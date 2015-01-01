向高端应用进军 杰和推高计算四路服务器

新兴信息化技术的高速发展，对服务器计算性能、可管理性、可扩展性的综合能力要求越来越高，四路服务器逐渐成为企业关键业务计算存储的首选。

至顶网服务器频道 05月10日 新闻消息： 新兴信息化技术的高速发展，对服务器计算性能、可管理性、可扩展性的综合能力要求越来越高，四路服务器逐渐成为企业关键业务计算存储的首选。

在至强E5系列出现之前，一直被高端处理器至强E7系列占据着，由此也伴随着高昂成本。而面向四路应用的E5-4600系列产品出现后，用户有了新选择，它在保持四路应有特性的同时，降低了投入成本，适合追求性价比 为满足市场高性能计算的需求，杰和推出旗舰级四路服务器新品--GCR2524MP-RF。

这是一款全新设计的四路机架式服务器，在系统计算能力、扩展能力和RAS特性方面具备卓越设计，是大型数据库、ERP、CRM、大数据、高性能计算及虚拟化整合等主流应用的最佳选择。

杰和四路服务器GCR2524MP-RF采用最新英特尔®至强®E5-4600 v3/v4系列处理器，单机最高可达88个计算核心、176个计算线程、220MB片内高速缓存，提供更优的应用处理性能，再配合强大的扩展性能，轻松应对各种应用场景，尤其是云计算、大数据等新型应用。

杰和四路服务器GCR2524MP-RF支持性能更优的2.5英寸SSD硬盘，作为内存与硬盘之间的I/O缓冲。最大可支持24个2.5英寸热插拔SSD硬盘，其中可选4个NVMe接口的PCIE SSD硬盘，使整机拥有更高的传输性能。超大规模的硬盘空间为系统存储的灵活性提供了保证，用户可根据实际应用需求灵活配置，既可用于加速热点数据的缓存，也可配置更多的机械硬盘作为数据存储空间。

杰和四路服务器GCR2524MP-RF是一款均衡设计的服务器，在计算、存储及网络等方面均同步提高。系统提供标准的PEI-E 3.0扩展插槽，集成2个高性能千兆网口，可选两个10G SFP+万兆接口，实现极速网络I/O，提高数据库反应时间。而且用户可根据应用的网络带宽需求，自由扩展，以获取更大数据传输能力。

为简化设备的维护管理，杰和四路服务器GCR2524MP-RF主要部件采用模块化设计，电源、风扇、硬盘等易损部件支持热插拔，加之部件的冗余设计，可在不间断系统正常运行的情况下进行维护，减少宕机事件的发生。拆卸简单，维护便捷，节约时间成本，对如金融、通信等用户而言尤为重要。

随着云计算、大数据等新一代信息技术的不断发展，数据中心也将变得越来越规模化和专业化，对服务器产品设计也起到了决定性的影响，备受用户认可的高效、灵活、模块化等特性也在越来越多的服务器中得到体现。