受全球DRAM供应量短缺影响 HPE内存价格上调20%

据消息人士透露，HPE公司自今日起将其服务器内存价格提高了20%，由于目前正处于全球范围内DRAM供应量短缺的恢复阶段，因此该服务器的相关组件成本较以往更高，从而导致了此番HPE服务器内存价格上涨。

据消息人士透露，HPE公司自今日起将其服务器内存价格提高了20%，由于目前正处于全球范围内DRAM供应量短缺的恢复阶段，因此该服务器的相关组件成本较以往更高，从而导致了此番HPE服务器内存价格上涨。与此同时，各DRAM厂商亦迎来创纪录的销售额新高。

在一封发送给贸易客户的邮件中，HPE公司谈到了涉及了这一定价变动，并解释称：“8月21日星期一，HPE将老版本与低容量内存SKU的建议销售价格提升10%至20%。”

以下内存产品将受到影响：

DDR4 2133 MHz内存（用于第9代Haswell 处理器服务器）——上涨10%

DDR3内存（用于第8代服务器）——上涨15至19%

UDIMMs与标准内存（用于第9代10/100系列服务器）——上涨10至19%

在该封邮件中， HPE公司就此举可能对自身市场竞争力的影响向其渠道合作伙伴作出了相应保证：

竞争力影响仅涉及老版本与低容量服务器的SKU。戴尔公司已不再公开销售DDR4 133 MHz高速内存与DDR3内存。因此，此次的定价变动将不会影响HPE在这方面市场上的竞争力。

有趣的是，HPE似乎只关心戴尔公司，而未提及其他服务器供应商——例如思科、联想与Supermicro等。

这家美国厂商同时表示：“目前我们还未提高DDR4 2400 MHz（第9代Broadwell）与DDR4 2666 MHz（第10代）内存的零售价格。然而，鉴于这些来自HPE供应商的产品的相关成本仍在持续上涨，所以我们不排除今后提高这些产品零售价格的可能性。以下为此次定价变动所涉及的相关产品的详细信息。”

2017年8月HPE DRAM定价变动信息表

一位公司发言人在接受采访时称：“与其他跨国企业一样，HPE的价格调整同样基于部分市场因素。经过仔细权衡后，我们可能会对定价做出相应调整。”

DRAMeXchange公司分析师的一份研究报告表明，PC与服务器DRAM产品的全球平均价格（简称ASP）已经连续第二季度上涨10%以上。

DRAMeXchange公司研究经理Avril Wu表示：“截至今年年底，供应商似乎还没有大规模扩展其生产能力的计划。”

第一季度与第二季度的报告记录显示，目前市场上DRAM的短缺与随之而来的价格上涨无疑让DRAM制造商成为最大的受益方。