HPE发展与WekaIO的合作关系

记者从多个消息渠道获悉，惠普企业（HPE）正在计划与WekaIO合作，以增强旗下超级计算和HPC文件系统的功能。

至顶网服务器频道 11月09日 新闻消息：

从多个消息渠道获悉，惠普企业（HPE）正在计划与WekaIO合作，以增强旗下超级计算和HPC文件系统的功能。

Qumulo在此之前已经与HPE有合作关系，Qumulo的核心软件在HPE的Apollo服务器上运行，重点放在企业级HPC应用程序上。我们曾报道过Qumulo软件在Apollo 4200服务器上运行时可生成Dreamworks特效。

我们的印象是，WekaIO文件系统软件可用于纯HPC用例，扩展性更大，比Qumolo的Core软件执行速度更快，但进一步确认这一点仍需基准数据。

WekaIO在本月9日至11日在丹佛举行的HP- CAST上安排了两场活动。而且，WekaIO从13日到16日还将出现在丹佛的2017年超级计算（SC17）会议的HPE展台上。

预定站台的是WekaIO联合创始人兼首席技术官Liran Zvibel：预计他将介绍以下的领域：

加速HPC工作负载的下一代NVMe原生并行文件系统

机器学习的重新计算绑定

Weka 上个月曾表示将在SC17会上宣布一项OEM交易。

我们知道HPE将为WekaIO的Matrix产品颁发HPE的Apollo HC服务器系列的证书。 HPE拒绝发表评论。

我们的评论

梅格·惠特曼（Meg Whitman）的经大幅瘦身后的HPE与存储公司和其他科技公司存在两个层次上的合作关系。一方面HPE爱死了这些公司，最后会买下他们；SimpliVity和Nimble是很好的例证。

另一方面，HPE也有一些友好的合作伙伴和OEM，不至于去收购他们，Qumulo、Scality和WekaIO是例子。在两种情况下，HPE都在旗下的服务器上运行这些供应商的软件。

HPE与Qumulo和WekaIO的合作伙伴关系有助于HPE强化旗下的文件技术，以对抗对手的竞争套件，如戴尔EMC的 Isilon（Qumulo）和Elastifile（WekaIO）。