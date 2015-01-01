“长跑企业”杰和科技用专注与定制化赢得市场

杰和科技CEO林坤杰表示，杰和科技长期以来深耕于软硬件设计的一线，拥有长足的技术经验积累。如今更是定位于一家领先的云计算、大数据、物联网设备和解决方案提供商，致力于为细分行业客户提供软硬件产品、系统解决方案的深度化定制，快速交付技术服务。

至顶网服务器频道 08月16日 新闻消息（文/李祥敬）：近日，2017第二届中国国际大数据及云计算展览会及同期论坛在北京举行。在展会上，杰和科技展示了GS系列NAS新品以及面对中小企业的存储解决方案，同时还展出杰和桌面虚拟化解决方案及包括四路、2U双节点、2U四节点等机架式服务器产品，全方位展示了杰和在云计算、大数据、人工智能等领域相关支撑技术及解决方案。

杰和科技CEO林坤杰在现场接受至顶网记者采访时表示，杰和科技长期以来深耕于软硬件设计的一线，拥有长足的技术经验积累。如今更是定位于一家领先的云计算、大数据、物联网设备和解决方案提供商，致力于为细分行业客户提供软硬件产品、系统解决方案的深度化定制，快速交付技术服务。

“杰和有着清晰的产品定位与战略规划，未来聚焦设备、产品、应用，为行业客户提供深度定制的解决方案。”林坤杰说，“不同于其他服务器厂商，杰和的产品设备更加聚焦在细分行业市场，而且会根据客户的需求进行定制化，这与通用服务器产品是不同的。”

比如最新发布的四路服务器GCR2524MP-RF在稳定性、可靠性、可扩展性等方面都有着不错的表现。从硬件层面看，杰和GCR2524MP-RF内存扩展能力，最大支持48个内存插槽，可扩展至3TB内存容量（LRDIMM），而对于部分用户对于高吞吐数据的需求，该款产品还支持4颗NVMe接口，可连接SSD硬盘，这不同于传统的SATA形式，将大幅提升系统IO吞吐能力，使用场景大幅扩展；此外还提供7个PCIe 3.0插槽，集成2个高性能千兆网卡，应对虚拟化应用对网络带宽的要求。GCR2524MP-RF配备的硬盘、电源、风扇以及I/O等关键部件均采用全冗余设计，一旦出现故障，用户可不宕机换件，确保业务的连续性。

从软件看，GCR2524MP-RF搭载的GIM系统管理套件可以随时随地借助基于Web的图形用户管理界面管理和监控服务器的状态，及时发现和排除服务器故障。

除了服务器产品，杰和还推出了中小企业私有云解决方案——全新的GS系列NAS存储产品和GSM操作系统，集软硬件于一体，可在存储空间、性能、实用性及安全性等方面满足企业用户的存储需求，解决用户快速部署存储网络、企业数据便捷管控的问题。

另外，数据云化对于拥有大量数据统筹的用户而言非常关键，杰和科技面向SI系统集成商提供服务器、瘦客户云终端F210硬件组件，联手SI系统厂商为用户提供完整的解决方案。

在整个桌面虚拟化方案中，杰和服务器承载所有数据文件的统一保存和管理调配，瘦终端杰和F210则作为应用终端直接由终端用户操作。云端服务器集中管理企业资源，并根据不同终端用户的需求按需分配资源；终端数据的定期备份提升了企业业务易管理及安全性，解决了传统应用终端单机管理，数据无法有效收集，安全得不到保障的弊病。

从上面可以看出杰和科技是一家脚踏实地的企业，从服务器主板到发布自己的双路高密度服务器、高端四路产品类型、NAS产品，体现了杰和一直对技术的钻研和站在客户角度的策略，通过过硬的技术和客制化理念让产品在市场上快速获得认可。用林坤杰的话说，杰和是一家“长跑”企业，不是“机会主义者”。