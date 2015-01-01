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HPE发展与WekaIO的合作关系

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记者从多个消息渠道获悉，惠普企业（HPE）正在计划与WekaIO合作，以增强旗下超级计算和HPC文件系统的功能。

来源：ZDNet 2017年11月9日

关键字：Weka.io HPE

至顶网服务器频道 11月09日 新闻消息：

从多个消息渠道获悉，惠普企业（HPE正在计划WekaIO合作，以增强旗下超级计算和HPC文件系统的功能

Qumulo在此之前已经与HPE合作关系，Qumulo核心软件在HPEApollo服务器上运行，重点放在企业级HPC应用程序我们曾报道过Qumulo软件Apollo 4200服务器上运行时可生成Dreamworks特效

我们的印象是，WekaIO文件系统软件用于纯HPC用例，扩展性更大，QumoloCore软件执行速度更快，但进一步确认这一点仍需基准数据。

WekaIO本月9日至11日在丹佛举行HP- CAST上安排了两场活动而且，WekaIO13日到16还将出现在丹佛2017年超级计算（SC17）会议的HPE展台上。

预定站台的WekaIO联合创始人兼首席技术官Liran Zvibel：预计他将介绍以下领域：

    加速HPC工作负载的下一代NVMe原生并行文件系统

    机器学习的重新计算绑定

Weka 上个月曾表示将在SC17会上宣布一项OEM交易。

我们知道HPEWekaIOMatrix产品颁发HPEApollo HC服务器系列的证书 HPE拒绝发表评论。

我们的评论

梅格·惠特曼（Meg Whitman的经大幅瘦身后的HPE存储公司和其他科技公司存在两个层次的合作关系。一方面HPE爱死了这些公司，最后会买下他们；SimpliVityNimble是很好的例证

另一方面，HPE也有一些友好的合作伙伴和OEM，不至于去收购他们QumuloScalityWekaIO是例子。在种情况下，HPE都在旗下的服务器上运行这些供应商的软件。

HPEQumuloWekaIO的合作伙伴关系有助于HPE强化旗下的文件技术，以对抗对手的竞争套件，如戴尔EMC IsilonQumulo）和ElastifileWekaIO）。

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