新。从2013年至今，OpenPOWER生态系统已经从5位创始成员发展到现在的300多位成员，其中大中华区域有45名成员，涵盖了包括系统设计与制造以及软件和应用开发在内的全业务范围。同时，OpenPOWER的生态体系进一步壮大，会员及合作伙伴类型更丰富，涉及更多行业和细分领域。

基金会成员、生态系统合作伙伴以及开源和Linux社区参与者纷纷带着最新的 OpenPOWER技术亮相峰会，并向公共部门、大型企业以及互联网企业等类型的客户展示了超大规模数据中心（HSDC）的价值。

比如，Zilliz宣布推出中国首个基于IBM POWER高性能服务器的GPU硬件加速OLAP数据库解决方案和GPU数据库一体机MEGAWISE。该系统采用Nvidia Tesla P100处理器进行大规模并行数据处理，同时使用NVlink技术实现GPU和CPU之间的高速互联，数据查询性能提升100倍以上，硬件成本降低10倍，运行成本降低20倍，可广泛用于银行、金融、电信、能源、物联网、医疗和电子商务等领域。

苏州中太服务器有限公司推出了数十种深度优化行业应用的定制化解决方案， 其基于OpenPOWER平台的ZoomONE可提供相当于x86服务器4倍的性能，并且已经获得客户订单。

OpenPOWER受到互联网厂商青睐

目前OpenPOWER已经在互联网厂商中“生根发芽”。据悉，腾讯为其不断增长的企业数据中心购置了一批OpenPOWER系统。 去年，在OpenPOWER技术的支持下，腾讯云在Sort Benchmark大赛中创下了四项世界纪录，在大数据分析和应用管理领域展现出世界级的性能。

阿里云高级技术专家、阿里云硬件支撑及服务团队负责人王恒表示，OpenPOWER拥有出色的开放性和高可靠性，并且支持深层定制化，同时在高性能方面有很强的优势。阿里云将借助开放的OpenPOWER技术架构，为来自不同行业客户的复杂需求提供更加灵活多样的公有云服务，更好地发展数字经济，促进开放共享。

网易云行业首席架构师周友辉表示，随着企业和互联网数据的飞快增长，对IT存储系统的容量、性能和扩展性提出越来越高的要求。基于CEPH（分布式文件系统）并采用全固态盘（SSD）搭建的开源高性能分布式存储系统可以很好地满足数据增长需求，但是在IO（输入输出）压力大时，CPU使用率经常超过90%，成为性能的瓶颈。OpenPOWER服务器与全固态盘（SSD）组合搭建的CEPH分布式高性能存储集群系统不仅能保证系统的高速运转，还将CPU使用率成功减低至50%，很好地平衡了磁盘、IO通道、网络、CPU之间的性能，充分发挥出硬件各个部分的能力，从而提供给应用更好的整体性能，支撑更多的并发业务。

为什么OpenPOWER受到了互联网厂商的关注？因为现在客户的计算需求是多样化的，而OpenPOWER则提供了这样的一个选择。而且从某种意义上说，这也是客户所乐见的，选择的丰富性对于整个计算市场来说是好事。

结语

诚如前面所以，我们处于一个计算多元化的时代，OpenPOWER平台丰富了市场选择，这本身就是其存在的最大意义。