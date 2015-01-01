 Nutanix：以HCI为起点，迈向多云融合的世界

Nutanix在今年的全球.NEXT大会宣布推出企业云操作系统，该操作系统将以全套软件堆栈进行交付，支持各类硬件平台、技术指标及第三方设备，能借助IBM、Dell EMC、Lenovo、Cisco和HPE平台进行本地部署，从而确保统一管理的单一软件架构能在各类企业环境中运行。

至顶网服务器频道 11月02日 新闻消息（文/邹大斌）： “Nutanix并不是一家HCI(超融合)公司，我们不想就把自己限制在超融合的范围里。”Nutanix 总裁Sudheesh Nair在日前举行的Nutanix .NEXT大会（北京站）期间接受至顶网记者采访时表示。

类似的表述，记者在多个场合听不同的Nutanix高管说过。由于Nutanix在超融合市场领头羊的身份，人们很容易将其定位为超融合厂商，但Nutanix显然并不满足于此，而是有着更大的目标，这就是企业云平台提供商。实际上，走在企业云平台供应商道路上的Nutanix如今已经远不是一个超融合厂商能定义的了，而Nutanix企业操作系统的发布则是一个标志，意味着Nutanix 已经跻身云平台市场，在与众多云平台供应商开始市场竞争。

多云融合是大趋势

在“Nutanix .NEXT”大会（北京站）上，超融合依然是大会的主要内容，但很明显Nutanix更希望告诉大家，超融合只是Nutanix整个云平台的一个组成部分。用Sudheesh Nair的话说，就是Nutanix企业云平台的根基。在此之上，Nutanix还在不断添砖加瓦，还有众多组件和产品。

Nutanix 总裁Sudheesh Nair

“调查显示，对于一个现代企业而言，75%的IT预算用于运营，只有25%用以创新，其背后的原因在于IT系统的复杂性。”Sudheesh Nair在演讲时表示，Nutanix希望为大家提供一个简单的IT部署和管理方式。

为此，Nutanix在今年的全球.NEXT大会宣布推出企业云操作系统，该操作系统将以全套软件堆栈进行交付，支持各类硬件平台、技术指标及第三方设备，比如能借助IBM、Dell EMC、Lenovo、Cisco和HPE平台进行本地部署，从而确保统一管理的单一软件架构能够在各类企业环境中运行。

Nutanix企业云操作系统提供了全新多云管理能力。其中的Nutanix Calm可从底层基础架构抽取应用环境，为合适的工作负荷推荐合适的云，同时协调不同的云操作。通过Nutanix Calm，企业可利用操作便捷的蓝本定义应用，该蓝本可配置、管理并扩展到不同的云环境中。

Nutanix企业云操作系统中的Nutanix Xi云服务让其成为真正的混合云提供商之一。借助此项服务，企业可以顺利实现私有云和公有云的自由迁移，包括通过AWS、Google Cloud Platform和Azure进行的云端部署或运用Nutanix Xi云服务进行的本地部署。

Sudheesh Nair介绍说，目前已经和Google达成合作，联手推出Xi云服务。Xi云服务基于Google Cloud Platform交付，会提供一套与核心Nutanix企业云平台使用同样工具和SLA并搭建在同样架构堆栈的“交钥匙”云服务。借此客户能够即时按需配置和购买Nutanix基础架构，并原生扩展企业的数据中心。Sudheesh Nair说，接下来Nutanix还会和更多的公有云服务商达成合作，以满足客户不同的需求。

“Nutanix希望做到两件事情：第一件事情就是能够让企业云，也就是私有云，具有与公有云一样的用户体验。第二件事情就是能够让用户在公有云和私有云间自由迁移，起到桥梁的作用。”Sudheesh Nair说。

HCI只是企业迈向云世界的一个起点

Nutanix设计了一条从HCI开始逐渐迈向多云融合世界的企业上云之路。在Nutanix看来，企业内部的私有云建设是企业上云的第一步，也是Nutanix帮助企业简化云部署和管理的重点，而这也正好是HCI的优势所在。

Sudheesh Nair表示，Nutanix的计划是以HCI作为企业上云的起点，Nutanix先帮助企业建立起私有云；接下来，Nutanix会帮助客户在公有云和私有云上面打造一个自动化、自服务的平台。最后再和谷歌等公有云服务供应商合作，来共同交付公有云服务。

根据Nutanix的设计，企业上云可以分为五步：

1. 从传统架构改换成Nutanix的超融合系统，享受超融合带来的管理和运维方便。过去超融合常常被定位为VDI的基础设施，但在Nutanix看来，超融合完全可以成为企业更多核心应用的基础架构，包括Oracle数据库、SAP应用等。

2. 再部署Nutanix基于AHV的全栈自动化软件，借此实现自动化、自服务和基于策略的管理，从而确保私有云具有与公有云一样的用户体验。

3. 部署Nutanix Calm实现对多云的全生命周期管理。

4. 将数据中心的云扩展到各个分支机构，实现统一管理。

5. 将Nutanix的数据中心能力推送到智能边缘。

对于Nutanix在智能边缘的作为，Sudheesh Nair进行了解释。他告诉至顶网记者，Nutanix希望对中央控制的云和智能的边缘云之间实现集中的控制，同时管理数据之间的传输。目前，Nutanix正在和一些客户进行联合开发，比如，把石油勘探里的钻井平台和无人机作为智能边缘云。

Sudheesh Nair表示，Nutanix认为云的未来一定是分布式的。Nutanix将帮助企业建立自己的私有云来支撑可预测的应用，同时也允许通过公有云服务来支持不可预测的负载。未来公有云、私有云、IOT、边缘部署融为一体是最终疆界。因此，企业云操作系统也需要融合网络、计算、存储、安全模型，同时，提供一同质化体验的控制平面，模糊自有和租用的管理界限，这是Nutanix未来10年的旅程。