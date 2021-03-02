IBM发布Cloud Satellite扩张边缘计算市场

IBM今天宣布IBM Cloud Satellite全面上市，该软件平台使企业能够在其内部数据中心部署来自公有云的服务。

IBM今天宣布IBM Cloud Satellite全面上市，该软件平台使企业能够在其内部数据中心部署来自公有云的服务。

客户可以在他们数据中心或工厂等边缘位置的商用服务器上运行Cloud Satellite。对于混合云来说，该软件可以部署在竞争对手的基础架构即服务平台上。管理员可以通过用于管理IBM公有云工作负载的相同界面，来管理他们的Cloud Satellite部署。

IBM称，Cloud Satellite平台是基于Kubernetes软件容器框架的，还采用了Istio服务网格技术为应用提供联网功能。

Cloud Satellite适用于很多场景。IBM特别希望瞄准的一个场景，就是在传统数据中心之外的网络外边缘运行工作负载分析。为此，IBM在发布Cloud Satellite的同时还宣布与Lumen Technology公司建立合作伙伴关系。

Lumen是一家财富500强企业，主要为企业提供网络连接及相关产品，例如网络安全帮助服务。Lumen在全球约18万个地点部署了边缘计算基础设施。IBM表示，这次合作的目的是在Lumen的这些边缘位置提供Cloud Satellite，让客户可以将其公有云部署到更接近他们运营的地方。

在IBM的设想下，企业可以利用运行Cloud Satellite的Lumen基础设施来执行各种任务，例如处理来自工业传感器的数据。而在物理位置上更接近信息源的位置去处理信息，可以降低网络延迟并加快分析速度。此外，IBM认为这次与Lumen的合作，对于那些需要遵守数据法规要求把正在分析的数据记录保存和数据记录生成的同一辖区内的企业来说，是非常方便的。

为了便于数据分析，IBM还让Cloud Satellite兼容IBM Cloud Pak for Data。后者是一个软件工具的集合，可以借助机器学习来分析信息，创建可视化文件，构建能够实时处理记录（例如传感器日志）的应用。

IBM说，企业还可以使用OpenShift在Cloud Satellite部署上运行自己的软件工具。 OpenShift是IBM Red Hat的Kubernetes发行版。企业现在可以通过Red Hat Marketpalce软件目录获得经过认证可运行在OpenShift上的现有合作伙伴应用，例如网络安全产品。

IBM混合云平台部门负责人Howard Boville表示：“客户借助IBM Cloud Satellite可以在任何地方安全地享受到云服务带来的好处，从数据中心核心到一直到网络的最远端。”

Cloud Satellite强化了IBM的混合云功能，让公有云客户可以轻松扩展他们的本地部署，同时让IBM能够更好地应对不断扩张的边缘计算市场。IBM的主要竞争对手也瞄准了这个市场，将自己的边缘计算产品推向市场。

随着高速5G连接的普及，市场对边缘计算的需求预计会一直增长。从网络的角度来看，5G连接标准给带宽和延迟带来的改善，将让诸如实时分析感测数据之类的用途更加具有实用性。