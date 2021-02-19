IBM开发者主管：软件的出路在哪里

当然，面对市场上的众多竞争者，IBM没准会很快在品牌宣传中用上橙色和柠檬绿等鲜艳的色彩。但真正代表IBM未来规划的应该是IBM Garage等部门，他们是创新的代表、也是蓝色巨人前行途中的探路者。我们期待着一个永远鲜活、永远年轻的IBM。

Holly Cummins博士，IBM Garage全球开发社区实践主管。

软件一直在不断变化。随着用户用例的持续转换，人们对软件应用开发的需求也保持着高速发展。在这种驱动力的引导之下，行业与全球市场、各参与方间的商业关系、工作场所与工作方法的变动、新设备的设计思路乃至企业与消费级需求的交相融合开始呈现出不同于以往的推进方向。

除此之外，软件平台、协议乃至流程本身的变化也会给软件带来重大影响。软盘变成TB级别的服务器存储，传统网络转化为云计算实例，种种特立独行的灵感极大冲击着传统编程模型……不同形式的遗留软件，也开始与新的应用创建方法一一映射起来，由此掀起一波全面的软件现代化浪潮。

而随着机器人等自动化计算与人工智能等自主计算方案的兴起，再加上大数据分析能力的增长以及量子计算做出的诱人承诺，变化的脚步毫无止歇之意。

IBM Garage: 软件开发的推动力量

身为IBM Garage全球开发社区实践主管，Holly Cummins博士致力于探索并预测未来，思考如何利用现有编程方法针对更长远的后续需求开发软件。IBM Garage代表的是咨询服务、快捷方式、最佳实践模板、参考架构以及代码库的集合体，希望在各类场景、特别是新冠疫情导致的居家隔离时期尽可能为编程人员提供顺畅的开发体系。

Cummins回忆道，她在软件应用开发领域拥有相当丰富的经验，曾经先后参与并领导开发过用于鱼只计数的企业级软件、帮助盲人运动员独自完成沙漠中的超级马拉松比赛、改善医疗保健能力并颠覆市政停车场运营模式等项目。她从小就对计算机抱有极深的热情，父亲当初购买的一台CP/M计算机成为她的启蒙老师，也引导她一步步掌握了BASIC语言并首次体验到电脑游戏的乐趣。

但Cummins在大学期间并没有学习计算机科学。在她看来，计算机领域的核心意义，就在于能够接纳来自不同教育背景的人群，并借此极大丰富整个行业的运作思路。她强调，虽然目前人们还在对从业者是否需要计算机科学学位激烈争论，但她有不少优秀的合作伙伴甚至是开发人员都是英语专业出身。

在DevOps概念诞生之前，IBM就已经迈出了开发加运营的第一步

事实上，IBM Rational早在DevOps概念诞生的二十年之前就在讨论开发者与运营技术之间的融合可能。从这个角度看，如今的DevOps是不是仅仅是对IBM当初强调的方法进行了产品化与普及性推广？

她表示，“DevOps其实经历过很多次重塑，这是因为「真正的DevOps」确实很困难。但除此之外，很多人只是在把DevOps术语不断地误用到各个领域。举个例子，当我们想说持续集成与持续部署（CI/CD）时，大家往往会直接说DevOps——即便如此，其中的集成与交付也并不真正持续，而是每隔六个月进行一轮。所以这仍然只是I/D，即集成与部署。在我看来，真正的DevOps必须把开发人员与运营体系整合起来，并切实克服其中的诸多障碍。人永远是计算体系中最复杂的部分。我们很难保证人与人真正团结起来，所以DevOps才会成为这样一个「永恒的话题」。”

Cummins还谈到她提出的“加速器运行”理论，即倡导人们为意料之外的状况做好准备。这一现实理论包含两部分概念：预计承担价值与预计承担风险。她解释道，人们总是习惯于遵循以往的行事方式；但在整体加速的时代背景下，这种思维已经行不通了。我们需要首先确定其中最困难的、或者说最让人不舒服的部分，并优先处理这块硬骨头。换句话说，如今的组织需要在一周（而非六个月）之内实现价值最大化。

解决问题的关键，在于关注人们面临的实际问题——是的，关注问题，而非技术或者解决方案。这种思维与技术人员的传统习惯相悖，但却是释放创新动力的重要前提。

Hooly博士解释道，“举例来说，几年之前聊天机器人非常流行，客户也希望能拥有自己的聊天机器人，确保员工能随时重设密码并访问企业IT系统。聊天机器人与员工的实际操作方式（即通过手机操作）非常相似，但员工们之所以喜欢用聊天机器人，是因为现场员工往往戴着厚厚的手套，而且在三次验证失败之后就会被小型手持设备永远拒绝。因此，最好的方法其实是给员工们提供六次尝试机会，而不是开发什么聊天机器人。从这里可以看出，最具价值的解决方案并不一定非要是一笔庞大的技术投资，而更多可以体现在对现有流程的优化与修改上。”

