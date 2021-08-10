开放计算项目将在2.0战略中设计开放芯片与光学器件

开放计算项目最近概述了其第二个十年规划中的新战略，计划在未来创新当中探索开放芯片设计、光学传输网络、AI以及浸入式冷却等技术方向。

去掉“华而不实”的硬件，专注于模块化与可扩展套件。

开放计算项目最近概述了其第二个十年规划中的新战略，计划在未来创新当中探索开放芯片设计、光学传输网络、AI以及浸入式冷却等技术方向。

开放计算项目建立于2011年，Facebook公司希望借此机会将专门用于提高效率的超大规模硬件与数据中心基础设施设计方案分享给整个世界。

Facebook公司当然很清楚这种超大规模基础设施设计方案中蕴藏着显著价值，但公开共享能够帮助更多机构免去自行设计的麻烦、将更多精力投入到核心事务当中。英特尔、Rackspace、高盛投资以及Andy Bechtolsheim纷纷对此表示赞赏，并于2011年4月共同建立起开放计算项目以及与之配套的开放计算项目基金会。

开放计算项目的成员数量一直稳步增加，广达及浪潮等大型硬件制造商也都积极推出了符合开放计算项目规范的套件，将其出售给任何希望在超大规模硬件设施之上运行负载的用户。

但市场对于开放计算项目硬件的认可度并不是很高。根据项目基金会上周发布的白皮书来看，开放设计服务器中有九成来自云服务运营商，企业级用户占比不足10%，余下的一丁点比例归于通信服务供应商。项目基金会预计，到2025年开放计算项目的企业级设备销售额将占开放式设计服务器市场的10%。

这里所说的开放式设计服务器市场其实相当庞大，里面也充斥着激烈竞争。阿里巴巴、百度、腾讯及其他其他超大规模企业建立起竞争性的开放数据中心委员会，而LinkedIn与Quinix则选择支持于2021年4月由Linux基金会发起的Open19项目。

无论如何，开放计算项目套件仍然获得了不错的市场表现。于2020年2月发布的2019年前三季度市场影响力评估报告发现，开放计算项目硬件在服务器、存储、网络套件、机架、电源产品及相关外设市场上拿下36亿美元，占全部非参与厂商硬件总支出的2.5%。

虽然市场份额还很小，但文件称开放计算项目套件已经获得了40%的同比增长，并预计到2023年此类套件在总体市场上将占据5.5%的份额，为各参与厂商带来118亿美元收入。分析公司Gartner也公布过类似的数字——他们在《2021年云计算炒作周期》报告中提到，目前云优化型硬件在买家市场上的份额比例在1%到5%之间。

另一项新动态同样值得关注。2020年9月，英特尔提名Rebecca Weekly出任公司在开放计算项目基金会的代表。这位Weekly来头不小，身兼英特尔公司副总裁、总经理以及英特尔超大规模战略与执行高级首席工程师等多个重量级头衔。

2021年7月，Weekly成为开放计算项目主席，并于上周发布了一篇题为《聊聊开放计算项目2.0！》的文章。

她在文中写道，“虽然开放计算项目仍全面关注模块化硬件设计的各个环节……但人们对于其中的开放硬件、小芯片、冷却及软件解决方案等前瞻性方向显然越来越有兴趣。项目将在这些方面实现广泛的社区协作，共建生态系统以加速创新并推动成果的规模化应用。”而此次公布的2.0新战略，正是对社区兴趣的直接响应。

新战略提出两项基本目标——其一为“满足市场”，具体又分为以下四个子目标：

模块化——提供可扩展的模块化组件与开放接口，强调摒弃“华而不实”的设计思路、打造踏实稳健的硬件方案。

规模化运营——提供跨云规模平台通用能力、安全的可管理性，同时提供能够覆盖从云端到边缘的普适性解决方案。

可持续性——提高资源利用率指标、改善供应方资源消耗量，同时着力推动开放计算项目认证的可持续设计实践与运营模式标准。

集成解决方案——简化垂直解决方案堆栈的认证流程，提高开放计算项目设计成果的规模化采用率。

第二项目标为“培育未来创新”，相关子目标包括：

光学器件——在流程定义与技术转型等市场需求当中占据领先地位，着力实现最佳融合。

开放芯片——为未来的联合封装机制定义接口，为芯片乃至驱动工具与参考平台标准提供一流组件。

AI——为规模化AI训练、AI推理与AI全面部署建立标准化的基础设施解决方案，借此推动AI在应用市场上的普及并引领AI/机器学习的创新与采用率。

冷却——提供先进的一流冷却解决方案，实现可持续的浸入式冷却与冷板设计，强调对从云端到边缘位置的各类用例的广泛支持。

Weekley写道，“通过开放计算项目2.0框架推进未来战略及目标的新旅程令人兴奋。我们整个社区的关注重点不再局限于满足当前市场需求，同时也将助力推动开源硬件创新，为整个信息技术行业探索出一条通往光明未来的大道。”

开放创新对于技术行业当然至关重要，而开放计算项目也用实际行动证明其贡献足以支撑规模化企业应用的严苛要求。但开放计算项目更为宏大的愿景与野心能否实现，目前仍然有待观察。

Weekly在文末写下了一段充满希望的期许：

“新定义的开放计算项目2.0章程与未来十年的开放计算发展，究竟会给整个世界带来怎样的未来？我对这一切充满期待。”