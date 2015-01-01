HPE：云服务器将继续存在，我们只是需要物色买家

Hewlett Packard Enterprise公司正在重新设计其与富士康共同开发的云服务器系列产品，作为一套面临严重威胁的产品线，其将在不久的将来推出更多全新解决方案。

至顶网服务器频道 10月06日 编译：Hewlett Packard Enterprise公司正在重新设计其与富士康共同开发的云服务器系列产品，作为一套面临严重威胁的产品线，其将在不久的将来推出更多全新解决方案。

这些服务器面向一线服务供应商，同时亦成为HPE公司通过建立定制化规格为富士康这一原始设计制造商给出的回应，此举将拯救来自Facebook以及谷歌等大客户的订单。

不过HPE公司CEO Meg Whitman曾在今年6月对云服务器的未来提出了质疑，并承认公司对于微软这一大型客户存在“严重依赖”。

她表示，未来几个季度低利润销售额将会持续下滑，而且HPE公司正在“为未来的战略作出一些决定”。或者，我们为什么不更好地投入销售与研发资源，从而获得更具利润空间的可持续盈利能力？

快速推进到Canalys Channels论坛，HPE公司EMEA（即欧洲、中东与非洲市场）渠道、服务供应商与中小型企业副总裁Carlo Giorgi在采访中指出，云服务器（Cloud Server）产品线仍将继续存在。

Giorgi表示，“该产品线正在进行重新设计或工程技术调整，旨在进一步契合使用需求。其将继续作为服务供应商的量身定制型产品存在，但不会仅提供标准化SKU，且具体结构将取决于必要计算类型。”

另外，Giorgi还表示该产品线将在“年底”之前重新启动，但目前尚不提供产品详细信息。我们向HPE方面询问为何微软公司的云服务器产品采购量有所下降，但对方并未给出正面回应。

Giorgi指出，“我们与微软之间拥有大量云服务器业务往来，问题在于：这对我们属于正确的选择吗？我们是否拥有与该业务相关的合适投资组合？”

一位熟知HPE状况的消息人士指出，各大品牌服务器制造商此前之所以强烈反对ODM厂商，是因为前者给出的价格“不一致、难以预测但一般更高。”

这位消息人士同时强调称，“进一步加深这一矛盾的因素，在于HPE与戴尔的内存与磁盘驱动器生命周期管理方案受到价格的重大影响：也就是说，每当推出新的模块/驱动器，并对旧有产品进行价格下调，直到产品太过陈旧而只能全部淘汰。但如今，据我所知戴尔与HPE都已经不再采取这样的思路。”

此外，这位消息人士认为戴尔与HPE应该能够与各ODM厂商进行竞争，但二者目前的表现“显得有些迷惘”。