机制中的方法论：IBM Garage的运作之道

从IBM Garage的内部状况出发，Cummins及其团队认为，2020年年内发生的一系列巨变其实早就有现实基础。过去五年以来，Garage团队早已意识到不同规模的企业都在积极采用云计算并引入AI解决方案。

她表示，“作为转型加速器项目，Garage能够更好地帮助人们在需要解决的核心问题上建立起统一的意见。通常，客户们会带着大量数据来找我们，表达他们使用数据的迫切愿望。但Garage则要求我们后退一步，回答真正重要的问题——在深入研究数据之前，首先明确业务现代化实现之前与之后的最大差异是什么。”

Holly博士对IT的未来发展持乐观态度，而且也对无服务器、机器人流程自动化（RPA）、人工智能、编排与可观察性等领域的技术发展态势感到振奋。在这些热点当中，她个人最关注机器人流程自动化。

Cummins指出，“在RPA场景当中，计算机的意义在于承担起人类不想处理的任务。数字化与自动化的实质，正是解放人类的心智、让员工们处理更多有意义的工作。与之类似，AI应用还要求我们明确认识到人类与计算机各自的能力边界。很明显，计算机本身没有喜好、不做价值判断，但人会。因此，最理想的状态应该是同时发挥人工智能与人类的各自优势。”

她同时强调，无服务器计算技术还有望改善生态效益、扭转气候变化。她认为，如果我们能够从计算体系中剥离掉大量不必要的元素，并从中提取出对每个人而言都更有效的资源（包括财务与生态效率等），那么未来的托管基础设施必将塑造出更美好的日常生活。

在编排与可观察性方面（即业界通常提及的云资产洞见与管理能力），她抱持诚恳的现实态度，认为二者a）将愈发受到重视、b）更多以计算实用程序的形式引入，确保人员能够专注于处理其他更高层级的问题。

实现量子计算之梦

Holly博士表示，“量子计算特别值得一提。在我获得量子计算博士学位时，人们其实并不确定到底能不能造出量子计算机。但现在，用户们只需登录云端即可使用量子计算资源，真的很了不起。我认为后续这一领域将不断带来更多发展成果。更有趣的是，我们甚至不清楚量子计算能够解决哪些问题。接下来，我们需要对以往无法解决的问题做出筛选、或者寻找更多新的问题，看看量子计算到底该怎么发挥威力。”

她还谈到Kubernetes带来的微优化、过度容器化、过度编排甚至是过度Kubernetes化。从这个角度看，是不是说如今的计算体系已经出现了过度细化的问题？

Cummins提到，“我认为问题并不在于细不细化，而是被热门词汇给带偏了，反而脱离了真正需要解决的关键问题。这是一种错误的趋势，即强调显眼的问题、但却忽略了真正有影响的问题。人们似乎花了太多时间来考虑业务流程，例如把某些流程的效能提升了20%。但纵观全局，我们会发现这些流程每三个月才执行一次。很明显，最需要优化的是那些每天执行多次的流程，在这方面做出优化才能节约下大量资金。”

展望未来，Hooly博士对开源趋势充满信心，并坚持认为开源将成为现代计算的“基石”。事实上，开源也确实在为量子计算、人工智能乃至云技术等当前时代之下最先进的技术提供支持。

如果掺杂一点哲学元素，她认为开源精神也将给全人类带来新的启发。以弥合分歧并基于共同利益为前提建立的合作，完全可以成就最强大、最辉煌的胜利。如今，不少企业都在采用开放式混合云解决方案，而开源项目必将凭借更灵活的社区、生态乃至企业间转移能力迎来新的普及高峰。

她总结道，“只有培养好开源技能，我们才能为更多复杂问题的解决做好准备。有时候，当我们不知该往哪里迈出下一步时，反而应该回顾过去。一系列渐进式的改进，往往会在回顾之下引发巨大的态势变化。”

在很多人心目中，IBM仍然是那家“老派”的科技企业。没错，IBM的高管们在年度用户大会上仍然喜欢身着正装，展板也总是一副生人勿近的亚光色搭配。IBM可能还需要一段时间才能改变这种固有印象，但最重要的并不是印象，而是如今的蓝色巨人到底是个什么状态。

当然，面对市场上的众多竞争者，IBM没准会很快在品牌宣传中用上橙色和柠檬绿等鲜艳的色彩。但真正代表IBM未来规划的应该是IBM Garage等部门，他们是创新的代表、也是蓝色巨人前行途中的探路者。我们期待着一个永远鲜活、永远年轻的IBM。