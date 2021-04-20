IBM发布Q1财报：收入增长1% 疫情影响逐渐消散

在连续四个季度收下滑之后，今天IBM公布第一季度季度财报，收入增长1%，但投资者倍感意外，IBM股价也在盘后交易中上涨了3％多。这让我们不禁推测，未来几周其他即几家相继发布财报的科技巨头也将带来同样的惊喜。

在连续四个季度收下滑之后，今天IBM公布第一季度季度财报，收入增长1%，但投资者倍感意外，IBM股价也在盘后交易中上涨了3％多。这让我们不禁推测，未来几周其他即几家相继发布财报的科技巨头也将带来同样的惊喜。

该季度IBM的收入同比增长至177.3亿美元，超出了分析师平均预期的173.2亿美元。每股收益为1.77美元，也超出了分析师预期的1.69美元。

某种程度上这个意外只是个时机问题，因为按固定汇率调整之后，收入实际上降低了2％。尽管如此，截止到最近，来自IBM任何良好的财务消息都受到了好评，IBM高管们为即将到来的这个季度和全财年描绘了一幅亮丽的画面。

IBM首席财务官James Kavanaugh表示：“我们对收入增长和现金流这两项已经采取了措施的方面充满信心。我们重申，尽管有波折和汇率波动，我们仍预计全年收入是增加的。”

Moor Insights＆Strategy总裁Patrick Moorhead表示：“对于这家全身心投入云端的公司来说，这是个不错的开局，对IBM来说，最美好的日子就在眼前。”

而对那些希望了解IBM即将分拆价值190亿美元的基础设施服务业务详情的分析师们来说，可能要让他们失望了，因为IBM高官们只是重申了在年底之前完成分拆的承诺。新公司名为Kyndryl，主要是由IBM现有的全球技术服务业务构成。

疫情影响正在逐渐消散

随着新冠疫情所带来的影响开始消散，IBM高官们对于市场状况的改善总体上持乐观态度。IBM首席执行官Arvind Krishna表示：“支出环境与第四季度相比总体上有所改善。”他指出，与疫情相关的局部封锁和供应链中断加大了预测的难度。“我们看到客户加快了他们的数字化转型，与此同时，我们的混合云业务也发挥了非常重要的作用。”

IBM已经将Krishna领导下的战略定位范围缩小到了混合云和人工智能领域。他表示，混合云是一个规模达1万亿美元的市场机会，到目前为止，只有不到25％的工作负载进行了迁移。IBM称，目前已经有3000家客户在使用IBM混合云平台。

Pund-IT首席分析师Charles King表示：“鉴于IBM Cloud在Krishna当前战略和未来计划中发挥着至关重要的作用，实现这一增长尤是令人欣喜的。”

从细分部门来看，IBM的云与认知软件业务收入增长了4％，系统收入增长了4％，全球业务服务收入增长了2％。从季度来看，云收入为65亿美元，增长了21％；从年来看，云收入为263亿美元，增长了19％。全球业务服务和认知部门的云收入增长尤其强劲，分别增长了33％和38％。

系统收入的增长则主要是由IBM Z大型机产品线贡献的。Kavanaugh说，这部分销售增长49％，表现“非常强劲，尤其是产品周期的六个季度了”。他说，到目前为止，Z15的销量已经超过了上一代Z14。

财报中有一项不足，那就是全球技术服务部门的收入从去年同期的64.7亿美元下降1.5％至63.7亿美元，不过这个数字仍略高于华尔街的预期，但签约量下降了27％。

Kavanaugh说，签约量这一项是不合适做同期对比的，因为去年IBM同期完成了两笔大金额的交易。他说：“并非所有的签约量级都是一样的。去年，GTS签约量增长了40％多，另外还有四分之一的新客户，这意味着尽管与Kyndryl分拆开了，我们仍然有新增的业务。”

Pund-IT分析师King认为，GTS的小幅下降无需担心。他说：“这比很多人预期的要小得多，对于Kyndryl来说应该是个好消息。”