新格局下浪潮K1 Power以“三高一强”打造国产高端服务器

面向关键核心应用，浪潮K1 Power充分释放国产高端服务器的高价值计算力，具有高可靠性、高性能、高安全和数据强一致性的“三高一强”特性，为企业数字化转型夯实关键计算底座，助力企业核心应用跃迁。

在数字经济快速发展的背景下，计算产业迎来变革时刻，算力基础架构正在走向多元、融合，智慧计算已经成为推进数字经济发展和社会变革的核心生产力。

在多元化算力中，关键计算是智慧计算、智算中心必可不少的关键组成部分，同时在数字经济的催生下，企业级客户的核心架构和应用也呈现出多元化的场景。也为多年来专注于核心业务的Power架构带来了新的机遇。

面向关键核心应用，浪潮K1 Power充分释放国产高端服务器的高价值计算力，具有高可靠性、高性能、高安全和数据强一致性的“三高一强”特性，为企业数字化转型夯实关键计算底座，助力企业核心应用跃迁。

新常态带来的新机遇

在数字经济带动下，随着各行业数字化转型的深化，企业的业务模式也发生了变化，线上业务与线下业务深度集成，线上线下交易链路融会贯通，数字原生业务层出不穷。

面对海量数据，作为核心生产力工具之一的服务器与不断涌现的新应用相互融合，关键计算的重要性凸显。这其实可以从浪潮商用机器有限公司（简称：浪潮商用机器）的市场表现看出。

在中国小型机市场里，浪潮商用机器从2019年的73%市场占有率上升到了78%，同时，在证券行业实现200%的增长，在交通医疗和企业领域销售额也达到了30%的增长，客户数量增加了34%，形成了良好的稳步增长路线。

浪潮商用机器有限公司总经理胡雷钧表示，过去两年无论是销量还是销售收入还是客户的激活数量，浪潮商用机器平均每年都保持了30%以上的增长速度，高端服务器市场需求持续增加，Power慢慢回到客户视野。

智能化是产业发展的大方向，这离不开多样性基础设施的支撑。这也意味着无论是通用计算还是专用计算的前景要看在新的应用场景中的价值和技术优势。

“浪潮K1 Power的特点是基础性和核心性，在过去几年既坚持了传统——高可靠、高性能、高安全、数据强一致性，又围绕着负载进行了很多创新型的发展——分布式存储、分布式数据库应用等。”胡雷钧说。

新核心构筑关键计算基石

新格局下，数字经济孕育的庞大的新应用和服务中，对架构的需求也日益多样化，但其对核心数据库的高安全、高性能、高稳定及强数据一致性等需求没有改变。同时，随着数字化业务的蓬勃发展，数字原生业务使得企业级客户的核心架构和应用呈现了多元化的场景。

在这种情况下，企业IT架构平台既确保企业核心关键业务对性能、稳定性等方面的要求，又能借助私有云、容器云等架构来实现灵活敏捷等方面的要求。也就是：传统核心系统通过平滑上云，完成向新核心的演进；而新兴数字化业务则构建在容器和微服务架构上，并由先进高品质的基础架构来保证其安全稳定高可靠。

胡雷钧表示，面向企业级应用和未来的微服务或者容器的云原生应用，这会是未来Power核心的两大业务工作负载。

围绕关键核心数据的服务效率和服务连续性对企业经营和组织运转至关重要。而专注于核心业务的浪潮K1 Power可以很好地承载核心系统集中式商业数据库和重要系统开源数据库，成为核心数据库平台国产化替代分布式创新的首选平台。

同时，浪潮K1 Power云助力客户传统核心平滑上云，从而完成由传统核心向新核心的演进；浪潮K1 Power容器云帮助客户新增重要系统，在极致安全稳定高可用的前提下，通过容器云与微服务等架构的运用，实现核心系统的高度灵活敏捷，从而更好地支持客户业务的发展和创新。

在胡雷钧看来，未来云化应用是主调。核心业务云化的过程是盘活计算资源的模式，从封闭架构、纵向扩展，基础应用架构变成基于云管平台里面的私有云和混合云的架构。

而在这一过程中，跨云迁移的问题成为首要议题。不过随着未来计算平台的多样性趋势，特别是是开源技术的广泛使用，各种跨平台的互操作性问题将得到解决。

无论是基于虚拟机的KVM和OpenStack，还是基于容器的高可靠，以及各种开源厂商像Redhat及浪潮的inCloud，以及市面上常见的私有云、公有云的解决方案，目前浪潮K1 Power都已经进行了完全适配。

例如Power虚拟化和分布式架构是不冲突的，不存在Power平台上云的技术障碍，以为Power已经原生支持OpenShift、K8S、KVM、OpenStack等开源应用。

新Power成就国产高端服务器

浪潮K1 Power依靠浪潮国际顶尖水平的高端服务器设计研发经验及成果，充分释放国产服务器的高价值计算力。

胡雷钧说，实现国产化的技术自主发展，对于我们来讲是一个至关重要的目标。“我们用更开放的态度，在技术平台层面与众多合作伙伴配合，支撑客户自己的技术诉求。”

更高的技术服务、更完备的技术体系、更高的响应速度，以及更深的关键核心问题的归因能力和解决能力，这种出业界一个数量级的服务水平和客户满意度是浪潮K1 Power的核心竞争力。

浪潮K1 Power重新定义服务器工业级最高标准，覆盖设计、研发、量产全流程的高强度可靠性测试体系，自主研发开发测试辅助工具集，确保研发质量和效率，保障质量性能达到业界最高标准。

例如浪潮K1 Power高可靠电子器件及部件认证标准保证部件使用年限最高达22年；PCBA高可靠性测试标准，保证设计寿命长达11年；整机生产测试多达660多项，平均生产测试时长高达48小时；独家研发40层（超出通用服务器主板层数2倍）主板、高可靠冗余电源等核心部件方案，确保单机可靠性达到5个9。

此外，浪潮研发eBMC、FW、DDIMM内存等核心模块，部分作为标准反哺业界。其中，浪潮K1 Power自主研发32GB高速总线主板，第一家大规模采用业界最高32GHz信号传输标准，并实现量产，全面保障高速信号在主板的稳定传输，打破高性能业界记录，下一代将进一步提升至56GB，持续领跑。

胡雷钧表示，浪潮专注于智慧计算，而智慧计算既包括AI服务器也包括关键计算产品。从通用服务器、专用服务器，到各种不同平台的服务器，面向不同市场需求，浪潮的产品线非常丰富。“从产品线的定位到整个解决方案，以及生态协作，浪潮K1 Power与浪潮集团其他产品线实现了有效协同，更好地服务客户业务创新。”