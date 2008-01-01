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没有软件这个“拖油瓶” HPE收益看涨

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HPE正在显示出回升的迹象，第三季度收入增长，特别是在分拆了软件业务之后。

作者：杨昀煦 来源：至顶网服务器频道 【编译】 2017年9月6日

关键字：业绩报告 HPE

在截止于7月31日的2017财年第三季度，HPE业绩如下：

  • 收入为82亿美元，同比增长3%，远远高于此前分析师预期的74.9亿美元
  • 净收益（GAAP）为1.65亿美元，不计算重组和分拆等成本的非GAAP为4.97亿美元。去年同期分别为22.7亿美元和8.4亿美元
  • 每股收益（非GAAP）为0.3美元，高于此前分析师预期的0.26美元
  • 企业群组的收入为67.9亿美元，同比增长3%。其中服务器收入下滑1%，而网络收入增长16%，存储收入增长11%
  • 现在已经分拆出去的软件部门收入为7.18亿美元，同比减少3%。HPE指出，不计算软件业务的话，公司整体收入增幅为6%
  • 金融服务收入为8.97亿美元，同比增长10%

CEO梅格·惠特曼(Meg Whitman)不出意料地提到了网络和存储业务的强劲反弹式增长，以及分拆软件业务给HPE带来的88亿美元。

“通过较好的执行力，我们推动了整体收入增长，超过了我们的EPS目标，运营利润率实现环比增长，同时完成了软件业务的分拆。”

“接下来我们还有更多工作要做，但我们已经走在了正轨上。”

惠特曼还提到了关于Uber邀请她担任公司CEO的报道。接手这样一家预约叫车服务的公司是很诱人的，但她表示显然仍致力于保持现有的角色。

“我认为这是一个非常有趣的业务模式，在很多方面类似于eBay，增长前景也让我想起了eBay的很多方面。”

“这和HPE没有关系。我把生命中的6年时间奉献给这家公司，未来还有更多的工作要做。”

与此同时，有分析师表示，虽然第三季度的业绩令人鼓舞，但是HPE目前的产品线仍然存在弱点。

Moor Insight and Strategy总裁Patrick Moorhead指出：“HPE需要关注的可能是服务器收入减少1%，通常服务器业务是HPE的一个强项，但是最近几个季度却发生了变化。”

“最近两个季度服务器业务的下滑，可能归因于没有拿到高收入、低利润的公有云业务，而这仍然有变数，因为HPE报告说非Tier 1服务器销售增长了12%。”

投资者们对该季度业绩倍感惊喜，HPE股票在盘后交易中上涨了4.7%，交易价为14.7美元。

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