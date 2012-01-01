首届人工智能计算大会将于9月举行

首届人工智能计算大会（AI Computing Conference，简称AICC）将于9月7日在北京举行。大会将围绕AI计算创新主题进行研讨，并分享AI在互联网、云计算、超算、安防、医疗、能源、电商、智慧城市等众多行业的创新实例，共展创新愿景并实现跨学科交流进步。

至顶网服务器频道 08月24日 新闻消息： 首届人工智能计算大会（AI Computing Conference，简称AICC）将于9月7日在北京举行。大会将围绕AI计算创新主题进行研讨，并分享AI在互联网、云计算、超算、安防、医疗、能源、电商、智慧城市等众多行业的创新实例，共展创新愿景并实现跨学科交流进步。

AICC大会由中国工程院信息与电子工程学部主办、浪潮集团承办，以"创新计算赋能AI"为主题，主旨是围绕AI当下需求及未来发展，从计算创新着眼，联合从事AI计算及应用的公司、用户、专家、开发者共同打造探讨促进AI计算的交流合作平台，推动AI产业的可持续发展。

计算、数据、算法是此次AI浪潮的三大推动力，AI计算的不断创新直接推动着AI算法的快速发展及数据应用的快速落地。本次人工智能计算大会将设置主论坛与专业论坛，邀请众多顶尖专家现场开讲，力求从AI发展趋势、计算创新与框架优化、产业创新与行业应用、人才培训发展等入手，全维度促进AI计算技术的创新与发展。

在主论坛上，权威专家将聚焦AI计算趋势研讨，包括中国工程院王恩东院士、李德毅院士、微软技术院士黄学东、集群超算架构创始人Thomas Sterling、浪潮VP胡雷钧、国家超算无锡中心主任杨广文、百度研究院专家、旷视科技首席科学家孙剑、深度学习框架评测专家褚晓文、Uber机器学习主任王鲁明等业界专家，将带来人工智能计算与应用的精彩前沿报告。

专业论坛将重点分享如何更好利用计算推动AI重构行业，包括AI+计算创新、AI+互联网、AI+HPC融合和AI+产业创新等四大论坛。英特尔、英伟达、浪潮、阿里、腾讯、科大讯飞、今日头条、苏宁、中国移动、协和医院、中国石化、平安科技等业界领先的AI公司的专家，将分享各领域的AI技术与应用进展。

此外，在9月6日举行的人工智能计算技术培训营上，有来自英特尔、英伟达、浪潮的AI技术专家为参训者现场讲解如何基于MIC、FPGA和GPU等领先计算技术构建AI深度学习应用。