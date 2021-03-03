HPE发布第一季度财报 受数据中心业务拖累未能恢复增长

HPE今天发布第一季度财报，业界超出华尔街预期，使得股价在盘后交易中上涨了3％。

HPE今天发布第一季度财报，业界超出华尔街预期，使得股价在盘后交易中上涨了3％。

这一结果也是最好的证明，证明了即使在边缘计算、软件定义基础设施和即服务交付推动下HPE正在进行转型，但这正在带给HPE带来回报。

不过这并不意味着业务是增长的。该季度HPE的收入较去年同期减少1.7％，至68.3亿美元，但仍高于分析师预期的67.5亿美元。调整后的收益为6.79亿美元，合每股收益52美分，略高于去年同期的6.57亿美元和50美分，远远超出了分析师预期的每股41美分。

HPE首席执行官Antonio Neri表示：“我非常高兴，特别是我们的智能边缘业务实现了强劲的增长，2021财年我们预计客户支出将逐步改善。”HPE将2021财年全年每股收益预期上调至1.70美元至1.88美元之间，将自由现金流预期上调至1.1美元至14亿美元，原因是订单量大，我们对前景充满信心。

Neri说，HPE的目标是成为“首选的边缘到云平台”，市场对这些产品的强劲需求，抵消了HPE计算收入下降2％和存储收入下降。智能边缘业务收入增长了11％，达到8.06亿美元。

而且，HPE的年运行率增长了27％，达到6.49亿美元，服务订单增长了26％，HPE将这收益归功于Aruba ESP边缘到云连接即服务的普及和GreenLake云服务部门的贡献。

他说：“Aruba表现非常突出，我们希望这种情况能持续到2021年，我们预计在园区交换和无线局域网领域都将赢得市场份额。”

远见卓识

Forrester Research副总裁、研究总监Glenn O’Donnell表示，HPE的业绩和增长领域令人印象深刻，但这并不令人意外。我们之前就预计到了Aruba/智能边缘业务会有出色表现。令人惊讶的是，他们超出了预期，但超出华尔街预期并不等同于增长。”

与其他老牌计算厂商一样，HPE正在O'Donnell所谓的“低迷”的数据中心基础设施市场中挣扎，这个的增长前景并不大。他说，HPE很有远见，承诺在GreenLake本地云产品中实现即服务形式的交付，并且履行了这一承诺。

他说：“HPE最先引领潮流的。Neri曾在两年前表示，一切都将以即服务的形式交付，尽管当时这一策略令人难以置信，但他们正在实现这一目标。”

Neri表示，这一先发优势也在最近推出的一些产品例如基于GreenLake的Primera存储系列产品上体现出来。该产品系列的同比增长率达到了三位数，并将很快超过HPE主要的3Par存储平台的收入。该季度HPE还签下了70家GreenLake新客户。

尽管HPE对边缘计算市场持乐观态度，但O’Donnell表示，这块业务不太可能像过去其他增长市场一样迅速脱颖而出，而且也无法保证这家大型基础设施厂商在市场中占据主导地位。

他说：“这个市场中不仅有众多科技巨头，还有电信公司、内容交付网络、云提供商以及GE和西门子这样的工业巨头。”那些制造企业的主管和工厂的经理们，正在将智能设备配备到他们的设施中，他们会选择与那些得心应手的厂商合作，而这些厂商必定是IT巨头。

不过HPE高管也为要长期努力做好了准备，同时提到了疫情期间获得的经验教训。HPE首席财务官Tarek Robbiati表示：“我们正在摆脱前所未有的危机，成为一家更精简、更敏捷、准备更充分的公司。”