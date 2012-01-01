如何寻找云时代基础架构精英？这场比赛给出了答案

AIX＆Linux高手挑战赛是IBM和TWT社区联合发起的一项全国性比赛，旨在培植云化时代的架构与运维精英，打造繁荣、强健的AIX/Linux生态系统，服务于企业级应用市场上的高端IT需求，已经连续举办十届。

至顶网服务器频道 09月21日 新闻消息（文/李祥敬）：在今天的云计算时代，人才建设对于企业而言是必不可少的。不过在云时代，企业IT基础架构面临转型升级，相关人才的知识储备也需要更新，什么样的IT人才更能适应云时代？ 以“寻找云时代基础架构精英”为主题的第十届AIX＆Linux高手挑战赛全国总决赛给出了答案。

AIX＆Linux高手挑战赛是IBM和TWT社区联合发起的一项全国性比赛，旨在培植云化时代的架构与运维精英，打造繁荣、强健的AIX/Linux生态系统，服务于企业级应用市场上的高端IT需求，已经连续举办十届。

TWT社区：促进行业云化实践经验分享

TWT社区创始人晓黎表示，TWT于2006年创立，专注于行业客户的企业IT应用，提供一个交流平台，这个平台补光提供他们跟IT企业专家们的交流，帮助企业快速解决信息沟通问题，同时也帮助IT企业跟他的客户建立最快速的直接沟通。

“用户获得信息的渠道越来越多，作为社区一定要明白服务的对象的需求是什么，也就是与时俱进。对于企业IT而言也是如此，企业IT人员也受到了前所未有的挑战，企业IT应用要跟随企业的业务变化而变化，了解业务变化带来的变革到底是什么。”晓黎说。

TWT社区观察到，云时代企业业务的创新与发展离不开一个兼顾稳定与弹性、灵敏的IT基础架构。在企业IT基础架构云化变革由学习阶段向实践阶段迈进的过程中，企业呼唤“新T型人才”，他们除了要具备全面的架构能力，既深谙企业传统核心系统运维，又掌握开源和商用云计算技术，还要具备专业实战能力。

晓黎表示，撬动整个技术应用的是行业本身业务的竞争。对我们来讲，TWT社区不仅是带动同行之间的交流，也带动更多供应商，包括能够提供技术服务的原厂、其他的生态链的加入。

“只有通过同行之间的分享交流，促进行业的最佳实践分享，而不是摸着石头过河。TWT谈的不是技术的趋势，而是业务落地的趋势。”晓黎说，“举办此次大赛，一方面为培育、挖掘实战专业技能和综合架构能力兼备的顶尖人才；另一方面希望通过企业云实践解决方案的评选，促进行业云化实践经验分享，推动企业云化应用落地。”

实战派 企业上云造就云时代运维大师

AIX＆Linux高手挑战赛到今年已经是第十届，这足以看出其生命力。作为第八届大赛的冠军，中国民生银行信息科技部系统维护工程师崔增顺有着更多发言权。

崔增顺告诉至顶网记者，随着云计算和大数据，区块链，人工智能，这些新型技术的发展，逐渐改变了现在数据中心，我们的比赛由原来的AIX高手挑战赛，更名为AIX＆Linux高手挑战赛。

“云计算是今年大赛的一个突出考察点，比如云方案的规划设计。在今年十强的选手之中，大概有三至四名专门负责云计算的，而且它们对云计算有着深入的研究，例如SDN网络、云计算解决方案研究等。”崔增顺说。

据悉，本届大赛分为初赛、复赛和总决赛，围绕企业在系统运维、虚拟化、云计算、高可用、大数据、人工智能六大领域的实际需求策划出题，重点考核选手在云化趋势下的实战应对能力。

在初赛和复赛阶段，22位技术和行业大咖组成大赛指导专家团，为大赛选手编制了30份线上辅导资料并提供了15场线上指导，实际辅导人数高达102910人。

在总决赛现场，云架构最佳实践方案答辩赛中，选手就虚拟化、资源池、云管理等企业云实践进行答辩，考核选手综合应用能力；云时代最强大脑PK环节，针对基础架构优化所需的行业云、开源大数据和人工智能等新兴技术与传统技术进行考核；现场论述环节针对系统高可用保障、双活数据中心实现、异构资源统一管理等企业基础架构云化转型过程中的真实场景，考核选手的实践能力。可以说，能够进入总决赛的选手，都是一流的云计算架构搭建与运维大师。

