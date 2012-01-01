 至强可扩展处理器正式亮相，英特尔称其为十年来又一次技术飞跃 

今天，英特尔在全球同步发布了其最新一代服务器处理器英特尔至强可扩展处理器。集成了包括AVX-512、Mesh架构、QuickAssist、傲腾固态盘、Omni-Path架构等众多创新技术的英特尔至强可扩展处理器，被英特尔给予很高的评价，称其为十年来最大技术飞跃。

至顶网服务器频道 07月12日 新闻消息（文/邹大斌）：今天（7月12日），英特尔在全球同步发布了其最新一代服务器处理器英特尔至强可扩展处理器。集成了包括AVX-512、Mesh架构、QuickAssist、傲腾固态盘、Omni-Path架构等众多创新技术的英特尔至强可扩展处理器，被英特尔给予很高的评价，称其为十年来最大技术飞跃。根据英特尔提供的数据，相比上一代产品，采用14纳米制程工艺、最多可达28个内核的至强可扩展处理器平均处理性能提升了1.65倍，总体拥有成本降低了65%。

发布会上，除了主办方英特尔介绍了新一代处理器的技术亮点及应用价值，还有来自29家来自全球各地的生态系统合作伙伴莅临现场，这也让我们看到了英特尔为处理器打造的强大生态系统。其中，腾讯云、苏宁云商、海鑫科金、国家气象局等不同行业、领域的用户代表分享了他们使用最新产品的应用体验。

应对三大趋势

“英特尔至强可扩展处理器是近十年来英特尔历史上一个划时代、里程碑式的产品。”英特尔行业解决方案集团中国区总经理梁雅莉在开场演讲中表示。随后的英特尔公司数据中心事业部副总裁兼IT变革事业部总经理Lisa M. Davis在其主题演讲中也再次发表了类似的说法：“透过英特尔至强可扩展处理器，英特尔将带来我们10年来最大的技术飞跃，能够带来最大的性能，更好的业务连续性，还为不同的工作负载提供更好的应用以及扩展。”

英特尔公司数据中心事业部副总裁兼IT变革事业部总经理Lisa M. Davis

Lisa M. Davis说，这使得英特尔至强可扩展处理器可以更好地适应当下的行业发展大趋势，来满足用户的需求。Lisa M. Davis进一步解释了她说的大趋势就是云计算、人工智能与数据分析和5G。

她说，近年来整个IT应用发生了巨大的变化，其中之一就是数据量的爆炸性增长。研究显示，到2020年，每个互联网用户每天可能产生高达1.5GB的数据；一个智慧工场每天的数据量超过1PB，一个云视频服务商每天的新增数据量可能高达750PB。海量的数据对数据中心构成了很大的压力。这是促使英特尔不断改进CPU架构、研发新的CPU生产工艺，来提升CPU处理器的性能。

“为了满足企业应用、通信服务提供商、高性能计算、云服务提供商和人工智能技术等细分应用市场的多样化需求，全新的英特尔至强可扩展处理器不仅具备领先的性能和业务连续性，还采用创新的平台设计理念，提供铂金、金牌、银牌和铜牌四个品类、不同特点的产品系列，加速创新业务的实现与应用体验的改善，为未来数字服务基础设施平台提供全新动力。”Lisa M. Davis说。

多项技术创新

据悉，英特尔至强可扩展处理器上佳性能来自多项创新，包括采用全新的内核微架构、核内互联和内存控制器等。基于这些技术，该平台可优化数据中心和网络基础设施所需的性能、可靠性和可管理性，使得企业获得更好的性能，将洞察付诸实施、实现业务连续性，并满足实时服务交付方面的需求。

根据英特尔提供的资料，在性能方面，相比上一代产品，至强可扩展处理器的整体性能提升达1.65倍，OLTP仓库负载比当前系统提高达5倍——从而加速包括建模与仿真、机器学习、高性能计算和数字内容创建在内的工作负载。这要得益于可提高计算密集型工作负载性能的 AVX-512（英特尔高级矢量拓展指令集512）、能够降低系统延迟的全新英特尔网格架构、用于加密和数据压缩硬件加速的Intel QAT（英特尔 QuickAssist技术），以及集成Intel OPA（英特尔 Omni Path架构）的高速互联，以部署更具成本效益的高性能计算集群。

在可扩展性方面，至强可扩展处理器拥有多达28颗内核，并针对数据中心和通信网络中各种性能需求进行优化。支持4插槽系统最高6TB内存，可提供2插槽到8插槽及更多插槽配置支持和充足的扩展空间，为入门级到关键业务的各类工作负载提供全面支持。

除了CPU本身技术创新之外，英特尔还为企业提供最丰富的平台功能创新，在各种工作负载上都能显著的性能提升。比如，相比上一代产品，英特尔至强可扩展处理器针对深度学习训练和推理可提供高达2.2倍的性能。结合可加快交付人工智能服务的软件优化，相比3年前未经优化的服务器系统，全新的处理器可实现113倍深度学习性能的提升。在网络方面，由于使用Intel QAT和DPDK，至强可扩展处理器使关键网络应用的IPSec转发速率提升最高达2.5倍，从而提高网络转型的价值。

而在虚拟化方面，与上市4年的系统相比，可将运营的虚拟机数量提升达 4.2倍，实现服务快速部署、服务器利用率提升、能源成本降低，与空间效率的提升，进而加速企业数据中心现代化的实现。

在高性能计算市场，借助AVX-512以及集成OPA端口，至强可扩展处理器可将每秒浮点运算性能最高提升达2倍，从而提供更高的计算能力、I/O灵活性和内存带宽，以加快发现与创新的速度。

在存储上，与单独使用NVMe固态盘相比，将英特尔傲腾固态盘和存储性能开发工具包（SPDK）结合使用，可实现最高5倍的IOPS提升，同时高达70%的延迟降低，从而更便捷地让数据用于高级分析功能。

目前，至强可扩展处理器上述各项创新已经被多家大型用户提前体验。据悉，在全面上市之前，英特尔最大的数据中心早期出货计划已向领先的企业级、高性能计算、云以及通信服务提供商客户售出了超过50万个英特尔至强可扩展处理器。在发布会上，来自腾讯、苏宁云商、国家气象中心的代表分享了他们是使用至强可扩展处理器的实验经验，更高性能、更节能以及更低的TCO成为他们选中至强可扩展处理器的主要理由。

值得一提的是，为了加速新一代处理器在数据中心的部署，英特尔还推出了Select解决方案，初始解决方案在Canonical Ubuntu、Microsoft SQL 16和VMware vSAN 6.6上提供。英特尔Select解决方案公司延伸了公司在英特尔Builder生态系统协作上的深度投资，并将作为英特尔验证配置的一个选择，加速用户对英特尔至强可扩展处理器的基础设施投资回报，用于用户优先的工作负载。