 浪潮为爱德堡医院建设智慧医疗 实现六倍IT效能提升

如今，通过医疗联合体建设强化医疗资源整合共享，已经成为各医院信息化建设的重点之一。为了落实国家政策要求，提升医疗服务整体效率，廊坊爱德堡医院部署了浪潮与心医国际共同推出的智慧协作医疗联合解决方案。

至顶网服务器频道 10月10日 新闻消息： 如今，通过医疗联合体（以下简称：医联体）建设强化医疗资源整合共享，已经成为各医院信息化建设的重点之一。为了落实国家政策要求，提升医疗服务整体效率，廊坊爱德堡医院部署了浪潮与心医国际共同推出的智慧协作医疗联合解决方案，不仅消除了医院的数据孤岛，还将医疗效率提升至少六倍，使患者满意度上了一个新台阶。

信息孤岛让智慧医疗陷入"泥潭"

爱德堡医院是河北省廊坊市卫生局直属非营利民营二级甲等医院，以显著的医疗特色和医疗、教学、科研、康复综合实力成为廊坊地区集规范化、数字化、人性化为一体的综合性医院。为了提升医疗服务整体效率，爱德堡医院希望尽快完善和提升自身的信息化水平，从而提供更加全面、先进的医疗服务。

但是，在信息化推进的过程中，爱德堡医院发现很多方面都需要"补课"。首先，爱德堡医院前期虽然建立了很多医疗业务系统，但是各个系统之间很大程度上处于各自为政的状态，"信息孤岛"的问题十分突出。这导致了医院各科室之间的诊疗数据无法实现充分共享，一线医院人员难以及时、详尽获得患者信息，协调医疗资源。

其次，对于医院来说，医疗费用的管理始终是一大难题。一旦系统出现问题，在医疗费用计算、结算方面产生了人工干预，就很有可能影响医院的运营甚至导致医患纠纷。为了防范未然，爱德堡医院希望能够更多借助信息化的力量，在技术层面封堵可能出现的漏洞。爱德堡医院IT负责人表示："未来的医疗必将全面进入智慧时代，各医院之间的资源共享是显著的趋势。作为在核心诊疗技术上有突出优势的医院，我们也希望能够通过医院之间的合作，将我们与其它医院的优势整合起来，提供更好的服务。"

医联体平台让IT资源整合触手可及

基于多方比较和权衡，爱德堡医院选择了浪潮与心医国际共同推出的智慧协作医疗联合解决方案，解决方案将浪潮云计算、存储、数据库、容灾架构等与心医国际业务软件平台进行深度融合，通过浪潮的开放平台方案有效帮助用户整合现有IT资源，保护投资。整个方案主要体现出三个重要特征：安全可靠、统一平台、智能管理。

爱德堡医院IT系统架构图

安全可靠，保证系统稳定运营：为了打造安全可靠的基础设施，保证系统稳定运营，爱德堡数据中心选用了浪潮的服务器、存储及虚拟化解决方案。NF8480M4四路服务器及AS8000-M2存储进行了双机双柜部署，支撑各种数据库服务。为了提高可用性，浪潮AS8000-M2存储系统采用同构镜像，将统一集成平台及核心业务数据库的数据进行集中整合和统一存储，提升了医疗业务连续性水平。4台NF5280M4服务器通过虚拟化建立了虚拟资源池，以支撑医院信息化系统的上层应用。

统一平台，打破信息孤岛：基于医院临床数据中心CDR应用系统，浪潮与心医国际建成了一体化的IT统一集成平台，成功的将HIS、LIS、PACS、EMR、HRP等系统均置于统一平台之上，从而打破了爱德堡医院原有的"烟囱式"信息孤岛，将IT系统从业务层面进行了有效统一。平台从业务、应用、数据三个层面进行统一集成与统一管理，通过建立标准的数据交换和集成，将爱德堡医院原先分布在各业务系统中的信息交换整合到集成平台，实现医院各个科室之间信息的互联互通。

智能管理，降低运维管理成本:在资源管理方面，爱德堡医院还利用浪潮云管理平台InCloud Manager对虚拟池化的资源进行了有效管理，并且对医院私有云业务系统进行智能监控、自动化运维。管理人员可将通过直观的操作面板，对云资源进行创建、分配、编辑等操作，从而大大简化了管理员的工作量，降低了运维的难度。

浪潮与心医国际为爱德堡医院共建一体化IT集成平台

从分散到集合 爱德堡医院信息化建设大提速

此次浪潮与心医国际的联合方案落地实施，使得爱德堡医院部分业务流程处理时间提速六倍以上，让患者花费更少的费用和更短的时间得到更好的医疗服务，最大限度地方便病人就医；方便一线医务人员工作，及时为患者提供医疗服务

另外，通过数据的集成，爱德堡医院实现了病人的医嘱与后台自动划价系统直接相连，所有医疗活动都自动记录经费消耗而减少人工干预，有力地保护了医患双方的经济利益。

对于爱德堡医院来说，联合方案的实施还为其构建面向未来的智慧医疗系统打造了坚实的基础。通过在统一的平台上进行数据的挖掘和分析，爱德堡医院可以实现医院管理层的一站式决策支持平台，加速医疗业务的智能化决策流程。

爱德堡医院IT负责人表示："通过将计算资源进行弹性部署，联合解决方案适应了我院现有及未来的应用系统部署和扩展，真正实现了业务融合、快速部署、按需扩展、可视化运维，极大缩短了业务部署周期并提升了用户满意度。未来，我院将继续借助医联体架构发挥自身优势，让患者享受到更好的医疗服务。"