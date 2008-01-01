VMware披露第二季度业绩 帮助应对Azure Stack威胁

VMware公司已经于上周公布了其远超市场预期的第二季度运营结果，本季度营收总额达19亿美元，GAAP净收入则为3.34亿美元，二者皆高于此前市场预计。

VMware公司已经于上周公布了其远超市场预期的第二季度运营结果，本季度营收总额达19亿美元，GAAP净收入则为3.34亿美元，二者皆高于此前市场预计，vSphere销售预测由长期下滑调整为长期平稳。

受到市场饱和与需求不断变化的持续影响，VMware公司长期以来一直致力于创造新的增长型业务，并预计其核心服务器虚拟化产品的营收占比也将因此减弱。然而从本季度来看，VMware方面宣称其“计算”类产品销售额增长了约10%。公司CFO Zane Rowe解释称，VMware方面以最为乐观的方式对预测作出了调整，且“我们对于该项业务的长远态度已经有所转变。如今我们预计，在未来几年之内，计算机许可销售量将以较低速度保持增长。”

不过他同时遗憾地指出，“尽管未来几年内计算业务的发展势头有所转好，但我们仍然认为自身新兴产品将成为许可预订营收层面的主力支柱。”

在其各新兴产品当中，VMware表示其数字化工作区方案Workspace ONE一直保持着同比超过20%的EUC许可预订量增长。

公司CEO Pat Gelsinger对于其它新产品的表现亦感到满意，他指出“我们对NSX的市场接纳度表示满意，也相信NSX在本季度囊括全部十笔最大额度交易的表现意味着市场正在将VMware NSX作为标准化选项来推动数据中心转型。”

许可预订同比增幅超过40%。其中超融合型VSAN许可预订量较上年同期更是增长150%，用户数量由上个季度的2000家快速增长至10000家。云管理预订量也实现了两位数增长。

在另一方面，尽管各服务供应商运行有vSphere支持云的vCloud Air Network实现“30%以上”增幅，但云管理业务的整体增幅却较为有限。

此次财报还就VMware公司的未来发展方向作出几项提示，包括物联网相关工作，以及与富士通及丰田合作“构建下一代车载平台”等项目。丰田方面已经在尝试汽车级Linux系统，并有意采购一款虚拟管理程序以支持其车载虚拟机系统——听起来确实非常有趣。

可以肯定的一点是，VMware公司还受到微软Azure Stack的严重冲击——后者显然打算对现有混合云体系加以颠覆。

在被问及“如何比较AWS之上的VMware云与微软Azure及Azure Stack方案在架构与理念上的区别”时，Gelsinger指出Azure Stack“要求客户在自有内部环境当中fork或者创建异质性，从而在消费微软服务方案时发挥其特定优势。”

他表示，这种方法与VMware制定的产品云扩展计划正好相反——虚拟巨头希望在云端提供完全等同于内部部署机制的观感与使用体验。

人们普遍认为，VMware公司将在下周的VMworld美国大会上提供其与AWS间协作的具体信息。而在我们看来，继AppDefence与多云NSX首次亮相之后，VMware公司已经能够展示其未来进一步提升云管理类业务营收的计划，同时为原本的内部许可主力消费方提供SaaS式解决方案，进而通过订阅形式获取营收。