 IDC：2017年第三季度全球服务器市场收入飞涨19.9%

IDC全球服务器季度追踪报告显示，2017年第三季度全球服务器市场的厂商收入同比增长19.9%达到170亿美元。

至顶网服务器频道 12月02日 新闻消息： IDC全球服务器季度追踪报告显示，2017年第三季度全球服务器市场的厂商收入同比增长19.9%达到170亿美元。服务器市场此前经历了几个放缓的季度，大部分市场都在等待Purley和EPYC的发布，现在开始出现恢复迹象。来自云服务提供商的需求正在提升整体市场表现，同时服务器市场的其他领域也开始呈现增长态势。该季度全球服务器出货量同比增长11.1%达到26.7亿美元。

批量服务器收入同比增长19.3%达到142亿美元，中端服务器收入增长26.9%达到14亿美元。高端系统增长19.4%达到13亿美元，这主要受到了该季度IBM发布z14的推动。IDC预计高端系统将呈现长期下滑趋势，主流平台的更新将带来短期的增长。

IDC平台计算研究总监Kuba Stolarski表示：“第三季度超大规模数据中心继续推动这对批量服务器的需求，Amazon再次领先，Google和Facebook也开始再次加速其服务器部署。尽管ODM是超大规模服务器需求的主要受益者，但一些OEM也已经开始实现与企业细分市场相关的显著增长。戴尔的服务器业务增长了37.9%，依赖其服务器团队和收购EMC合并的存储团队之间的强大协同。HPE一直从超大规模数据中心业务抽离出来，转向专注于企业市场。，在短期内会给同比增长带来一些影响，但是在企业市场中表现抢眼。中国已经成为企业增长的一个强大市场，戴尔在该市场同比增长了42.3%达到4.33亿美元，HPE/新华三集团同比增长了49.6%达到4.21亿美元。此外，IBM证明了非x86系统在企业市场仍然有发展的空间，最近更新的System z业务同比增长了63.8%达到6.73亿美元。”

整体服务器市场厂商排名

2017年第三季度，HPE/新华三集团以19.5%的市场份额继续在全球服务器市场中保持第一的位置，但是收入同比减少了1.1%至33亿美元。HPE的份额和同比增幅包括来自中国H3C合资公司（从2016年5月开始运营）的收入，因此，这里HPE/新华三集团是代表了两家公司在全球范围内的服务器收入。戴尔以18.1%的份额在全球服务器市场保持第二的位置，收入同比增长37.9%达到31收入。IBM和思科并列第三位置，IBM的市场份额为6.4%，收入同比增长26.5%达到11亿美元，思科的市场份额为5.8%，收入同比增长6.9%达到9.92亿美元。联想位列第五，份额为5.1%，收入下滑12.6%至8.61亿美元。ODM Direct厂商收入整体增长45.3%达到41亿美元。HPE和戴尔在出货量方面并列第一，份额均为18.8%。IDC从这次发布的服务器季度追踪报告中开始记录超微（Super Micro）的数据。

* 当全球服务器市场中两家或者更多厂商的收入份额或者出货量份额小于等于1%的时候，IDC认定这些厂商位于并列位置。

由于HPE和新华三集团现有的合作公司，IDC从2016年第二季度开始把HPE和新华三集团作为“HPE/新华三集团”一个整体记录全球市场份额。

服务器市场要点

从地域来看，亚太地区（不包括日本）是该季度增长最快的地区，同比增长30.6%。中国和日本分别增长了23.9%和8.5%。美国增长了19.7%，欧洲、中东和非洲（EMEA）增长了19.5%，加拿大增长了14.5%，拉丁美洲增长2.4%。

该季度对x86服务器的需求增长了20.4%，收入为154亿美元。非x86服务器同比增长了15.1%，收入为15亿美元。