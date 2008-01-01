浪潮SA5224M4上市 这个服务器“不太冷”

提到企业冷数据，最先闪出的概念是一大堆无人问津的1和0，这些数据可能是三年前产生的某个世界级比赛视频，可能是三个月前的一封邮件，也或许是上个月的某个网红视频，这些数据具有一个共同的属性--被读取的可能性极低。

如何以更低成本维护温冷数据成为企业数据中心重要课题

提到企业冷数据，最先闪出的概念是一大堆无人问津的1和0，这些数据可能是三年前产生的某个世界级比赛视频，可能是三个月前的一封邮件，也或许是上个月的某个网红视频，这些数据具有一个共同的属性--被读取的可能性极低。

往往一个公司拥有PB级别的数据，那么很大程度上可以说是拥有了巨大的财富宝藏，但是这些数据需要被持续的存储和挖掘，才能让数据从资源变成资产。这一挖掘时间可能持续数月甚至数年的时间才能完成，在此期间如何以更低的成本维护这些数据，是企业数据中心必须考虑的课题，因为每天都有海量的新数据产生，第二天大部分数据就变成冷数据堆积在服务器的硬盘中。处理这些冷数据的做法，往往会使用最低成本的设备来存储，比如低性能的处理器，低带宽网卡，高密度低转速的硬盘，总之一切以低成本为考量。

但是，随着大数据挖掘技术的发展，越来越多的冷数据被参与到计算和分析中，因此许多互联网数据中心发现一味追求低性能并不能完全满足要求。但解决方案却往往矫枉过正，一些业务同学会要求使用更高性能的部件，比如处理器由低功耗的E3-1220v3升级到了高功耗的E5-2620v4。这样的方法简直是简单粗暴，计算性能肯定会大幅度提升，但是要付出更多的采购成本，电力成本，运维部门自然不乐意。另一方面，虽然采用高配方案能够使计算性能提升一大截，但也远远超出客户所需要的能力，造成服务器整体利用率只用20%左右。

Intel Xeon-D CPU

那么是不是能采用一款性能适中的存储服务器平台，既有不错的性能，又能够控制功耗？近日，浪潮SA5224M4服务器上市，基于Intel Xeon-D CPU，拥有介于Intel Xeon E3和E5服务器的性能，功耗却远低于E5，更适合温冷数据的存储应用。

浪潮SA5224M4温冷数据存储服务器

优势一 80%性能、43%功耗，高能效比节省千万成本

浪潮SA5224M4服务器所搭载的Xeon-D CPU与E5-2600v4系列CPU技术架构相同，并可以通过SoC架构平衡计算性能和功耗参数。从实际测试数据来看来看，搭载D-1531 CPU的SA5212M4的计算性能已经达到原E5-2620V3 平台服务器的80%左右，但是单CPU的TDP（散热设计功耗）只用45W，相比传统E5 CPU功耗降低35W以上。一般服务器的生命周期为三年，这样算下来，1000台的存储服务器集群就能节省下至少1050万的电费。

而在性能方面，温冷数据存储应用（如云存储、邮箱数据存储和数据备份等）在传统E5 CPU存储服务器上的负载率约为30%，而使用浪潮SA5224M4时CPU的负载率约在40%，满足应用计算性能需求的同时，保留足够的性能冗余，防止出现短时数据流量骤增带来的计算压力。

优势二 内存容量提升，解决数据列表瓶颈

目前，数据的存储多采用检索方式，即软件产生索引表，这种方式具有简单、精准、容量大的特点，但是对于内存容量的需求大。在4T硬盘时代，单机36块硬盘的144T数据需要30G的内存存储索引，但是随着硬盘单体容量的快速增大，6T/8T最终代替4T，因此对于36盘位存储服务器的索引表占用的内存空间需要突破32G。但是，传统的冷数据存储服务器往往基于Intel E3 CPU/Atom CPU，这两种CPU只能支持32G内存，因此导致数据读取、存储的效率不佳。

浪潮SA5224M4最大支持128G内存，这有效解决了低功耗存储服务器内存容量扩容的难题。同时，浪潮SA5224M4支持DDR4内存，内存功耗降低50%，性能则能够提升33%。

优势三 集成万兆网络，省成本也省功耗

随着数据中心内外数据交换量的大增，万兆网络正在成为越来越多互联网服务器的标配。但传统的外插网卡形式，一方面会占用PCIe扩展资源，另一方面也会增加功耗和成本。SA5224M4中的Xeon-D CPU集成了内存控制器、PCH万兆网络等周边电路，因此主板功耗会更低，相比传统10-20W的外插万兆网络卡，至少能够节约20%以上功耗。

更重要的是网络部分不需要客户再付费升级10G，直接使用即可。因为浪潮SA5224M4中已经使用CPU集成的万兆网络做了板载万兆网络设计，而且有光口和电口两种，方便客户的应用选择。

伴随互联网产生的数据越来越多，数据正成为互联网企业不可抛弃的重要资产，而其中温冷数据的存储成本和效率的平衡是互联网IT人员关注的焦点问题。浪潮SA5224M4这种"不太冷"的存储型服务器，将会为云存储、邮箱数据存储和数据备份等应用提供能具性价比的硬件平台。