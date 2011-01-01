浪潮亮相OpenStack中国峰会 首提云2.0时代“新四化”

7月24日—25日，2017年OpenStack中国峰会（OpenStack Days China）在北京国家会议中心举行。作为OpenStack基金会黄金会员，浪潮以钻石赞助商身份参加本次大会，带来五场精彩的主题演讲分享。

7月24日—25日，2017年OpenStack中国峰会（OpenStack Days China）在北京国家会议中心举行。作为OpenStack基金会黄金会员，浪潮以钻石赞助商身份参加本次大会，带来五场精彩的主题演讲分享。其中，浪潮集团系统软件部总经理张东在大会主论坛的主题演讲首次提出了云计算2.0时代的平台化、行业化、智能化、可信化四大趋势，阐释了基于OpenStack的“FAST”理念，并向到会的企业决策层、技术人员、开发者等分享了浪潮在行业云建设上的案例实践。同时，浪潮也在大会现场展示了基于OpenStack架构的浪潮云海OS 5.0以及金融、能源、政务等多个行业云解决方案。





浪潮亮相OpenStack Days China

云计算2.0时代的“新四化”

OpenStack的兴起，背后折射出用户对云平台定位的深刻变化，更加适合从“业务云化”到“云化业务”的时代变革需求。云计算1.0时代建设的重点在于云基础设施，完成IT基础资源的池化、调度、智能管理和服务交付，再将传统应用迁移到云平台之上，实际上是业务云化的过程；云计算2.0时代用户更加重视从业务的实际需求出发设计云平台，期望在敏捷开发、快速响应、新技术支撑等细节上有差异化需求，支持云原生应用，强调云化业务。

浪潮集团系统软件部总经理张东认为，云计算2.0时代，企业级云计算的发展将会呈现平台化、行业化、智能化、可信化四大趋势，并在大会现场的主题演讲中详细阐释了上述四大发展趋势。





浪潮集团系统软件部总经理张东发表主题演讲

云海OS 5.0重装亮相，诠释浪潮OpenStack“FAST”新特性

在本次大会的Z01展区，浪潮展出了全面基于OpenStack架构的云海OS5.0，并设置了互动体验和专家面对面公开课环节，与参会嘉宾进行深度互动。浪潮在OpenStack架构的基础上提出“FAST”云计算产品设计理念，从Functionality（功能性）、Availability（可用性）、Security（安全性）、Toolchain（工具化）着手，提供成熟、完善、易用的OpenStack方案型产品，以期推动开源技术更好普惠。





浪潮云海OS5.0亮相大会展区

目前，浪潮云海OS 5.0已在金融、能源等多个行业用户中成功部署。在能源行业，浪潮帮助中国石化河南石油分公司建设的OpenStack云平台，成功将单台设备资源利用率提升至60%，能耗降低45%，空间节省60%，并且运维效率提高300%，运维成本降低80%；在金融行业，浪潮在某银行实施了国内最大规模基于OpenStak部署的金融生产云，规模接近1000个物理节点，创新性的实现了互联网金融业务与OpenStack开源云平台的深度结合，确保了业务快速创新、快速部署、快速上线。光大证券也与浪潮建设OpenStack环境，将原有的VMware集群和新环境统一纳入浪潮云海OS云平台管理。

让能源行业运行在OpenStack之上

中国石化河南石油分公司高级工程师白伟作为用户代表，现场分享基于浪潮云海OS的能源云平台建设经验。他表示：“河南是机动车保有量排名前三的汽车大省，成品油保障是否顺畅直接关系到全省经济、民生的发展。随着公司业务规模的扩大，IT系统变得越来越复杂，除了由总部统一管理的核心生产和运营管理系统之外，公司逐步建设了客服管理系统、发票管理系统、非油品销售、易捷便利店视频监控等20多个生产和管理系统。由于原来采用传统IT架构，依靠硬件设备堆砌来解决应用部署与系统可靠性，造成了数据中心电力供应的紧张，也对应用部署速度、IT资源利用率和运维管理带来巨大挑战。”





中国石化河南石油分公司高级工程师白伟分享云平台最佳实践

中国石化河南石油分公司决定建设更加灵活、敏捷的云数据中心，并提出了业务部署分钟级、应用自动无缝迁移、平台安全可靠、IT资源灵活共享、自动化运维以及确保后续升级弹性等建设需求。

而在经过多方评估之后，中国石化河南石油分公司最终选择了OpenStack开源云计算架构。白伟表示：“在部署了基于OpenStack的浪潮云海OS之后，将现有的20多个应用全部迁移至虚拟机环境之中，单台设备资源利用率提升至60%。同时，服务器设备数量从原来的近200台降低到30台，能耗降低45%，空间节省60%，不再受限于数据中心供电和空间的制约，并且业务连续性和运维效率得到显著提升。”

浪潮、SUSE战略合作，云图计划成员达81家

在本次大会上，浪潮与SUSE签署战略合作协议，双方将在开源技术协作创新、联合解决方案开发、重点行业联合攻关等技术、销售领域深度合作，共同为中国客户提供先进的云计算基础设施，促进数字化转型。同时，SUSE也宣布加入浪潮“云图计划”，并作为长期联盟成员与浪潮共同促进中国云计算生态的发展与完善。而随着SUSE的加入，“云图计划”的成员数量已经达到了81家。





浪潮、SUSE签署战略合作

基于开源技术的协作创新是浪潮与SUSE合作的重心所在，除了在Linux系统的兼容性互认证之外，双方还将在容器、业务编排等面向云原生应用的业务环境进行联合测试认证和交互性测试。同时，双方将依托Incloud Lab联合创新实验室，针对OpenStack核心组件和新兴技术如容器化部署、Ceph组件优化等云计算基础性技术进行联合开发，共同推进社区关键组件模块的优化。而在方案与销售合作层面，双方将面向金融、能源、政务等双方各自优势行业领域进行联合方案开发，强化异构云平台管理、业务流程定制、HA、软件定义等方面的行业方案优化，并联合开展市场推广。

产品方案的成熟与生态完善，已经让浪潮成为中国OpenStack发展的强力推动者和最佳实践者之一，并借助“平台+生态”战略全面推进OpenStack在中国乃至全球的技术普惠和行业实践。在美国CIOReview杂志评选的最新一期"全球20家最具发展潜力OpenStack解决方案供应商"中，浪潮成为入选该榜单的两家亚洲企业之一。