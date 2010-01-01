 “百变金刚”浪潮NF5280M5 重新定义通用服务器

近期，浪潮推出了新一代M5服务器家族，其中NF5280M5被称为"百变金刚"，凭借极致、弹性的设计理念，在有限空间内完美展现了高效、可靠、智能、高扩展特性，适应智慧时代下各种应用场景需求，特别是对服务器有苛刻要求的电信、金融、大型企业等用户。

至顶网服务器频道 07月28日 新闻消息：近期，浪潮推出了新一代M5服务器家族，其中NF5280M5被称为"百变金刚"，凭借极致、弹性的设计理念，在有限空间内完美展现了高效、可靠、智能、高扩展特性，适应智慧时代下各种应用场景需求，特别是对服务器有苛刻要求的电信、金融、大型企业等用户。

在浪潮明星产品中NF5280系列一直是最经典和闪耀的一款，自2010年第一款自研NF5280M2产品诞生，至今已经经历了4次升级。第一代NF5280M2主打绿色节能，满足第4代数据中心的能效要求；NF5280M3推出智控体系，以一系列"smart"技术为客户提供全面的智能管理；NF5280M4则强调匠心雕琢，在品质、性能、管理各方面进行"细磨"；到如今的NF5280M5更是为智慧计算而生，适应各种应用场景要求，在弹性扩展方面做到了2U双路服务器的极致。每一代产品都秉承高品质、高可靠、高性能的设计标准，打造业内最顶尖双路旗舰产品。

"百变金刚"浪潮服务器NF5280M5

智慧时代需要重新定义"通用"

随着云计算、大数据、深度学习等技术的成熟，企业业务不断发展，用户需要更大的存储空间存放不断累积的数据，以及更加灵活的平台架构适应多样化的应用场景，这会导致数据中心IT架构越来越复杂，对硬件基础架构按需扩展、快速响应的需求越来越迫切。

然而，对于用户来说，针对不同应用采购不同设备平台显然不够经济，用户更渴望用通用的平台产品满足多样化的业务要求。而且通用产品对数据中心基础建设的要求更基础，不需要更高的供电和散热能力，可以直接适用新型的新风制冷的绿色数据中心，节约功耗成本。同时，通用产品具有采购的便利性，管理及运维成本低等特点，更加适合大部分客户的IT建设。

智慧时代需要重新定义"通用"

因此，智慧时代下我们需要重新定义"通用"的概念，即以统一的平台，实现弹性配置，灵活地满足多样化应用场景。浪潮推出的新一代NF5280M5，在通用的平台架构基础上，实现存储、IO、异构模块随需搭配，灵活应对多种应用场景，赋予传统通用产品新的定义。

弹性配置组合，满足五大应用场景

NF5280M5作为浪潮双路机架产品的旗舰机型，可以通过组件升级实现弹性配置，满足"通用计算，大容量存储，全闪存，IO密集，异构加速"五大应用场景，灵活应对不同应用场景的需求。

传统2U双路服务器的扩展性和适用性非常有限，很难在有限的空间内实现更多灵活的变化。但是NF5280M5采用浪潮独有的空间分层技术，打破传统服务器设计边界，将系统分为基础组件和可变组件两部分：在存储模块部分，构建了1套标准，3种组合，在实现全闪存配置的基础上，实现了38块普通硬盘的扩展，相比上一代提升了31%；在IO部分，引入了标准OCP模块，通过灵活配置可以实现4个GPU的扩展，以及存储模块和IO模块的融合，大大提升系统应用场景的多样性。此外，通过系统资源调配技术将标准组件进行深度整合和灵活调配，可以满足CBD场景下的30种以上的应用需求。

浪潮服务器NF5280M5采用组件级弹性架构

通用计算场景：大部分用户主流的应用场景是通用计算场景，对计算、存储和I/O的要求比较均衡，NF5280M5的均衡配置模式完美兼顾三方能力，并提供灵活可变配置选择，用户可以根据业务的体量选择具体的部件。

大容量存储场景：随着互联网+的快速发展，各行业的数据量呈几何级增长，对于服务器存储能力的要求也越来越高， NF5280M5通过空间分层技术，可在2U空间内支持高达200T的存储容量，轻松满足大容量存储的要求。

全闪存场景：大数据技术的逐渐成熟以及数据量的爆发，使得数据分析显得更为重要，NF5280M5可实现全闪存场景配置，帮助用户进行高速数据分析，提供强大的计算性能。

浪潮NF5280M5支持24*NVMe全闪配置 提供强大计算性能

IO密集场景：主要是指NFV、SDS、HPC 、DFS等应用场景，需要多个网卡或者网络加速卡，这对I/O扩展能力要求很高，NF5280M5最大支持10个标准PCIe+1个OCP网络，不仅能保障客户对系统功能和性能的要求，还能提供额外的扩容和功能扩展。

异构加速场景：随着AI的成熟，线上学习、线下训练场景的大规模应用，需要服务器支持越来越多的GPU，NF5280M5支持强化异构模块， 可支持4个GPU，是业内通用产品的最高规格，满足更多AI应用场景。

挑战设计极限，打造极致基础架构

NF5280M5采用统一基础配置，支持多样化可变模块，通过空间分层技术的极致设计，可以满足多达30种以上的应用需求，然而在此多样极限配置的背后，对服务器的散热、供电都提出的极高的挑战，NF5280M5又是如何克服这些挑战的？

散热挑战：与空间设计最为紧密的是散热，NF5280M5在内部精确的布置了近百个温度传感器，配合大尺寸双层对旋风扇，通过浪潮精确的风道调控技术实现最佳工作环境，保障系统稳定运行 。浪潮在应对散热调整的同时提出了 "全面支持高温45°环境长期稳定工作"的要求，为了实现这一目标，浪潮在主板器件选择了环境适应性更高的元器件。而在板材加工时，进行专门的涂层工艺，利用高耐腐蚀涂料，实现"高温+耐腐蚀"，适应雾霾等天气对于基础硬件的腐蚀，这一特性可为客户节省大量的TCO支出，全面向绿色节能的数据中心迈进。

供电挑战：为了适应各种极限配置，应对供电挑战，NF5280M5在设计时减少了供电耗损，在主板设计中加入了大电流专用高速通道，并且专为供电进行了PCB板设计优化。另外，NF5280M5采用了数字式供电模组，可根据用户应用场景的特点，灵活选择配置方案，提供最高的转化效率，为客户应用优化。此外，NF5280M5在满足供电要求的同时兼顾绿色节能，采用业内转化效率最高的低功耗原器件配合高效主板电源设计，可比其他方案节能多达20%。

浪潮服务器NF5280M5

不仅如此，NF5280M5的性能在这一代产品上也得到了极大提升，搭载最新一代英特尔至强可扩展处理器，支持Intel Skylake平台3/4/5/6/8全系处理器，支持全新的微处理架构，AVX512指令集可提供上一代2倍的FLOPs/core，多达28个内核及56线程，计算性能可达到上一代的1.3倍，适用于各类对计算、存储、通讯有高标准要求的企业级应用。