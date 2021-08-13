绿色与定制 朝亚多方面创新引领数据中心市场

作为客户信赖的数字基础建设合作伙伴，朝亚通过在中国开发大规模、高性能的数据中心园区，以推动数字经济在中国市场的高效发展。

近年来，以5G、云计算、大数据、AI和物联网为代表的新一代信息技术蓬勃发展。而无论云计算、大数据还是AI，都离不开数据的产生、存储、计算、交换和使用，因此作为ICT基础设施的数据中心迎来了前所未有的大好机遇。

作为客户信赖的数字基础建设合作伙伴，朝亚通过在中国开发大规模、高性能的数据中心园区，以推动数字经济在中国市场的高效发展。

绿色数据中心为客户省钱

开放计算正成为当前乃至未来数据中心的创新主力，通过全球化协作的创新模式，解决数据中心基础设施可持续发展的重大问题，如能耗、高速网络通信、智能运维及循环利用等。

2021年7月27日，由OCP社区主办、浪潮承办的第三届OCP China Day 2021在北京举行。朝亚数据中心运营副总裁艾宏伟在会上接受记者采访时表示，数据中心是新基建的重要组成部分，而新基建不同于传统的基建，不会是粗放式的发展。特别是数据中心是以节能、经济、绿色为理念，国家对于PUE的严格要求便是证明。“朝亚致力于在中国建立‘碳中和’数据中心平台，积极响应节能增效的号召。”

今年OCP China Day 2021以“开放计算再十年：降碳·增效·践行”为主题，倡导节能减排，这契合了国家“双碳”指标的政策指引，也符合行业发展的需求。

艾宏伟说，对于数据中心运营商而言，运营成本和电力成本是最大的支出。客户关注成本价格，而低碳绿色其实是给客户省钱。

数据中心企业降低PUE满足了客户需求。但是这也对数据中心运营商提出了更要的要求，毕竟低PUE一定要精细化管理，如果还是粗放式运营，一定会达不到要求。

“低PUE引领行业方向，客户也会选择低PUE的数据中心。如果你能够在行业里面做到低PUE，一定会在这个市场上占据一定的优势地位。所以，压力和动力同时存在，也让我们在运营过程中努力做到最好。”艾宏伟说。

目前，朝亚与金风能源等伙伴合作加速可再生能源在数据中心的应用，朝亚自身也在园区照明等场景应用太阳能实现节能“绿电”，而且朝亚打造了第一个实现“碳中和”的数据中心。

除此以外，朝亚数据中心的空调制冷散热采用间接蒸发冷的模式，最大限度地使用自然冷源；借助热通道封闭、双盘管空调等技术降低PUE，并采用LED节能灯管进行照明，在无人模式下以低照度运行；运营中减少空调的使用，尽可能地提高房间的温度，达到节能的效果。

定制化满足客户多样化需求

随着整个社会对于数字化技术的需求持续增加，比如非接触式的服务，这对于数据中心产业提供了一个比较好的发展空间，但是市场竞争也会随之增加。

艾宏伟说，朝亚打造绿色节能的数据中心，并满足客户定制化需求，针对高低端客户提供差异化的解决方案。“朝亚的目标是定位在Hyperscale超大规模数据中心，但是我们会提供灵活的模块化定制方案。”

定制化能够给客户提供足够的灵活些，朝亚在建设数据中心的时候会在电力、网络、管道、空间等资源进行充分考虑，比如客户考虑水冷，我们就要考虑足够的管道；整机柜租赁需要足够的空间；不同位置的服务器的热点不同，需要综合考虑散热。这些问题，朝亚在数据中心建设中都进行了全盘考虑。

据悉，朝亚天津超大规模数据中心的第一期TJ1宣布投入使用。整个园区由9栋数据中心楼宇组成，总共可容纳25000个机柜，最高可支持到300MVA的电量。而且朝亚天津数据中心已通过Uptime T3国际设计和实施认证，成为中国首家获得OCP Ready数据中心。

2021年是OCP成立10周年，在过去的十年里，开放计算作为全新产业协作模式，推动了5G、AI、边缘等创新技术的快速落地，为数据中心的绿色发展和高效价值挖掘做出巨大贡献。

谈及OCP Ready认证，艾宏伟表示，朝亚天津园区是中国首个拥有OCP Ready设施认证的数据中心，用户越来越接受OCP的理念，这对企业乃至整个行业都是好事。

除了天津园区，朝亚也在计划在建设上海园区，目前已经开始设计阶段。我们注意到朝亚的数据中心区域布局是集中于北上广深等一线城市，对此，艾宏伟说，靠近用户侧是朝亚布局数据中心的原则，虽然很多区域拥有土地或者电力的优势，但是但是离客户较远，毕竟客户对网络传输的时延有高要求。

目前朝亚的客户以金融行业、运营商为主，但是随着业务的发展，朝亚也在对接各种各样的需求，创新业务形式。“我们希望能够帮助初创型企业或者具有创新业务的互联网公司，满足他们对于数据中心的要求，更好地支撑业务发展。”艾宏伟最后说。