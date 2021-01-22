IBM发布第四季度财报 红帽助推云业务价值凸显

IBM今天发布第四季度财报，结果超出分析师的预期水平，该季度每股收益为2.07美元，高于预期的1.79美元，但是增长仍然难以实现。

IBM今天发布第四季度财报，结果超出分析师的预期水平，该季度每股收益为2.07美元，高于预期的1.79美元，但是增长仍然难以实现。

该季度IBM的收入较去年同期下降6.5％，至203.7亿美元，比市场普遍预期的206.3亿美元低约1.3％。

IBM承诺，将在宏观经济环境不确定性继续增加、公司重点投入混合云和人工智能的背景之下，在2021年恢复“个位数”增幅。IBM首席执行官Arvind Krishna表示：“我们将重新定义IBM作为一家AI平台和混合云公司的未来，这将是重点投入的领域。”

但是这些承诺显然并不足以让投资者们满意，IBM股价在早盘交易中下跌了近7％。

IBM表示，目前分拆价值190亿美元的管理基础设施服务业务的计划正在有序进行，预计于今年年底完成，但仍有一些分析师担心，大规模资产剥离的准备工作将会让IBM对于那些更为紧迫的业务有些分心。

不过Krishna表示，真正的问题在于不确定的商业环境，而且今年第四季度和去年同期不适合进行对比的。IBM首席财务官Jim Kavanaugh指出，该季度尽管营收下滑了，但成本削减提升了每股收益。

他还指出，IBM在偿还债务方面取得了良好的进展，已经将负债从18个月前收购Red Hat最高的730亿美元减少到年底的614亿美元。他说，全年的自由现金流为110亿美元，目前IBM投资状况良好，在可预见的未来自由现金流预计将保持强劲。

防御策略

在IBM财报电话会上，Sanford C. Bernstein分析师Toni Sacconaghi指出IBM从第三季度到第四季度的28亿美元收入增长低于其历史平均水平35亿美元时，Kavanaugh和Krishna对此采取了防御式的反问，“你怎么知道这期间没有更险恶的事情发生？”，并且说，“你没有亲身参与云迁移，或者你的软件产品没有你想像的那么有竞争力。”

Kavanaugh则把问题归咎于软件产品组合，他说2019年第四季度软件收入中的企业许可协议收入增长了10%，交易量增长了30%，结果就是2020年陷入“低谷”。

他说：“我们的销量几乎达到了我们预期。”收入数字掩盖了低迷的业绩，该季度软件更新收入为170亿美元。他说：“我们的软件业务更新率是10年来最高的。”

他还对大家关于IBM在云计算领域不占优势的说法进行了反驳：“我们正在利用向云转移这一趋势。我们的云业务规模达到250亿美元，增幅为20％。但是由于各种不确定性，软件业务的情况是客户不愿意签长期的交易合同。”

Krishna在他的总结中强调了该季度积极的一面：目前有近2800家客户正在使用IBM云平台，比上年增加40％。IBM新推出的电信云是IBM第二个针对特定行业的云产品，自11月推出以来已经新增了35家合作伙伴，但是他没有提供收入或者客户的相关详细信息。

IBM的人工智能平台拥有30,000多家客户，自10月以来已经完成了七次收购，预计到2023年将建立一个至少包含1000量子比特的量子计算平台。

红帽助推IBM增长

Krishna表示，混合云代表着“1万亿美元的市场机会，现在只有不到25％的工作负载迁移到了混合云”。他说，IBM对红帽的收购正在带来回报， 2020年增幅将达到18％。

Moor Insights＆Strategy总裁Patrick Moorhead表示：“我对红帽的表现印象深刻，大宗交易的预订量增长了45％，交叉销售和未完成的订单都有所增加。这正是你想要实现增长的来源，因为Red Hat决定了IBM的未来。”

Forrester分析师Ted Schadler表示：“红帽的增长表明，Arvind做出的一项重大赌注没有偏离轨道，收入增长和利润率增长的趋势非常清晰。”

从产品类别来看，占IBM收入一半以上的服务业务部门季度表现不佳，全球业务服务收入下降2.7％至42亿美元，全球技术服务收入下降5.5%至66亿美元。

Krishna向分析师保证这部分业务即将迎来增长。他说：“GBS将于年中恢复到疫情前的水平，预计这一趋势将加速到2022年。”他说，IBM在与独立软件供应商如Salesforce、Adobe和Workday建立合作伙伴关系生态系统，这项投入“将推动我们的许多服务业务”。

该季度IBM云收入总和为75亿美元，剔除已剥离的业务和货币汇率后，增幅为8％。包括红帽、认知应用和交易处理平台在内的云与认知软件部门收入下降了4.5％，至68亿美元，这主要是受到了大型机销售下滑24％的拖累。云与数据平台业务增长了9％，其中红帽占据主导，而认知应用销售表现平平，IBM需要在数据分析市场实现增长继续努力了。