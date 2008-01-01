数据让你又爱又恨？浪潮SA5224M4让数据变为资产

在智慧时代，最宝贵财富莫过于数据。而现实中，庞大的数据保有量让企业又爱又恨，这其中很重要的原因，即大量温冷数据的存在。温冷数据数量庞大但访问率较低，也无法丢失或遗弃，必须确保用户需要时能够被找到。

庞大的数据量是企业的资源，也是包袱

在智慧时代，最宝贵财富莫过于数据。而现实中，庞大的数据保有量让企业又爱又恨，这其中很重要的原因，即大量温冷数据的存在。温冷数据数量庞大但访问率较低，也无法丢失或遗弃，必须确保用户需要时能够被找到。因此，对很多互联网公司而言，有限的IDC资源正在被海量的温冷数据把持着，和热点数据抢占计算和存储资源载体，最终导致热点数据的存储空间不足，访问延迟增加，用户体验度变差。

就像我们好不容易用手机摆拍了一张美图，猛然间看到存储空间不足的提示，"摆拍"变成了"白拍"，相信很多人都有砸手机的冲动。然而摸摸干瘪的钱包，又只能开启狂删模式。但对企业而言，既然数据删不得，就要付出高昂的成本，不断扩大数据中心规模，并担负庞大的运维和能耗压力。

随着时间推移带来的数据积累和沉淀，迫使互联网公司主动寻求数据的冷热分级，通过搭配不同的存储载体来获得每TB成本的最优。而对于这一需求，从处理器芯片到服务器厂商，围绕着温冷数据存储在功耗、成本和性能方面的要求做着反复的博弈和较量。

围绕温冷数据存储的博弈，Intel Xeon-D问世背后的"无奈"

早在2008年，Intel就发布了号称史上体积、功耗最小的Atom处理器，但性能方面的短板使其局限于云盘业务中极冷数据的存储应用。此后，E3系列的处理器一度成为单路高密存储服务器的新宠，在云存储、邮箱存储、视频存储、历史资料归档存储等互联网业务中广泛部署。但随着温冷数据量的提升以及数据热度划分的变化，Xeon-E3的处理能力瓶颈逐渐出现，但Xeon-E5的较高功耗和成本则会提升整个数据中心的TCO。因此Xeon-D的出现则是为了弥补温冷数据存储的性能和功耗间的平衡。

低功耗的Intel Xeon-D处理器

●SOC芯片，集成万兆网络、PCH

Xeon-D是一款真正的系统级芯片，功耗最高只有65W。并且通过对万兆网路和PCH的集成，不仅做到了对板载万兆网络的支持，更通过集成实现了主板的简约设计，节约成本的同时，带来主板功耗的降低。

Xeon-d集成了集成万兆网络、PCH等部件

●高性能、低成本

Xeon-D是E5核心的处理器，因此在性能上，要比Atom和E3-1200V3的表现更优。在Intel公布的性能对比结果中，D-1540的性能表现是Atom C2750的1.5倍，是E3-1271V3的2.3倍。而且突破了E3最大支持32GB Unbuffer内存的瓶颈，能够支持最大128GB的双通道DDR4内存。同时，Xeon-D还使得总TCO降低了33%，运营成本降低66%。

可以说，Xeon-D处理器无论从性能，还是功耗、成本等维度，都是温冷数据存储的极佳选择。而浪潮顺势推出的SA5224M4产品，作为业界首款基于Xeon-D平台的4U高密存储服务器，无疑是回应互联网市场海量温冷数据存储需求的理想选择。

深耕互联网需求，专注温冷数据存储的新一代SA5224M4产品

当前，4U36盘机型依旧是互联网客户温冷数据存储分离后的首选。而基于的处理器平台主要包括双路E5和单路E3两种。但在温冷存储的具体使用中，双路4U36易导致CPU负载浪费，单路E3最大32GB的内存瓶颈又限制了36盘位时要求匹配更大内存的需求。因此，SA5224M4在处理器的选择上，找到了用户需求、服务器性能与成本功耗之间的平衡点，成为温冷数据存储的专属利器。

●对标E5-2620V3/V4的CPU性能

作为SOC芯片，Xeon-D处理器是直接焊在服务器主板上的，因此，对CPU型号的选择显得尤为重要。通过梳理互联网客户在双路4U36上的处理器需求，SA5224M4选用了Xeon-D家族的D-1531 CPU，实测的整点计算能力达230，浮点计算能力182，与E5-2620V3的SPEC值基本一致。此外，为回应互联网客户对冷数据存储的极致TCO追求，SA5224M4还引入了4核心的D-1521 CPU，其实测的整点和浮点计算能力要超过E5-2609V3的SPEC值。因此，SA5224M4通过高低2款处理器做到对互联网绝大部分温冷数据存储的CPU性能覆盖，完全秉承了互联网客户要求平衡性能与成本投入的理念。

对标E5平台，性能能够达到E5-2620v3水平

●优异的硬盘读写IO表现与板载万兆性能

SA5224M4在硬盘读写方面有着媲美双路4U36产品的性能表现。通过背板Expander芯片的带宽加速技术，可将6Gb/s的硬盘速率虚拟成12Gb/s，从而显著提升大容量SATA盘的性能表现。此外，板载的X552万兆网络实测性能接近10G，与目前市场主要使用的X540、X710万兆标卡性能一致。并且万兆电口能够向下兼容千兆使用，和外插万兆网卡相比，进一步优化了温冷数据存储的采购成本。

CPU内集成的万兆网卡性能同样优异

●更优的散热设计和功耗表现

对温冷数据存储而言，低功耗是永恒不变的追求。基于Xeon-D的低功耗及SOC特性，SA5224M4在功耗层面做到了极致。以D-1531为例，CPU功耗仅45W，比E5-2620V4低40W，加上集成在CPU内的PCH和网卡芯片，就可使单节点功耗降低超过50W。而从实测结果来看，SA5224M4功耗较同规格双路4U36降低超过15%，不仅意味着长期运营成本的降低，更满足了互联网客户提升单机柜磁盘密度的需求，提高了机柜和机房空间的密度与利用率。

此外，在散热方面，SA5224M4完善了传统4U36机型的机箱托盘设计，为后置硬盘提供更多的风量，改善了后置12块硬盘的散热效果，保障了硬盘的性能和稳定性。

目前，数据开始被越来越更多的公司视为资产，而浪潮SA5224M4的产生让数据的存储密度成本比更优，有效降低数据中心TCO并让数据充分发挥出应有的价值。