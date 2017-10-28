HPE Apollo系统启用ARM与Skylake角逐

HPE现有的一部分Apollo超级计算服务器采用的是Skylake，现在可以拥抱基于ARM的早期型号了。

HPE现有的一部分Apollo超级计算服务器采用的是Skylake，现在可以拥抱基于ARM的早期型号了。

在今年SC17大会上，HPE在Apollo方面公布了：

- Apollo 2000 Gen 10 (G10)

- Apollo 70，采用ARM CPU

- Apollo 4510 Gen 10，针对对象存储

- LTO-8磁带驱动器和磁带库

我们应该注意到，Apollo 2000 Gen 10与HPE Apollo 10系统是不一样的。可以把现有不带Gen 10的Apollo系统看作是采用ProLiant Gen 9服务器（Skylake的上一代）的Apollo。

这是一个2U机架，可容纳最多4个半宽的ProLiant G10服务器（节点）：XL170r以及/或者XL190r，可以在同一机箱内混合使用。r2200机箱可最多配置12个大尺寸（LFF - 3.5英寸）驱动器，而r2600机箱可以配置24个小尺寸（SFF - 2.5英寸）驱动器。

r2000机箱可容纳2个XL190r服务器，每台服务器最多可配置2个NVIDIA（V100）、AMD和英特尔GPU，机箱内总共可配置4个GPU。

或者，r2000可以容纳4个XL170r服务器，没有GPU。你可以选择带有GPU的HPC，或者没有。

r2800机箱采用了“驱动器映射”，为机箱内的每台服务器分配存储。r2200和r2600跨服务器节点均衡地分配驱动器。

选配项包括Xeon Scalable处理器、大容量内存、加速器、高速/低延迟HPC集群和I/O互连。

一个42U的机架可以配置最多20个HPE Apollo r2000系列机箱，以及每个机架最多80台HPE ProLiant Gen10服务器。

Apollo 70

目前HPE没有提供这款服务器的规格表。我们知道它是采用了Cavium 64位ARMv8-A ThunderX2 CPU，但是我们并不知道规格、CPU数量、RAM或者任何其他技术细节。

HPE表示，它支持标准HPE配置、集群管理和性能软件。HPE表示，这是针对内存密集型HPE工作负责设计的，内存带宽要比当前的行业标准服务器高出33%，但是这么没有指明是哪些行业标准服务器。

该服务器还支持Mellanox InfiniBand和以太网框架访问，你可以在这台服务器上运行Red Hat Enterprise Linux和SUSE Linux Enterprise Server for ARM。

Apollo 4510 Gen 10

这款Apollo有点奇怪，因为在HPE网站的Apollo页面上，并没有将其分类为一款HPC级的系统。

现有的Apollo 4510是一个4U机箱，一台服务器（采用1个或者2个至强E5-2600 v3和v4系列处理器，总共最多22个核心）、1TB RAM、最多60个8TB3.5英寸磁盘驱动器，也就是每台服务器最多544TB容量。

新推出的4510 Gen 10保留了4U的规格，但是可容纳最多2个Xeon Scalable处理器（Platinum、Gold或者Silver），有4-26个核心；85-150W；1.8 - 3.6 GHz。基本就是这些，4510 Gen 10是一款基于Skylake的4510系统，支持NVMe卡。

Apollo 4510 Gen 10

HPE表示，这款系统的核心数量要比上一代多出16%，NVMe卡可用于Scality RING元数据缓存，所有LFF驱动器托架可以留给对象数据存储。

我们还应该注意到，4510 Gen 10有一个新的前端加载、双抽屉设计以及标准机架深度。

LTO-8磁带

这很简单，LTO-7升级到了容量翻一番（30TB）、速度提升20%（最高可达到每秒360MB传输速率）的LTO-8磁带，而且LTO-8支持（SpectaLogic）TFinity ExaScale磁带库。

HPE表示，磁带正在复苏，作为一个防止网络犯罪和勒索软件的附加保护层。

Apollo 2000和4510今天已经开始供货。LTO-8磁带将在2017年12月供货，Apollo 70在2018年供货。