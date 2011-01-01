不止是替代 看南天信息与浪潮的金融国产化实践

在近日举行的2017浪潮云数据中心全国合作伙伴大会（IPF2017，Inspur Partner Forum）上，浪潮与云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称南天信息）发布了银行综合前置平台整体方案。

至顶网服务器频道 05月12日 人物采访（文/李祥敬）：金融，作为关系国计民生的重要行业，其动态总是引起人们的高度关注。自从国家提出信息技术安全可控战略之后，银行等金融行业内部掀起了一系列的讨论和变革。

众所周知，银行业应用的信息技术产品大多被国外厂商垄断，从硬件到软件，从基础设施到上层应用都是如此。为了实现技术安全可控，一个重要方法是实现IT产品的国产化。

多年来，浪潮始终以超前的技术和独特的软硬件综合实力，特别是在IT国产化方面，在中国IT品牌中独树一帜。在近日举行的2017浪潮云数据中心全国合作伙伴大会（IPF2017，Inspur Partner Forum）上，浪潮与云南南天电子信息产业股份有限公司（以下简称南天信息）发布了银行综合前置平台整体方案。

南天信息是国内银行业十大解决方案商之一，具有三十多年建设金融行业和国家部分重点行业信息化工程的丰富经验，拥有多个世界领先的应用软件产品及解决方案，实施的金融应用软件产品解决方案和应用系统超过1000余个，应用的网点达5万个，产品深受国内银行认同。

为什么要发布银行综合前置平台整体方案？

由于金融行业的特殊性质和地位，安全和稳定性永远是金融行业选择IT产品和创新应用的首要原则。另外，海量的业务数据处理和高效的业务系统也对IT产品提出了很高的要求。

正是金融行业的高标准、严要求，一度成为将国产IT产品拒之门外的“门槛”。然而，随着近年来国产IT厂商产品和技术的不断成熟，金融行业的IT国产化进程也在加速。

南天信息集团副总裁宋卫权

“银行原有关键业务应用系统大多被国外IT厂商垄断，在自主安全可控的整个大背景下，南天信息和浪潮在银行关键业务平台领域做了非常有益的尝试，此次发布的银行综合前置平台整体方案就是我们共同努力的一个结果。”南天信息集团副总裁宋卫权告诉至顶网记者。

应该说，该解决方案是在金融行业IT国产化深入发展的背景下发布的。在宋卫权看来，金融行业的国产化是从外围设备开始的，这几年国产化进程持续推进，已经开始从外围设备转向核心业务应用。“也就是从底层硬件到系统软件，但是这个过程仍然需要一定的时间。”

宋卫权表示，南天信息的优势是对金融行业的长期耕耘，尤其是业务层面的客户需求把握能力很强。银行综合前置平台整体方案中，浪潮主要是在基础设施层面进行支撑，而南天信息主要是在应用层面相关部分进行协同和配合。

银行综合前置平台整体方案有什么过人之处？

对于此次银行综合前置平台整体方案的特点，宋卫权告诉至顶网记者，这个方案比较大的特点就是从硬件到系统软件全部都实现了国产化，在实现了兼容性的同时，满足了金融机构的前瞻性需求。

具体来说，银行综合前置平台整体方案的主机选用的是浪潮自主研发的关键应用主机K1，存储使用浪潮的统一存储解决方案AS5600，数据库则是采用浪潮的K-DB，中间件则是中间件则是南天信息自主研发的与TUXEDO兼容的OpenTP。这些组件就形成了一个安全、可靠、成熟、高性能的平台系统。

“可靠性和稳定性是银行的优先选择，然后是安全性，最后就是成本考虑。浪潮和南天信息联合发布的银行综合前置平台整体方案在这几个维度和层面都能够满足客户的需求。”宋卫权说。

该解决方案不仅整合了商业银行前端服务渠道，还整合了商业银行的后端业务产品。它通过丰富的适配器整合各种金融服务渠道与内外部业务系统，通过流程化业务描述整合业务产品，能够实现产品一次开发，多渠道部署，具有较清晰的层次架构，通过局部功能的开发实现新渠道的快速部署，能够降低开发和部署的成本、提升渠道产品和服务响应速度；能够通过渠道整合，向各个渠道提供单一客户视图、统一的客户交互历史，提升渠道间互动和在渠道间交叉销售的能力。

“此次整体解决方案在内部经过了浪潮和南天信息的长时间测试，通过测试后，也获得了客户的高度认可。”宋卫权说，“而且，除了实现国产化替代，这个解决方案还实现了对金融机构进行业务创新的支持。”

银行综合前置平台整体方案不仅实现了对金融机构存量业务的良好对接和快速部署，还实现了对于互联网金融层面相关业务的支撑，从而支持了银行的业务转型。

宋卫权解释说，银行综合前置平台是银行的一个底层基础平台，它的主要应用方向是四个方向，一个是集成融合，实现对多系统的对接；第二个渠道融合；第三个方面就是中间业务处理，中间业务处理就是除了银行相关的核心业务以外，它还有一些中间的业务，包括我们老百姓常说的水电煤气等；第四个就是创新平台，支撑互联网层面应用的快速部署。

在宋卫权看来，作为稳态存在的一些存量业务很容管控，但是对于互联网金融层面提出的新需求，如果没有一个快速部署或者是快速实施的手段和平台，那么银行就会在行业转型中处于不利地位。而这次浪潮和南天信息发布的银行综合前置平台整体方案则实现了对业务创新的支撑。

另外，现在金融“上云”已经成为趋势，而银行综合前置平台整体方案的架构就是一个云服务的架构，可以完美支持银行云端部署应用。

写在最后

金融IT有两端，一端连接IT厂商，一端连接金融企业。金融IT国产化，需要IT厂商和金融行业用户形成合力，并借助行业合作合作伙伴营造完善的国产化生态环境。目前，浪潮合作伙伴超过9000家，覆盖了1000多家ISV以及70%的SI。2016年，行业解决方案伙伴的销售占比进一步提高到30%，14家伙伴业绩过亿。

2017年，浪潮继续推进生态2.0。浪潮正在逐步升级同伙伴的合作模式，由原来商务、产品层面的浅层合作模式，转变到涵盖技术开发、产品定制、联合方案等全流程的深度合作模式。此次与南天信息的联合解决方案的推出就是浪潮生态2.0的重要体现。

宋卫权表示，在银行综合前置平台整体方案中，浪潮和南天信息帮助银行客户优化业务流程，并实现前瞻性的研究，而不是简单的国产化替代。相信浪潮和南天信息会在金融信息化的自主安全可控方面做出自己的贡献。