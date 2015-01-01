HPE退出云服务器市场 两周前曾说不会退

HPE宣布不再继续为大型云运营商提供定制服务器的业务。读过笔者10月5日文章的读者可能会感到惊讶。其时HPE的Carlo Giorgi告诉记者，云服务器业务“……正在重新被打造及被打造成更适合目标用户的业务。

至顶网服务器频道 10月20日 新闻消息（文/Simon Sharwood with Chris Mellor）：HPE宣布不再继续为大型云运营商提供定制服务器的业务。

读过笔者10月5日文章的读者可能会感到惊讶。其时HPE的Carlo Giorgi告诉记者，云服务器业务“……正在重新被打造及被打造成更适合目标用户的业务。云服务器业务仍将为服务提供商提供定制产品，但不会只具有标准的SKU，而且产品结构将取决于计算类型的需要。”

但现在HPE却发布了HPE总裁Antonio Neri本周提交的给金融分析师的幻灯片。他的第三张幻灯片判了服务器的死刑，见下图。

HPE总裁Antonio Neri判服务器死刑的幻灯片

至于HPE为大型云提供的“高利润产品”是什么则没有明说。但如果说是完全新的东西的话，笔者会感到吃惊，因为Neri幻灯片里的第五张概述了HPE公司产品、地点和语言的大幅度整固。这可能也解释了为什么坊间会有HPE计划砍掉5000个工作岗位的 流言。

HPE的精简计划

整套幻灯片在HPE公司未来的发展方向上给出了一些提示，幻灯片提到的计划包括：名为“Project New Stack”的项目，旨在提供“跨云混合即服务平台应用、数据及基础架构组合”；扩展Aruba平台，在云管理网络领域挑战思科的Meraki；作为Aruba解决方案的一部分开发SD-WAN功能，为客户提供单一控制点的Wi-Fi、交换和广域网；扩展Aruba OS下一代校园聚合交换的可编程性。

笔者曾要求HPE澄清其服务器计划，如果HPE这样做的话，笔者会更新此文或发一篇新的文章。