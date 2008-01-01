没有软件这个“拖油瓶” HPE收益看涨

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在截止于7月31日的2017财年第三季度，HPE业绩如下：
CEO梅格·惠特曼(Meg Whitman)不出意料地提到了网络和存储业务的强劲反弹式增长，以及分拆软件业务给HPE带来的88亿美元。
“通过较好的执行力，我们推动了整体收入增长，超过了我们的EPS目标，运营利润率实现环比增长，同时完成了软件业务的分拆。”
“接下来我们还有更多工作要做，但我们已经走在了正轨上。”
惠特曼还提到了关于Uber邀请她担任公司CEO的报道。接手这样一家预约叫车服务的公司是很诱人的，但她表示显然仍致力于保持现有的角色。
“我认为这是一个非常有趣的业务模式，在很多方面类似于eBay，增长前景也让我想起了eBay的很多方面。”
“这和HPE没有关系。我把生命中的6年时间奉献给这家公司，未来还有更多的工作要做。”
与此同时，有分析师表示，虽然第三季度的业绩令人鼓舞，但是HPE目前的产品线仍然存在弱点。
Moor Insight and Strategy总裁Patrick Moorhead指出：“HPE需要关注的可能是服务器收入减少1%，通常服务器业务是HPE的一个强项，但是最近几个季度却发生了变化。”
“最近两个季度服务器业务的下滑，可能归因于没有拿到高收入、低利润的公有云业务，而这仍然有变数，因为HPE报告说非Tier 1服务器销售增长了12%。”
投资者们对该季度业绩倍感惊喜，HPE股票在盘后交易中上涨了4.7%，交易价为14.7美元。
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