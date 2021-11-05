Kyndryl分拆：它能否扩大生态系统、创新能力和收入规模？

从IBM分拆出来的管理服务巨头Kyndryl，于本周三正式成为一家独立上市公司，该公司有一个长长的待办事项清单，包括促进创新、实现收入增长、打造有凝聚力的员工文化等等。

从IBM分拆出来的管理服务巨头Kyndryl，于本周三正式成为一家独立上市公司，该公司有一个长长的待办事项清单，包括促进创新、实现收入增长、打造有凝聚力的员工文化等等。

Kyndryl公司首席执行官Martin Schroeter在首个投资者日上表示，Kyndryl将“加强对创新的关注，寻找新的市场机会，利用我们的经验和知识产权让我们的客户从中受益”。

与此同时，Kyndryl仍将是规模最大的集成商，收入规模为191亿美元，拥有9万名员工。据Gartner称，Kyndryl将成为最大的实施服务领导者，紧跟其后的是DXC、Atos、富士通和埃森哲。

Kyndryl在全球63个国家或地区开展业务，管理着75万台虚拟服务器、27万台网络设备、2.5万个SAP和Oracle系统。

Schroeter的规划重点是将实施和管理服务扩展到其他增长空间更大的领域。下图是截至2024年的计划、市场和潜在增长。简而言之，Kyndryl将利用智能自动化、数据服务、云服务和安全来提供更高价值并实现数字化转型。

Kyndryl表示，企业正在开启他们的数字化转型之旅，Kyndryl还有时间去进行扩展，即使它已经简化了客户的基础设施。Schroeter还表示，Kyndryl将提供一个ESG平台和战略，以解决客户在环境、社会和治理方面面临的挑战。

Kyndryl瞄准的关键领域包括：

数据服务，不仅仅是管理存储系统，还专注于数据工程、编排和管理。Kyndryl已经在以下一些方面有了实践经验

云基础设施服务，将迁移到IBM Cloud之外更广泛的生态系统

人工智能服务

数字工作场所服务

应用管理

安全性和弹性

网络和边缘计算

事实上，Kyndryl的客户群还有很大的扩展空间。Kyndryl有大约4000家客户，只有15%的收入是来自于前10大客户的。财富100强企业中有多达75%的企业是Kyndryl的客户，平均客户关系超过10年。

但Kyndryl面临的挑战是，如何将故事线从实施转向创新。

细节

Kyndryl此次投资者日主要围绕着让华尔街相信Kyndryl是一项可靠的投资而展开。IBM股东每持有5股IBM股票，就将获得1股Kyndryl股票。Kyndryl股票在11月3日收市后分发，11月4日在KD代码下进行交易。

资产负债表方面，Kyndryl独立之初将有20亿美元现金和32亿美元债务，并且新增了30亿美元的信贷。

Kyndryl的收入来源也是可以预测的。Kyndryl表示，每年年初有大约85%的收入是处于合同状态的。此外，荷兰银行最近宣布与Kyndryl达成一项价值4亿美金的技术服务交易。

在Kyndryl的投资者日之后，华尔街分析师普遍持谨慎态度。例如，Wedbush分析师Moshe Katri在一份研究报告中表示，Kyndryl需要应对服务业务被蚕食以及通过重组削减成本等问题。他说：“我们看到Kyndryl的复苏之路漫长且充满挑战。”

也许Kyndryl面临的最大问题，是它接下来必须适应云的模式，也就是前期无需投入大量资本，并且需要大量自动化技术。简而言之，Kyndryl自身是需要转型的。

Kyndryl预计要到2025年才会实现收入增长，并且在那之前可能会出现销售下滑的情况。Stifel Nicolaus分析师David Grossman表示，随着Kyndryl不断扩展生态系统和合作伙伴关系，未来还会有很多机会。

企业文化

Kyndryl的管理团队可以大致分为IBM高管与外部雇员、IBM校友与外部雇员。Schroeter说，多元化的意见和经验可以让Kyndryl变得与众不同。

事实上，Kyndryl的高管团队包括了来自State Street、GE和NBC Universal的前首席信息官。

而且Kyndryl这个名字正是来自于kinship和tendril，意指增长与合作并存。

在投资者日上，Kyndryl高管们强调，文化和人才是公司取得成功的核心资产。Kyndryl指出，目前员工正在不断学习，获得各种认证和徽章，并随时进行技能再培训。

更重要的是，Kyndryl一直在扩展在AWS、微软Azure和Google Cloud中的技术集合，这对于Kyndryl扩大在云领域的覆盖来说，是至关重要的。

为了庆祝此次分拆，Kyndryl将为每位员工种下一棵树。Kyndryl还将致力于从零开始构建一个以目标为导向的企业。