共建产业生态 英特尔与合作伙伴助力实体经济升级转型

英特尔市场营销集团副总裁兼英特尔中国区总经理王锐博士就表示，今年峰会的主题是“携手共建产业生态，助力实体经济升级转型”，探讨IT和互联网的新技术如何为实体经济带来丰富的新增长点和强大的新动力。

至顶网服务器频道 12月11日 新闻消息（文/李祥敬）：当前，中国的IT产业和互联网技术发展非常地迅猛，产生了许多新的商业模式，吸引了消费者以及全球的广泛关注。不过，建设现代化经济体系，必须把着力点放在实体经济的发展。

在这样的背景下，2017英特尔中国行业峰会在苏州召开。来自金融、能源、医疗、交通、零售、教育等行业的企业负责人、技术专家和合作伙伴参加了大会。英特尔与行业专家和用户代表一道，分享了全球市场数字化发展趋势，人工智能和数据革命引领产业变革的洞察，赋能实体经济的众多实践。

如何用助力实体经济 英特尔有话说

英特尔市场营销集团副总裁兼英特尔中国区总经理王锐博士

毋庸置疑，信息经济对于实体经济的影响是巨大的。英特尔市场营销集团副总裁兼英特尔中国区总经理王锐博士就表示，去年英特尔行业峰会讨论的主题是业务变革，大家谈论的焦点是各行各业如何在新的时代里进行业务的变革和转型。而今年峰会的主题是“携手共建产业生态，助力实体经济升级转型”，探讨IT和互联网的新技术能够为实体经济带来丰富的新增长点和强大的新动力。

“当今新技术层出不穷，这些新技术的核心是什么？英特尔认为是数据。由于技术不断地创新，现在每个行业都在走向智慧化，像智慧医院，智慧工厂、智慧交通等等，再加上我们每个联网的人和物，每天都在创造出海量的数据，形象地说，数据就是智慧化时代的石油。”王锐说。

数字化变革催生的数据洪流是所有企业都需要面临的挑战，同时也蕴含着巨大机遇。未来我们要特别关注的是哪些前沿技术呢？王锐表示，人工智能、自动驾驶，AR/VR和5G，这四大领域都涉及到极为庞大的产业链条和经济体制，也是英特尔未来重点布局的领域。

英特尔公司全球高级副总裁、网络平台事业部总经理Sandra Rivera

英特尔公司全球高级副总裁、网络平台事业部总经理Sandra Rivera补充说，云计算、大数据、5G以及人工智能等新技术的发展给行业带来崭新机遇。英特尔致力于与重要合作伙伴一起创新各种解决方案，加速行业的数字化转型。“英特尔非常自豪成为一个技术创新者，以各种不同的方式通过数据构建未来，为行业带来新的业务机会。”

比如，通过人工智能捕获数据，创造价值，能够为不同行业、不同垂直细分市场带来全新的服务和可能。Sandra表示，英特尔具有得天独厚的优势，能够充分利用所收集的数据，以及设备、网络，从边缘到云端实现无限可能。

应该说，英特尔不断地关注并且延伸人工智能的技术布局，不仅关注基于FPGA、Nervana芯片等的解决方案、产品组合，还有软件以及开发者的生态系统，基于硬件、软件和服务，扩大应用范围，与各合作伙伴加速行业的发展。

所以，英特尔通过在不同技术领域的投入和生态构建赋能整个行业的数字化转型，从而推动实体经济的发展。

共建产业生态 英特尔与合作伙伴的那点事

面对海量数据带来的处理、分析等诸多挑战，企业需要进行数字化重构与升级，以支持产品技术高效研发和业务快速创新与部署，从而增强核心竞争力并获得持续发展动力。一直以来，英特尔与合作伙伴都致力于为行业用户提供领先的产品和解决方案，积极应对和解决数据带来的各种挑战，使其潜力充分释放，成为行业数字化变革的强劲动力。

英特尔行业解决方案中国区总经理梁雅莉

英特尔行业解决方案中国区总经理梁雅莉表示，英特尔是一个技术赋能者，自始至终能够跟各个行业的合作伙伴一起合作加速行业变革。IT不仅仅是一个支撑平台，现在变成一个生产力。英特尔能够提供从计算、存储，网络，以及所有基础设施的支持，然后英特尔与合作伙伴将其应用到不同的用户场景之中。

中国移动-英特尔技术创新联合实验室正式揭牌

峰会期间，英特尔与中移（苏州）软件技术有限公司正式揭牌成立了“中国移动-英特尔技术创新联合实验室”。该技术创新联合实验室是双方合作的又一重要里程碑，也是自今年7月双方签署联合实验室谅解备忘录的后续工作，以IT技术创新为重点，将继续加强对中移（苏州）软件技术有限公司的支持，包括中国移动云数据中心基础设施硬件和软件的开发，大数据和其他IT系统的支持。

英特尔公司全球副总裁，销售与市场事业部副总裁兼全球数据中心销售总经理夏乐蓓（Rupal Shah）表示，英特尔和中国移动的关系是可以追溯到很多年以前，双方在服务器、数据中心等方面进行了很多合作。而与中国移动苏州研究院在开源、硬件、软件等方面开展了诸多合作，期待未来和中国移动、中国移动苏州研究院能够获取更大的成就，惠及双方的客户，以及中国市场。

中移（苏州）软件技术有限公司总经理万国光说，中国移动苏州研究院构建了基于OpenStack集群的私有云平台，在这个过程当中，不少工作得到了英特尔公司的帮助和支持。此次与英特尔成立创新联合实验室是将双方的合作提升到了一个全新的高度。

据悉，中国移动-英特尔技术创新联合实验室聚焦在硬件和IT新技术、新产品的应用，比如云计算、大数据、人工智能等领域的新应用，同时在开源组织和开源项目中加强合作，例如OpenStack、Ceph、Kubernetes等。此外，双方在超融合一体机、存储一体化等方面开展相应的工作。

除了技术创新，英特尔在医疗、零售等领域与众多合作伙伴开展了丰富的合作。

英特尔与武汉市卫生计生信息中心在此次峰会上揭牌成立“基层健康信息惠民合作示范基地”，助力武汉市卫计委整合推动基层医疗数字化变革和信息化方案的部署。此合作示范基地的打造是英特尔IT解决方案在社区卫生服务中心成功试点的佐证，其将被复制到武汉市江岸区其他近20个门诊社区，帮助武汉市打造智能社区卫生服务，从而加速分级诊疗落地。

同时，英特尔与中国连锁协会、微软加速器、德勤（中国）签署协议，共同启动2018 CCFA零售技术新锐企业评选活动，四方将致力于挖掘和培育更多的零售技术及其初创企业，向行业推出一批有代表性的新型技术解决方案，从而帮助零售企业共同应对消费升级，推动零售行业持续、健康发展。

可以看到，英特尔与合作伙伴在推动产业变革方面是不遗余力的，在当今这个数字经济时代，新技术让实体经济有了更多的想象空间。作为技术赋能者，英特尔在硬件、软件和服务等方面一直持续投入，同时与行业合作伙伴一起加速行业创新进程，赋能整个实体经济。