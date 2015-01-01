聚焦企业关键业务应用 杰和推四路服务器解决方案

当今，大数据所蕴含的业务价值和商业价值是不可估量的，无论是企业级或是小型企业都不断加大对大数据分析的投入，希望通过部署新的数据分析方案使企业以更低成本、更可靠的运行企业资源规划（ERP）、CRM等关键业务应用，提升业务响应速度。

至顶网服务器频道 05月18日 新闻消息： 当今，大数据所蕴含的业务价值和商业价值是不可估量的，无论是企业级或是小型企业都不断加大对大数据分析的投入，希望通过部署新的数据分析方案使企业以更低成本、更可靠的运行企业资源规划（ERP）、CRM等关键业务应用，提升业务响应速度，以创造更大的商业价值。

近两年在服务器领域不断取得技术突破的杰和科技，又为杰和机架式服务器系列再添新成员--GCR2524MP-RF四路服务器。作为关键业务运转体系中的关键设备，它秉承着杰和旗舰级四路产品定义，意在处理严苛、关键业务的工作负载，例如大型数据库、企业资源规划（ERP）、CRM、虚拟化整合等应用领域，满足用户当今和未来的业务扩展需求。

杰和GCR2524MP-RF定位于中高端四路服务器市场，采用英特尔至强E5-4600 v3/v4系列处理器及SAS 12G硬盘控制器，使之具备均衡的性能表现和良好的RAS特性，非常适用于政府、通信、金融、证券、企业等对系统性能、系统稳定性及数据安全有着较高要求的关键业务应用领域。其产品特性主要有：

更快的获取结果

杰和四路服务器GCR2524MP-RF提供高达88个计算核心，220MB片内高速缓存，更快的访问速度，使业务应用程序能够以更短的时间处理更多的业务。支持8通道SAS RAID控制器，硬盘数据带宽提升100%。此外还集成2个高性能千兆网卡，可选2个万兆网卡，满足高网络带宽的苛刻需求。

强大的内存扩展能力

对于业务极速扩张的企业，要求着数据中心拥有高扩展能力。杰和四路服务器凭借3TB的内存容量和多达24个本地存储硬盘，既可满足本地存储需求，又能解决因企业业务不断变化而产生的横向扩展部署的高需求，使企业灵活处理关键型应用程序。此外，杰和GCR2524MP-RF四路服务器还提供PCI-E 3.0的全面支持（包括2个x16，5个x8扩展插槽），更高的I/O带宽提供更强大的存储和网络连接能力。

业务不间断运行

杰和GCR2524MP-RF四路服务器融合了自身可靠性、可用性、稳定性等优异的RAS特性，在所有关键部件均采用冗余设计，降低了因某一部件故障而导致停机的概率，有助于增强业务连续性，提升企业竞争实力。

为保障企业业务不间断运行，诸如计算模块、风扇模块、电源模块、存储模块等采用模块化设计，完全摆脱了传统服务器内部繁杂的线缆链接方式，可在不停止正常运作的前提下直接更换、维护故障部件，方便、快捷，提高系统可用性，是用户能安心的运营关键业务。