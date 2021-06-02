HPE发布第二季度财报 自2015年以来首次实现双位数增长

HPE今天公布了第二季度财报，结果超出预期水平，自2015年以来首次恢复增长，业务重回正轨。

该季度，HPE在不计入股票补偿等特定成本情况下的每股利润为46美分，收入为67亿美元，比去年同期增长11%，这是自2015年与现在的惠普分拆以来，首次实现两位数的收入增长，超出了此前华尔街分析师预期的每股利润42 美分，收入66.2亿美元。

HPE首席执行官Antonio Neri表示，HPE该季度展现了在战略重点上“纪律严明的执行力”。

“我们正在加强核心的计算机和存储业务，重点投入到智能边缘和高性能计算业务上，加速了向即服务模式的转型。此外我们还在推进依云为先的创新进程，以成为客户和合作伙伴边缘到云平台即服务的首选。”

HPE在所有产品类别中实现了全面增长。核心的计算业务（包括企业服务器）收入略低于30亿美元，同比增长12%，相比第一季度的下滑1%有了明显改善。此外，存储系统收入超过11亿美元，增长5%，扭转了上一季度5%的下降趋势。在存储细分市场中，全闪存阵列产品销售额增长了20%，Nimble Storage系统销售额增长了17%。

其他方面，高性能计算和关键任务型系统收入增长了13%至6.85亿美元，扭转了上一季度下滑9%的趋势。智能边缘业务（包括HPE边缘计算系统）的销售额为7.99亿美元，增长17%，金融服务销售额为8.39亿美元，增长1%。

根据HPE财报，该季度基于消费的服务订单比一年前增长了40%，表明HPE向即服务模式的转型正在获得客户的青睐。

HPE补充说，第二季度的年化收入运行率为6.78亿美元，同比增长30%。

Constellation Research分析师Holger Mueller表示：“HPE似乎已经恢复到增长的轨道上来了。所有业务领域都在增长，订阅转型取得良好进展，在控制成本上也有很好的表现。现在最重要的就是保持下去。”

Moor Insights & Strategy分析师Steve McDowell指出，尽管HPE在大多数领域表现出色，但存储业务并没有达到他希望的水平。他指出，HPE在存储领域的主要竞争对手戴尔同期增长了12%。另一家竞争对手Pure Storage上个月公布财报也实现了12%的收入增长。他原本预计的增幅要高于HPE报告的3%，但同时他也承认HPE整体存储业务仍然是健康的。

“一大亮点是全闪存存储，同比增长20%，与戴尔中端全闪存存储的表现是一致。HPE拥有稳固的全闪存产品组合，并受益于全闪存中端市场的强劲需求，这有助于抵消存储业务一些表现较弱的方面，也有助于推动营业利润率的显着提升。”

展望未来，HPE首席财务官Tarek Robbiati称公司将上调全年盈利预测。

HPE预计第三季度每股收益在38美分至44美分之间，华尔街预期的是38美分，全年每股收益在1.82美元至1.94美元之间，高于之前的每股1.70美元至1.88美元。

Robbiati表示：“我们再次提高了全年指引，以反映需求环境的持续势头和我们迄今为止强劲的运营业绩，这标志着自去年10月证券分析师会议以来我们的第三次展望上调。”