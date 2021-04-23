布局算力产业 神州鲲泰实现品牌、产品、生态全新升级

在近日举行的“智算神州 鲲泰领航——神州鲲泰2021全国算力聚能之旅北京首站”上，神州鲲泰新产品规划路线也正式发布。

在数字经济蓬勃发展的当下，算力为数字经济发展提供新动能，计算产业迎来快速发展机遇期。2020年，神州数码展开自主创新的全新布局，在产、学、研、用等方向加速相关业务落地，并基于鲲鹏架构完成“从0到1”的突破。

在近日举行的“智算神州 鲲泰领航——神州鲲泰2021全国算力聚能之旅北京首站”上，神州鲲泰新产品规划路线也正式发布。

神州信创集团副总裁陶然表示，2021年，立足“十四五”开局之年，神州数码将围绕多元算力核心技术培育完整的生态系统，全面实现核心技术自主创新，核心产品自主研发，核心业务自主可控，打造全线自研产品和通用解决方案。“我们希望随着神州鲲泰系列产品的不断发展和迭代，实现神州数码品牌的升级，技术的升级和生态的升级。”

品牌升级——双轮驱动释放巨大潜力

作为中国领先的云及数字化服务商之一，神州数码携手华为深化战略合作，推动鲲鹏计算产业生态开启新篇章。这次神州鲲泰2021全国算力聚能之旅，也是希望依托神州数码深厚的生态积累和丰富的行业场景实践，让更多的ISV合作伙伴加入到神州鲲泰产品的适配和合作中来。

在鲲鹏算力的基础上，软硬结合才能释放更大潜力，而云服务可以让算力触手可及。神州数码拥有对接国际主流公有云的广泛资源和云管理、云运营专业服务的丰富经验，依托公有云MSP业务打通从上游海量云资源聚合到云增值服务的完整云服务价值链，从而让神州数码在云与自主创新领域呈现出独特的风格。

例如神州数码厦门鲲鹏超算中心实现了城市超算中心创新服务，引导产业实际需求，为政府、行业企业等机构的数字化转型升级提供新的超计算服务支持，也成为神州数码自主创新产业布局综合服务能力的集中体现之一。

2021年，神州数码将进一步推动云和自主创新在产品、技术、方案与服务上的深度融合与协同发展，推动云和自主创新两个业务资源的整合，构建协同创新体系，提升企业的协同效应。

产品升级——国产数据中心全栈产品及解决方案

去年9月，神州数码自有品牌神州鲲泰系列产品在华为全联接大会上亮相——基于鲲鹏架构，覆盖从PC、一体机，到支撑云端算力的多样化服务器，以及多样化的解决方案一体机等。

本次活动上，神州鲲泰的产品路线进一步明晰，并隆重介绍多款新品。神州信创集团产品中心总经理崔勇介绍说，围绕国产数据中心提供全栈的产品及解决方案，神州鲲泰形成覆盖数据计算、数据存储、数据传输、数据安全在内的四大产品体系，支撑云计算、大数据服务能力。

神州数码拥有从设计到制造的产品闭环管理体系，打造出覆盖存储及应用管理、网络、数据库一体机领域的自主品牌，形成包括服务器、网络、存储、一体机、大数据应用等22个品类600余种产品在内的自有品牌体系，完全满足国内各类用户数据中心基础需求的全线解决方案。

神州鲲泰系列产品以“鲲鹏”主板和“昇腾”主板为核心，为用户提供覆盖计算密集型、数据密集型以及人工智能等丰富计算场景的产品及解决方案。

目前已发布包括神州鲲泰服务器、神州鲲泰台式机、神州鲲泰应用服务器一体机、神州鲲泰HPDA一体机、神州鲲泰大数据一体机、神州鲲泰存储产品等在内的多样化产品，覆盖从PC、一体机，到支撑云端算力的多样化服务器，以及多样化的解决方案一体机的多条产品线。

此外，神州数码基于鲲鹏架构的自有品牌服务器和PC等系列产品的生产基地在厦门正式落成投产，并实现行业端的营销突破及产品交付，已向厦门政府、高校、科研院所及地方企业提供高性能算力、存储等服务。

生态升级——全面赋能合作伙伴

不断涌现的新技术与新商业模式颠覆了原有的企业竞争格局，依赖单纯产品且在既定产业边界内展开竞争的场景将越来越少，更多的是具有不同资源能力的企业之间形成合作，基于一个生态系统共同进行价值创造。

在计算产业生态圈中，神州数码正在充分发挥“整机厂商”的聚合价值，对整个自主创新的基础产业起到巨大的带动作用。例如，在产品研发和适配阶段，神州数码与合作伙伴一起，帮助他们完成适配性、易用性和功能性的工作，实现整个产业软硬件的迭代和升级。此外，在整机生产制造过程中，神州数码跟上下游芯片和接插件、电容电阻零器件供应商有着密切的沟通和交流。

计算产业的蓬勃发展离不开基础硬件设施企业与基础软件企业的相互适配与协同发展。早在2019年，神州数码就基于自身能力对华为鲲鹏系列产品进行软件适配，2020年，神州数码与百余家生态伙伴及软硬件产品开展互认证的适配，并与麒麟软件有限公司、统信软件技术有限公司等15家合作伙伴签署合作协议；加强了与天津飞腾、成都申威、上海兆芯、澜起科技、景嘉微电子等国产厂商的深度合作。

活动现场，神州数码与XSKY星辰天合正式发布神州鲲泰&XSKY高性能分布式存储联合解决方案，该产品方案继承了XSKY星辰天合原有SDS产品特性和优势，利用神州鲲泰服务器优秀的性能及稳定性来实现用户在异构存储节点上的数据平滑迁移。此外，统信软件也表示，目前已完成与神州鲲泰产品的适配工作，在未来的行业拓展中与神州鲲泰将有更深度的合作。

背靠神州数码强大的企业级市场的影响力，神州鲲泰广泛联合软硬件合作伙伴，围绕国产IT核心技术培育完整的生态系统，以全面赋能合作伙伴，做大做强产业生态为目标的神州鲲泰领“行”计划在本次活动上正式发布。

结合地区鲲鹏创新中心合作、行业联盟、产业联盟等运作机制，神州数码将有效协同产业各方制定相应的发展策略，达成产业共识。通过研究院、创新中心、适配中心、产业基地等组织推动合作伙伴间的交流与适配，加速孵化标准、使能行业应用，最终做大整体产业空间。

活动上，神州数码为8家一级经销商合作伙伴和10家授权经销商合作伙伴授牌，多方将共同努力，做大做强产业生态，推动多元计算产业向前发展。

神州信创集团服务中心总经理罗光表示，神州数码持续以服务创造价值，基于多年专业服务积淀，向客户输出高速响应、覆盖项目全生命周期的标准化服务。未来，将基于神州鲲泰系列自有品牌产品，打造“1＋4＋X”的服务生态全景图，构建涵盖ASP、CSP、CSSP、ICT学院的服务产业联盟，以之为支撑，面向广泛的行业及应用场景，向客户及合作伙伴提供咨询规划、应用集成、运维优化、人才发展等服务，通过持续的服务赋能，最终实现与产业生态的共同成长。

结语

智算神州，鲲泰领航，生态聚能，协同发展！在活动的最后，“智算神州 鲲泰领航——全国算力聚能之旅路线图”重磅发布，接下来的两个月时间里，“神州鲲泰”将巡航全国二十多个城市：4月22日石家庄、4月27日上海、4月28日杭州……与来自全国各个区域的生态合作伙伴汇聚一堂，共建、共享、繁荣智能计算新时代！