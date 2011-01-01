服务器供应争相涌上至强SP派对“大巴” 新的狂欢即将拉开帷幕

正如预期一样，英特尔处理器几乎能够为全部x86类服务器提供支持，而各大供应商亦争相涌入了这场由Skylake至强SP产品线领衔的全新派对。

至顶网服务器频道 07月13日 新闻消息： 正如预期一样，英特尔处理器几乎能够为全部x86类服务器提供支持，而各大供应商亦争相涌入了这场由Skylake至强SP产品线领衔的全新派对。

各供应商希望向市场推出更多经过更新的服务器产品，保持自身竞争优势，同时掏出一切能够用于设备升级的资金。

克雷公司

克雷公司的XC50超级计算机与CS集群超级计算机产品线将全面迎来至强可扩展处理器家族的介入，这亦理应带来超越上代产品的任务运行速度。

配备有至强SP的克雷XC50超级计算机目前已经正式投放市场。克雷CS500集群超级计算机与CS-Storm加速集群超级计算机则将在今年第三季度与至强SP完成对接。

富士通公司

富士通公司已经宣布其全新双插槽与四插槽PRIMERGY服务器以及八插槽PRIMEQUEST关键性业务服务器将全面采用至强SP。

其中包括多节点与模块化PRIMERGY CX400 M4，即将刀片服务器引入单一机架当中。

除此之外，四插槽PRIMERGY服务器还将迎来DDR4内存模块与最高6 TB容量等新的技术能力，更为灵活的配置选项将可支持混合型存储驱动器托架匹配机制，另外图形处理单元（简称GPU）则可用于加速高性能计算、超大规模以及企业数据中心等工作负载类型。

富士通公司指出，其PRIMEQUEST服务器能够将内存支持容量规模提升至12 TB，从而更好地支持SAP HANA内存内数据库的性能优势。

上述服务器产品线已经由富士通投放至全球市场及其分销合作伙伴。具体价格则因不同地区、型号及配置而有所区别。

技嘉公司

位于台北的技嘉公司将把至强SP产品线引入其四款新型1U形式与四款2U形式系统当中，此外亦将有两款主板SKU支持可扩展处理器家族。此外，技嘉还计划提供更多面向存储与扩展插槽的配置选项。

技嘉公司R281机架服务器

目前技嘉并未公布与至强SP处理器相关的任何细节信息。

HPE公司

HPE公司社交媒体负责人Calvin Zito公布了两段视频，分别为HPE产品团队成员讨论至强SP在DL380与DL560 ProLiant第十代服务器当中的实际应用。第十代服务器将专门面向至强SP处理器进行设计。

IBM公司

IBM公司？发布至强SP服务器？他们不是把x86服务器业务全面出售给联想了吗？这么说是没错，不过这一次蓝色巨人打算在其IBM Cloud当中利用裸机至强SP服务器提供x86架构实例。具体来讲，蓝色巨人将利用至强白银4110或者至强黄金5120处理器以进一步提升大数据工作负载的处理速度。

这意味着IBM的云平台当中将同时包含POWER服务器与x86服务器，且相关资源计划于今年第三季度在位于美国、英国、德国以及澳大利亚的IBM Cloud数据中心陆续上线。我们尚不清楚将由哪家厂商为IBM制造这些服务器设备。

联想公司

联想公司旗下拥有刀片、机架、塔式、密集型、关键任务以及超大规模等服务器类别。其中SN550与SN850刀片服务器以及SR530、550、630以及650机架服务器都将支持至强SP家族中的白金CPU。截至目前，联想公司的网站并没有明确提到SR570与SR590机架服务器将支持哪款至强SP处理器。

ST550塔式服务器与SD530密集型服务器同样支持至强SP白金型号，但联想并未说明其是否会像SD650那样使用水冷系统。

SR850与SR950这两款关键业务服务器同样将搭载至强SP白金处理器。

联想公司已经公布了42项新的性能基准测试世界纪录，全部由其ThinkSystem服务器组合配合至强SP处理器实现。

其中TPC-E基准测试采用一套数据库以模拟一家需要处理客户所生成之贸易、客户查询与市场调研相关在线事务的经纪公司。

而TPC-H基准测试则主要面向各类负责处理大规模数据、执行高复杂度查询并返回答案的决策支持型系统。

联想公司就相关结果作出总结：

• 首次突破每事务每秒每E基准（简称tpsE）100美元的TPC-E实现成本壁垒，目前成绩为每tpsE 93.48美元，较上代SR650服务器创造的每tpsE 111.65美元纪录降低16%。

• 在SR650服务器上达成了双插槽系统所能实现的最高TPC-E性能，具体成绩为6598.36 tpsE2。

• 在SR950服务器上创造了新的TPC-H世界纪录，目前成绩为133万6109.6 QphH @ 10000 GB（即每小时查询次数），且每QphH成本为0.92美元。

• 在ThinkSystem SR950 与ThinkSystem SR650服务器上创造了26项STAC-M3基准测试世界纪录。

• 创造了双插槽服务器的SPECvirt_sc20135世界纪录，同时创造了单、双、四与八插槽服务器的SPECjbb20156基准测试纪录。

其中STAC-M3基准测试负责衡量时间序列分析当中的各类工作负载。

不过联想公司并没有透露各服务器当中所使用的具体至强SP CPU型号。

Supermicro公司

作为白盒服务器之王，Supermicro公司已经拿出全新X11代服务器与存储主板及机柜产品线，且全部针对至强SP处理器进行了优化。

此次公布的新方案包括X11双处理器（简称DP）与单处理器（简称UP）服务器主板与超级工作站板，其分别采用单、双与四插槽主板。其最高可支持至强SP白金型号所提供的28个计算核心。

Supermicro公司宣称，其能够面向数据中心、企业、云、高性能计算、Hadoop/大数据、AI/深度学习、存储以及嵌入式环境提供引入至强SP产品线的最为广泛的计算解决方案。

Supermicro公司总裁兼CEO Charles Liang解释称，"我们的Server Building Block Solutions在设计当中不仅能够充分发挥至强可扩展处理器家族的各项新特性--包括三UPI、更快DIMM以及每插槽更多计算核心数量，同时亦可通过独特的非阻塞架构全面支持NVMe，从而提供更出色的数据传输带宽与IOPS。"

写在最后

超融合型基础设施设备软件供应商Maxta公司指出，其已经能够即刻支持任何面向至强SP CPU所设计的服务器方案。

在接受基准测试时，配备有至强白金8168处理器与英特尔数据中心SSD以及NVMe高性能存储通道的Maxta HIC集群在IOPS方面提升至120%，且存储延迟亦仅相当于上代至强版本的一半甚至更低。

利用QuickAssist技术实现的实时数据压缩操作制裁与加速，该平台得以进一步将性能提升25%，而延迟则降低了13%。值得赞赏！

而更重要的好消息是，Maxta公司的超融合产品已经可以直接集成至强SP技术，这意味着我们无需等待数月即可开始体验。