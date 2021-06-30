贯通应用、数据、算力 第四范式让AI赋能企业从量变到质变

在近日举行的以“转型新范式”为主题的2021第四范式发布会暨企业智能化转型峰会上，第四范式发布了一系列的创新技术产品，帮助企业开启智能化革新。

在当下AI无处不在的背景下，企业对于AI的渴求是显而易见的。虽然AI的发展经历了“高期望、能否落地、落地是否有用”等不同阶段，但是围绕AI的技术创新始终引领着产业变革。

第四范式创始人、CEO戴文渊表示，对于人工智能的从业者而言，我们一直在经历着起起伏伏。从另外一个角度看，我们需要分析每一次起落，如果我们能解决好，其实它就是下一次的机会。第四范式的创立就发生在这样的一个时代背景。

在近日举行的以“转型新范式”为主题的2021第四范式发布会暨企业智能化转型峰会上，第四范式发布了一系列的创新技术产品，帮助企业开启智能化革新。

戴文渊说，企业在每个阶段都在寻求着下一个阶段增长点的核心驱动力。而人工智能技术也来到了一个临界点，这个临界点就是人工智能技术在各行各业的场景化落地，创造真正的业务价值。

第四范式一直致力于利用AI技术、产品及服务，帮助企业利用AI决策赋能关键业务场景，最终突破业务临界点，实现质变。例如在百胜中国，外卖餐点派送从原来每个餐厅专人来分配配送，现在都是AI系统在做订单分发，且配送效率高；再如每家餐厅的外送商圈从专人维护，到智能商圈系统的AI自动规划，保障了全局效率最优。

联接应用、数据、算力三要素

众所周知，AI包含三大要素：算力、算法、数据。为了让AI在企业智能化进程中发挥价值，必须具备集应用、数据、算力为一体的能力模型。应用、数据、计算，三者需要相互联接，其中任何一个出现问题，另外两个都无法发挥作用，整个智能化体系将会失效。

没有应用，海量数据会沦为死数据，算力也无法产生价值；数据是整个AI系统的“输入”，没有数据，AI应用将成无米之炊。有了快速的应用构建能力，轻松的数据使用，算力需要为三者之间的联接提供稳固根基。

在应用方面，第四范式AIOS产品负责人黄缨宁表示，为解决AI应用门槛高对三者联接的阻塞，第四范式致力于研发能够快速构建AI应用的全栈的自动机器学习技术（AutoML），包括ML、CV、NLP、强化学习、AI自动化文本分类平台等多个领域。除了算法，第四范式也从整个企业级架构进行了联合的支撑。

在数据方面，将原始数据变成AI ready的数据，一键开启建模和应用。第四范式开创了“数据形式”方法论，每一个数据形式，定义了相应业务场景里所需的数据标准，包括需要什么样的数据、从哪里去取，应该如何处理。

在算力方面，面对AI时代多样化的异构算力，第四范式AI异构资源调度与管理平台AIOS Kernel，能更好联接应用生态和异构算力，拥有动态调度和虚拟化算力资源功能，屏蔽异构算力的复杂性，最大限度发挥算力价值。

第四范式全新企业级AI操作系统4Paradigm Sage AIOS 2.0及企业级智能应用市场4Paradigm Sage App Store，联接应用、数据、算力三要素。此外，以Sage AIOS App Store平台为基础，扩展为应用联邦、数据联邦、算力联邦三大网络。

基于应用联邦，企业可以基于数据和算力共享的应用快速组装个性化的智能方案，加快智能化的速度；基于数据联邦，企业可以安全保护数据隐私的情况下更好的利用数据，提升业务价值；基于算力联邦，企业可以屏蔽掉异构分布式算力的复杂性，更好的应对AI算力异构化的趋势。

未来，基于Sage AIOS 2.0及Sage App Store，第四范式能够聚集开放生态和合作伙伴的力量，而从开启AI新的发展空间，帮助更多行业快速开启智能化转型与质变之旅。

开源开放赋能智能化应用构建

如今开源开放是产业界的主流，同样第四范式开源OpenMLDB机器学习数据库和OpenAIOS人工智能操作系统内核，并开放上线了基于机器学习数据库和AI操作系统内核的AIOS社区版。

虽然机器学习技术的突破让机器有能力帮助人实现绝对的理性和瞬时高效的推理判断。但是不管是今天传统的事务性数据库、分析型数据库还是传统数仓，面向机器学习都无法提供正确的数据供给保障。

第四范式技术副总裁郑曌介绍说，面向机器学习的开源数据库OpenMLDB解决了三个机器学习的核心数据问题，分别是线上线下一致性（Consistency）、数据闭环（Closed-loop）、数据时序正确（Chronology）。

除了数据上的困局，不管是计算、存储还是通信，不同的异构芯片、异构存储、异构通信设备，都需要操作系统内核进行统一的管理与调度，保障任务的成功率与资源利用率。

第四范式OpenAIOS是一个完全面向AI的分布式操作系统内核，实现了多级计算内核、多级存储内核以及多级通信内核，来应对异构算力的管理和调度。

在开源的基础上，第四范式开放了开箱即用的“AIOS社区版”，整合了提供正确数据供给的机器学习数据库OpenMLDB以及提升计算效率的AI操作系统内核OpenAIOS，社区和开发者可在免费的线上算力和应用开发环境进行体验和学习。并支持多种本地 IDE，让大家保持PC上开发单机应用体验的同时，无缝的将分布式任务对接到异构云资源上。在应用的开放性上， 除了内置的核心应用，AIOS 社区版也提供了应用商店， 能够支持所有的云原生第三方应用。

此外，第四范式也进一步公布了“Knot中国结”开源计划，将在一年内开源开放95%的核心技术，未来三年为企业培养超过10000名AI应用开发人才。

“第四范式的使命和目标是AI For Everyone，AI决策是帮助企业转型的新范式，也是未来带领企业走向质变的重要方法。我们与合作伙伴、客户，以及开发者一起释放AI的价值，带来AI发展的新浪潮。”戴文渊如是说。