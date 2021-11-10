如何降低数据中心PUE和碳排放量 UCloud优刻得这些做法值得学习

UCloud优刻得数据中心技术架构负责人付东明表示，“双碳”政策对于数据中心产业的发展可以从长短期来看：短期内，会制约数据中心的规模发展，提高数据中心的建设成本；长期看，将提高数据中心的发展质量和技术水平，淘汰落后产能，实现行业整体水平的提高。

随着新基建政策的确立，数据中心作为互联网基础设施重要组成部分，被加速建设并投入使用。这也导致数据中心因能耗用量不断扩大，带来的碳排放量快速增长。

数据中心自身发展不平衡不充分的结构性问题亟待解决：一是数据中心东部供给不足和西部供给过剩的结构性矛盾较为突出；二是数据中心行业对清洁能源的开发利用和节能新技术的应用程度还有较大提升空间。

在这样的产业现状下，双碳政策对绿色数据中心的发展提出了重要的要求和目标，绿色数据中心对于双碳的实现具有重要的意义。

UCloud优刻得数据中心技术架构负责人付东明表示，“双碳”政策对于数据中心产业的发展可以从长短期来看：短期内，会制约数据中心的规模发展，提高数据中心的建设成本；长期看，将提高数据中心的发展质量和技术水平，淘汰落后产能，实现行业整体水平的提高。

实现绿色数据中心，付东明认为，整个产业应该规范化发展，不断在节能、绿色技术上进行探索，进一步提高能效水平，降低PUE和碳排放量。

绿色数据中心的关键是能源管理，所以国家应该加强顶层设计，强化数据中心的绿色低碳导向，推动数据中心行业使用可再生能源。

同时，集约化、规模化促进数据中心产业高效地使用能源，减少因为分散、无序发展造成的能源空耗问题，也可以增加清洁能源的利用效率，是促进数据中心绿色化发展的一大前提。

UCloud优刻得的“双碳“实践

相对于传统架构，云计算本身就是一种减碳方式，通过集群化管理、高效运营，降低能源消耗和资源消耗。响应国家政策的号召，UCloud优刻得积极采取措施助力双碳目标的实现。

付东明表示，双碳政策对公司的业务发展提出了要求，也指明了方向，也就是绿色化、低碳化。为“碳中和”目标的实现，UCloud优刻得在云计算中心设计和建设过程中，采用多种先进技术，降低碳排放量，提升数据中心的绿色化水平。

例如UCloud优刻得云计算中心选址在风电、光电资源丰富，气温低的乌兰察布，助力新能源消纳，同时降低数据中心的PUE和耗电量；上海青浦云计算中心建设光伏发电，抵消自身碳排放；利用技术手段（自然冷却、间接蒸发、热回收、高压直流、智能化运营等），降低数据中心PUE，降低碳排放。

具体来说，UCloud优刻得数据中心的制冷系统集成了自然冷却模式，充分利用自然界的自然冷源，降低制冷系统消耗的能耗。其中，乌兰察布云计算中心所在地气候凉爽，全年平均气温2.6℃，全年气温低于15℃的时长为6799小时，具备充足的自然冷却条件。

同时，利用水源多联机回收机房的余热，用于办公室、电池室、水泵间、柴发机房等的冬季采暖。乌兰察布云计算中心每年回收废热78000GJ，可减少CO2排放量7380吨，相当于种植40万棵树。

间接蒸发冷却系统的换热效率高，相对于传统机械制冷方式，能耗更低。UCloud优刻得上海青浦云计算中心项目，充分利用屋面空间，采用间接蒸发冷却空调为机房降温，有效降低PUE。

此外，UCloud优刻得上海青浦云计算中心屋面铺设了光伏发电系统。光伏发电不会产生任何污染，不会排放温室气体，减排效果显著。

为了实现下一代绿色数据中心，在技术方面，UCloud优刻得建立液冷试验室、供配电试验室等，探究高效、低碳的技术方案；优化技术方案，开发新产品，比如露点式间接蒸发冷却技术的开发；跟踪市场前沿科技，保持技术敏锐性；深度匹配业务与数据中心，保证供需匹配，建设适合的数据中心，避免供给过剩带来的浪费。

在产业协同方面，UCloud优刻得通过云计算，赋能传统高能耗行业，提高其能源利用效率和精细化运营水平，降低其碳排放量；建立“绿色供应链”体系，在采购中，优先选择碳排放量低、绿色化程度高的供应商，通过采购策略，提高整个产业链对双碳工作的重视。

付东明说，未来UCloud优刻得在绿色数据中心方面还会诸多探索：集群化管理提升算力，智能化调优节约能耗，规模化应用服务器液冷方案等先进技术，建设光伏、风电、储能等零碳能源系统，参与绿色电力交易，实现数据中心碳中和。