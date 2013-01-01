从全国并行计算挑战赛看英特尔的HPC布局

随着HPC出现新的特点，PAC大赛也在与时俱进。通过培养学生“理论实践相结合”的能力，并通过寻找行业最佳应用发现顶尖优化人才，PAC大赛在HPC人才培养方面正在扮演越来越重要的角色。

至顶网服务器频道 11月09日 新闻消息（文/李祥敬）：在近日举行的全国高性能计算年会（HPC China 2017）上，“英特尔杯”全国并行计算挑战赛（PAC）精彩上演。

PAC大赛是由教育部计算机类专业教学指导委员会、中国计算机学会高性能计算专业委员会（CCF TCHPC）联合英特尔（中国）有限公司共同主办，北京并行科技股份有限公司承办的最大规模并行应用挑战赛。PAC旨在通过培养选拨学生“理论实践相结合”的能力，寻找最佳应用，发现顶尖优化人才！以赛促学，以赛促教。自2013年起，PAC已成功举办四届，“高性能计算产业、学校、社会企业三方合作的生态系统”渐趋成型。

人才培养是英特尔践行社会责任的重要一环

英特尔中国区企业事务部总经理朱文利表示，英特尔把支持教育、创新人才培养作为企业社会责任最重要的一个方面，因为英特尔本身非常注重创新。另外，作为一家高科技企业需要创新的人才源源不断地输入到自身企业或者说飞速发展的IT行业中。

朱文利告诉至顶网记者，英特尔与大学合作涉及的领域非常宽，联合科研是一个重要的领域。比如英特尔和大学通过课程设计联合培养人才，把最新的技术以及产业界对人才的看法都能够带到大学的课程当中去，和大学教授一起开发，帮助他们更新课程。

例如前几年英特尔和教育部设立了一个英特尔教育部大学课程改革专项基金，基金支持大学在高性能计算、并行计算方面课程的建设。其中英特尔和华中科技大学的一门课“并行编程逻辑与实践”还被选入示范课程。这几年大赛也不断地推动更多学校开设相关的课程，今年有华北理工、山东科技大学，这两所学校在参赛的同时也都开设了课程。

另外，还有一个很重要的形式，就是学生竞赛。不管是中学生的Intel lSEF英特尔国际科学与工程大奖赛，还是在大学里面各式各样的竞赛活动，英特尔都做得非常深入，而且是长期的投入，其中就包括了PAC大赛。

“PAC大赛是五年前发起的一个比赛，这个比赛的宗旨是培养学生理论与实践相结合的能力，寻找最佳HPC应用，发现顶尖的HPC优化人才，展现中国高性能计算的力量。”朱文利说。

对于英特尔在比赛中的角色，朱文利表示，英特尔是发起者之一，也参与了大赛的顶层设计，为大赛提供了技术、培训，以及整个大赛的运营、实施。英特尔希望把这个大赛办成一个高质量的，真正能够帮助大学提高人才培养质量的一个竞赛。

PAC大赛的现实意义

据悉，2013年PAC大赛的第一年，当时参赛队伍43支队伍，31个单位，今年是300支队伍，114个单位。今年是第五届，本届主题为“智引天下，算出精彩”，首增“人工智能”组别。由电子工程学院师资博士后林中朝任指导老师，博士研究生刘莹玉、顾宗静、左胜以及硕士生冯文卓组成的“西安电子科技大学CEM团队”，在众多参赛队伍中脱颖而出，夺得大赛应用组一等奖（金奖）；二等奖（银奖）则由中国空气动力研究与发展中心风雷队、中科院网络中心与中科院大气物理研究所联队、国防科技大学软件所1队并列获得。这是学校首次在PAC大赛中获金奖，也是计算电磁学方向首次在该挑战赛获金奖。

回首PAC大赛的五年，可以说是硕果累累，现实意义巨大。具体来说体现在两个方面，一个方面是对学生培养的角度，英特尔把行业、产业最新的技术带入到大学中。通过这样的竞赛平台，让大学生能够参与到产业界相关联技术的动手实践中，让他们能够在学习大学课本知识的同时，还能够真正接触到产业界实际的应用。这也和国家现在提倡的创新人才培养，尤其是培养具有创新能力、具有动手实践能力、具有社会责任的新一代创新人才的大教育目标是非常一致的。

朱文利表示，现在教育部在提新工科建设，PAC大赛已经在进行有意义的尝试了。“PAC的一个宗旨是以赛促教、以赛促学。大赛不仅仅是给学生一个竞赛平台，也给老师提供一个改进教学的借鉴，让他去接触产业界的应用，以及对人才培养需求的一个机会。”

作为全国并行应用挑战赛评委会主席，中科院研究所研究员、中科院计算机科学国家重点研究室研究员、CCF高专委秘书长张云泉表示，大赛举办5年以来确实进步很快，我们本着扎扎实实、一步一步来的原则，不追求快速的规模扩大。与国际上那些超算大赛不同，PAC大赛更多是聚焦人才培养。

“PAC大赛有有两个维度，一个维度是优化大赛，一个维度是应用大赛，就是我们说的‘寻找最佳中国应用，挖掘顶尖的优化人才’。现在中国超算水平尤其在整体的系统建设和研制上达到了国际领先水平，我们这个大赛的目的就是弥补它的短板——人才和应用软件。”张云泉说。

说到今年PAC大赛的特点，张云泉表示，本届大赛有几个显著的特点：首次突破了300支参赛队伍；寻找最佳应用的口号得到了很好的体现，参赛项目更多是实际业务应用；高性能计算和AI密切结合；大赛的文化逐步建立，生态系统也慢慢地发展；大赛的规则体系、评判体系、运营体系都逐渐成熟，已经形成了自己一套独有的规则体系；大赛继续坚持走进高校，让更多高校有更多参赛机会。

“PAC大赛希望能够培养更多人才，解决实际的问题，能有实实在在的效果。我们不仅仅是为了办一个大赛，而是希望真正解决超算人才短缺的问题，形成一个良好的生态系统。”张云泉说。

今年的PAC大赛首次设置了人工智能竞赛单元，全国并行应用挑战赛人工智能赛道评委会主席，中国科学技术大学博导、科学与技术学院副院长陈恩红表示，作为一个技术潮流，人工智能在国家、学术、产业等层面受到极大关注。HPC高性能计算与AI的结合具有重要的意义，所以本届PAC大赛设置了人工智能单元。

“因为人工智能是大数据驱动的人工智能，通过数据建立模型，达到一个智能化的解决方案。PAC大赛的人工智能赛题来自于实际的应用，比如银联可公开的数据，这个题目是有实际意义的，同时这个题目也具有挑战性。以这些数据为基础，让我们选手能够了解实际、走进实际。”陈恩红说。

作为全国并行应用挑战赛应用组一等奖获奖团队指导老师，西安电子科技大学电子工程学院博导张玉表示，PAC大赛对于学生的能力培养非常有帮助，“以赛促用，以赛促教”体现得还是非常明显的。比如说为了让学生优化某一个程序的细节，学生去英特尔实习，获得了技术提升。在比赛过程中，PAC大赛承办单位也举办了一些进高校的活动，学生也参与了讲座，学习了编程的知识、调优的技巧，锻炼了他们的能力，

结语

随着HPC出现新的特点，PAC大赛也在与时俱进。通过培养学生“理论实践相结合”的能力，并通过寻找行业最佳应用发现顶尖优化人才，PAC大赛在HPC人才培养方面正在扮演越来越重要的角色。