最终，本届大赛全程参与选手6432名，其中1018人获得企业云技术认证。经过三轮精彩激烈的角逐，来自浙商银行的陆铮、兴业数字金融服务（上海）股份有限公司的孙佳、福建省农村信用合作社的陈永发在十强选手中成功突围，分别获得冠亚季军。

与十强选手一同入围总决赛的还有十佳企业云实践解决方案，最终由福建省农村信用合作社陈永发分享的生产环境虚拟化资源池架构设计、北京中铁信科技有限公司杜雅红分享的铁信云及SR OMS解决方案、和浙商银行陆铮分享的PowerVC云管平台设计方案获得现场来自中国光大银行、中信银行、中国电信系统公司和IBM专家在内的十位IT架构顶尖评委的一致青睐，斩获云架构践行金银铜奖。

在赛后，作为本届大赛的冠军，陆铮接受至顶网记者采访时表示，本届大赛非常注重操作和实施，同时还考察了方案设计，全面考察了一个选手的云方案实操能力。

对于自己获得总冠军的原因，陆铮说，浙商银行的方案更偏向于实际可落地，从用户角度出发，通过这个方案，其他行业用户可以直接借鉴，“拿过来就用”。

而来自兴业数金的孙佳，作为亚军，其表示，这次比赛考核知识体系比较广，之所以能在这次比赛中取得不错的成绩，主要是在于平时的知识积累，非常乐意和同事们一起分享技术，以及幕后的运维工作。

本届AIX＆Linux高手挑战赛的一个变化是设立了云架构践行奖，作为银奖得主，北京中铁信科技有限公司铁信云研发主管杜雅红表示，凭借深厚的行业背景和技能储备，以及强大的研发和运维团队，铁信云基于OpenStack帮助用户“上云”。

“因为现在OpenStack在行业落地方面发展非常迅猛，我们面向的客户基本上都有对接Power的需求，所以本次参赛也主要是介绍了铁信云及SR OMS解决方案，给广大行业客户部署OpenStack提供了一个可兹借鉴的落地方案。”杜雅红说。

Power云架构助力企业架构现在与未来

从大赛这十年来，企业对于参赛的热情持续高涨，可以看出IBM Power Systems在企业应用中接受度日益高涨。IBM与社区携手努力，培养掌握Power云技术、开源云技术的运维精英，以技术引领企业业务发展与创新。

企业云化的基础是虚拟化，Power技术跟着时代一起发展，提供了包括PowerVM、PowerKVM、Power Enterprise Pool等在内的多种云化能力，融合OpenStack、ISV等第三方云管理平台，以覆盖虚拟化层、资源池层、云管理平台层的多层次云架构，支持企业从“优化虚拟化，构建Power私有云”、到“实现IaaS平台，构建完整功能的云管平台”、到“探索混合云并创新业务”的三步上云计划，优化企业的云化转型过程。

基于此，高性能、高安全、多层次的Power云架构方案为包括参赛选手所在企业在内的众多企业构建了成功的云实践。此外，IBM Power Systems在推动行业云创新领域也取得令人瞩目的成绩。

今年3月，兴业数金选择联合IBM，落地国内首个Power金融行业云，为银行、非银金融为代表的金融行业客户提供传统与创新应用相结合的多场景，更专业全面的云服务解决方案。不久前，招商银行旗下招银云创也宣布，采用IBM Power Systems服务器及Power云服务等方案对旗下金融云业务进行服务升级，助力省级农商行等金融行业用户，特别是部署IBM System i系列高端服务器的金融行业用户的核心业务系统上云。

在未来，IBM将继续以客户的传统及新兴工作负载需求作为出发点，以Power云架构解决方案，加速在云计算、人工智能、区块链等前沿领域的创新应用。