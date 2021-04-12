吴声：面对未知，数字生产力重新创造确定性

在近日举行的“精彩世界为你打开2021”英特尔至强新品发布活动的主题为“创 · 变 新时代”的Ted Talk环节上，场景实验室创始人、新物种实验计划发起人吴声进行了主题为“数字生产力：重新创造确定性”的演讲分享。

在过去的2020年，不确定性，对我们每个人都有着巨大的影响，每个人都感同身受。但是得益于数字化技术的广泛应用，人们的工作和生活在不确定性面前实现了新的常态。

数字化技术为不确定性的克服提供了想象的可能性，它在提升具体企业或组织的效率的同时，也改变了行业形态和社会生态。

2021年外部环境依然变幻莫测，企业需要抓住产业数字化赋予的机遇，时代需要有智慧的突破者直面更多挑战。

在近日举行的“精彩世界为你打开2021”英特尔至强新品发布活动的主题为“创 · 变 新时代”的Ted Talk环节上，场景实验室创始人、新物种实验计划发起人吴声进行了主题为“数字生产力：重新创造确定性”的演讲分享，为企业级用户带来CXO视角创变启发，以及技术赋能业务创新的突破性思维和应变洞见。

当前，我们看到数字化技术正在融入人们的生活与工作中，数字化的人催生新观念，数字化的车成为新器官，数字化的空间成为新时间，数字化的城市成为新语言。

吴声表示，数字商业正在进入“高像素时代”，数字与现实镜像映射与场景切换。所有数字化的新叙事，都是“人”作为最大场景的延伸。

在这种情况下，以数字能力更好地洞察人、运营人，是数字商业的最大命题和当务之急。吴声说，应对变量的不确定，关键是创造新“确定性”。数字化转型已经涌现的3个确定性——用户驱动、敏捷协作、解决方案。

具体来说，用户驱动需要围绕“场景数据”，形成产品与服务的刷新机制。今天的“智慧”越来越倚仗于数据的高速流动和价值实现。而数据的创新洞察根本在于对用户细分场景的不断深入，从而开发全新的数字生活方式。

例如Netflix实现数据驱动产品与决策，创造了新的在线流媒体体验。科学品牌应该立足创新基础设施，专业、精准、灵活的数据与机制成为新商业品牌崛起的最佳人设。

在当下，唯快不破。敏捷协作以开放架构和场景接口形成协作的弹性响应，数字商业的每个触点都要更加高效、短链地去面对真实用户。企业需要以“开放OS”和“柔性基础设施”，支撑协作的可编辑和可拓展。

比如星星充电打造移动能源网，我们迎来“机器社交”，软件融合硬件，场景驱动服务，所有新的数字终端形态都被传感与会话能力所定义。

在数字化不断深入的时代，解决方案需要以系统性效率，应对新场景开发的边缘、速度、离散。数字化让界面更简单、运营更可视、场景更可定义。以订阅形成可持续交付，通过独特解决方案提升行业效率，是时代赋予每个企业的机会。

场景订阅应该立足真实场景的权益提案，以使用激活场景计费，支撑商业模式的长期、简洁、有效。例如全球第二大SaaS公司ServiceNow采用了与Salesforce不同的发展模式，借其自动化软件不断提高企业生产率，引领着一场“工作流革命”。

吴声说，英特尔以数据为中心，赋能数字化基础设施，释放更多的数据潜力。这意味着数字生产力将成为新的竞争力，其必将促进组织使命进化，提升企业核心价值。“被数据驱动的商业不仅是新价值观可能性，更在于新物种源源不断涌现于其上。只有这样，我们才能‘应万变 塑非凡’。”