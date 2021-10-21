IBM发布第三季度财报 Kyndryl子公司剥离在即

IBM今天公布第三季度财报显示，该季度收入增长比投资者预期的低了近2亿美元，这一结果令投资者倍感意外，但如果不计算预计年底剥离的子公司Kyndryl的话，总收入是增长的。

IBM今天公布第三季度财报显示，该季度收入增长比投资者预期的低了近2亿美元，这一结果令投资者倍感意外，但如果不计算预计年底剥离的子公司Kyndryl的话，总收入是增长的。

针对剥离业务和汇率进行调整之后，该季度IBM收入小幅下滑0.2%至176亿美元，不包括Kyndryl业务的话收入增长1.9%，此前分析师预期的收入为177.9亿美元。该季度IBM的每股收益为2.52美元，符合预期水平，较上年同期下降2%。

投资者不喜欢意外，因此IBM股价在盘后交易中下滑超过4%。

IBM高管则向分析师们展现了一个看涨的前景，称公司业绩低于预期意味着从投资角度是长期看涨的。公司首席财务官James Kavanaugh表示：“我们看到了市场机会，并将进行投资以获得未来收入。”

从以往来看，第四季度Kyndryl通常会贡献50亿美元的收入，由于短期内难以做出预测，因此IBM建议投资者们重点关注利润率和自由现金流，而不是收入增长。IBM看起来似乎很期待将Kyndryl剥离，以摆脱低利润业务从而专注于软件和服务。

Pund-IT首席分析师Charles King表示，剥离战略是合理的。“尽管Kyndryl的业务部门和工作团队贡献了可观的年收入，但利润率的下滑拖累了整体表现，剥离策略对IBM的盈利能力也许是有利的。”

CCS Insight公司软件开发研究总监Bola Rotibi对此表示认同。她说，IBM一直说要“成为一个更敏捷的企业，并定位为一家更多以客户为中心的公司，因此剥离Kyndryl将让Kyndryl和IBM都能够更有效地集中精力。你可以看看市场中的领先厂商，几乎所有厂商都把重点转移到提高产品组合中软件所占的份额上。”

备受关注的IBM云业务，经过调整之后收入增长11%至278亿美元，云和认知软件产品业务销售额增长了28%。支持IBM混合云战略的子公司Red Hat，收入增长了17%，整体云收入增长了20%。

King表示，尽管2019年IBM以340亿美元收购Red Hat的时候，有一些分析师认为这笔交易太贵了，但是现在Red Hat为IBM实现了期待中的云业务提升。“IBM致力于支持各种公有云平台，以及打造一种云相关开放技术的通用语言，收购Red Hat是IBM这一战略最为广泛的一个例子，不断增长的收入流表明，这项战略正在步入正轨。”

虽然IBM“尚未实现和主流超大规模云厂商类似的增长，但我认为IBM的策略更有针对性，是明智的做法，”Rotibi说。

专注于实现增长

尽管收入低于预期，但IBM首席执行官Arvind Krishna并没有放弃早先关于要“从2022年开始稳步增长”的承若。他在一份声明中称：“我们更加专注于更好地服务客户，有信心实现中等个位数收入增长的中期目标，创造强劲的自由现金流。”

Kavanaugh在和分析师的电话会上表示：“我们正处于IBM发展未来的关键节点上，预计第四季度会实现中等个位数的增长。”

IBM表示，剥离服务业务将让IBM能够专注于增长，目前IBM的收入中有40%来自软件，30%来自咨询。Rotibi表示，这一策略是符合市场方向的。“企业仍然在投资基础设施，但是灵活性、敏捷性和自动化都是通过软件实现的。”

Rotibi说，IBM专注于金融服务等垂直行业云的做法，也是与其他竞争对手不同的。“这是利用了IBM通过服务业务在这些行业市场中所占据的稳固地位。”

IBM的自由现金流很强劲，达到111亿美元，过去12个月中增加了3亿美元。IBM将把部分资金用于偿还340亿美元收购Red Hat所产生的债务。该季度结束时，IBM负债为545亿美元，自2020年底以来负债减少了70亿美元，自2年前完成收入Red Hat时减少了185亿美元。

从部门来看，GBS（包括咨询、应用管理和全球流程服务）增长了11%达到44亿美元，其中云收入增长了37%。

GTS全球技术服务收入减少5.4%至62亿美元。基础设施和云服务销售额下滑6%，技术支持服务销售额下滑5%，而这些业务大多数将成为Kyndryl的组成部分。

System部门收入下滑12.4%，主要是由于预期产品周期更新导致市场对IBM Z系列大型机需求减弱。另外，存储业务收入增长了11%。