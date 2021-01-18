“云中核心，智领未来—2021 IBM科技创新架构系列说”精彩上演

2020年，伴随着外部环境的不确定性增加，企业对应数字化技术的需求日渐增加，上云提速成为行业共识。谈到云计算，我们就不得不说混合云。

近日，“云中核心，智领未来—2021 IBM 科技创新架构系列说”精彩上演。活动倾情打造四大主题专场，每周一个话题，涵盖IBM基础架构四大解决方案，IBM专家以及合作伙伴代表相继出镜，在2021年开年之际，奉献了一场关于混合云架构创新实践的视听盛宴。

下面让我们回顾一下截至目前所举行的前两场活动，这两场活动涉及混合云平台构建以及磁带存储的冷数据管理实践，演讲嘉宾阵容强大，干货满满。

稳敏合一混合云，“IBM LinuxONE＋Flash”创造新价值

“2021 IBM科技创新架构系列说”第一场主题是关于“IBM LinuxONE＋Flash”稳敏合一的混合云平台方案设计规划与实践。

IBM的混合云战略为后疫情时代的商业创新与发展指明了新的转型方向，LinuxONE强大的硬件特性和基于Linux开源开放的软件堆栈，与Flash存储平台相结合，一起打造出稳敏合一、开源开放、持续发展及安全无虞的基础架构，并结合Red Hat OpenShift及IBM Cloud Paks为客户持续提供混合云解决方案。

在稳敏合一方面，LinuxONE在硬件层面可以支持企业稳态业务的发展，而Red Hat OpenShift及IBM Cloud Paks可以帮助企业更好地落地云原生应用，实现敏态业务的部署。

IBM LinuxONE架构师潘磊表示，LinuxONE被称为“开放式大机”，具备“3高6黑”的特点。“3高”是指高性能，高可靠和高密度；“6黑”指LinuxONE所配备的6种黑科技：LinuxONE的芯片压缩支持高达260GB/s的超大规模吞吐能力，可以帮助客户节省大量存储空间，节省网络带宽，缩短数据传输时间等。内存通讯技术可以实现联机交易端到端响应时间减少30%，同时整体TPS提升超过50%！

在开源开放方面，LinuxONE本质上就是一台开放Linux服务器，支持客户打造基于商用与开源软件新组合的混合多云平台，实现软件层的自主可控与硬件层的可上可下。

IBM LinuxONE资深技术专家潘建装表示，Linux开源生态不断发展，企业在选择软件架构时，可以根据自身需求，从外围开始，逐渐尝试和扩展开源软件的使用，打造更为自主可控的基础架构。

在互联网快速发展的今天，分布式架构应用随处可见。众所周知IBM大型机在集中式架构方面具有毋庸置疑的优势，那么在分布式架构方面，LinuxONE能够胜任吗？潘建装说，分布式系统与IBM LinuxONE硬件的结合，可以很好地应对分布式架构所带来的各种挑战。例如在分布式数据库环境里，LinuxONE凭借强大的硬件平台支撑，支持以“大而少”的部署方式和“快又稳”的技术实现，可以大幅减少各类不稳定问题的发生。另外，LinuxONE在提升最佳数据一致性水平的同时，以更稳健和更绿色的计算方式，帮助用户实现分布式架构的转型和创新。

在绿色计算方面，LinuxONE支持高密度集约化部署实现“以一顶百”。IBM全球竞争力中心亚太区顾问廖学国介绍说，在最新客户案例中，用两台共计118颗处理器的最新一代LinuxONE取代了45台共计1400颗处理器的x86服务器，帮助客户实现了绿色计算，降本增效。而且LinuxONE能够实现容器化架构的最佳布署，创造最低成本与最大化投资效益。

在安全方面，混合云环境下，数据泄露、恶意内部威胁、弱加密或没加密等风险不断涌现，LinuxONE平台通过PCIe加密卡、加密协处理器CPACF等加密硬件以及普遍加密和安全执行的软件方案，实现数据的全面保护。

IBM主机安全专家杨超表示，针对于安全问题，IBM LinuxONE有很多针对性的解决方案，比如分区隔离技术，LinuxONE拥有商用服务器中最高等级的分区隔离认证，同时可以为虚机和容器提供底层的安全隔离保障；普遍加密可以在不改变应用程序的基础上，利用基于加密芯片的硬件能力，对所有程序运行数据进行加密；业界首创的数据隐私护照，帮助客户对数据存储和共享进行控制，无论数据是否存储在LinuxONE上，管理员都可以对数据整个数据周期进行监管控制。

目前“IBM LinuxONE＋Flash”稳敏合一混合云解决方案已经在金融行业拥有众多的客户案例，比如越南科技及商業股份銀行、某省农信容器云等。在助力行业拥抱混合云上，合作伙伴的作用是不言而喻的。南天电子信息产业股份有限公司推出了LinuxONE金融解决方案，方正国际在城商行数字化转型方面进行了实践。

秉持客户至上的原则，IBM还提供了完善的技术支持与培训以及丰富的生态系统资源，帮助行业客户落地混合云。其中，为了更好帮助客户体验稳敏合一的混合云平台技术，LinuxONE线上实验室开放日挑战赛也在1月7-28日期间，为大家准备了丰富的体验内容和学习路径，您可以登陆网站：http://www.zhiding.cn/ibm_system_wave2了解更多信息。

“随云进化”，IBM云磁带打造冷数据的“热价值”

混合云时代下，冷数据的保存越来越重要。但是冷数据管理与保护面临着诸多挑战。从面向大型机的主要存储设备、发展到如今面向大数据的两个主要存储技术——备份和归档，磁带仍然占据着举足轻重的地位。

跨越近70年的持续创新，IBM磁带存储可以让客户从容应对新时代下冷数据的存储、管理与保护。2021 IBM科技创新架构系列说第二场主题活动，聚焦云磁带——冷数据管理与保护，探索混合云场景下的现代化数据存储与保护，实现冷数据降本增效。

IBM大中华区存储软件业务总监周立旸在主题分享中表示，磁带是混合云的战略性存储平台，可以用最优的成本扩展存储能力，与主流的一些磁盘技术相比，介质成本低3-4倍，而可靠性高1000-10000倍（误码率是磁盘的1/10000），速度快1.5-4倍，容量多1.5-3倍。“其实磁带一直在电信、金融、保险、媒体等行业使用，企业级用户的核心数据一般出于容灾的要求，都会有磁带备份。IBM的磁带技术也一直在不断研发，不断推出新产品。”

IBM云磁带打造高性能的低成本存储，具备物理空气隔离、活动归档、云数据共享、快速/业务恢复、长期备份/归档等特性，为实现网络安全弹性提供有效且高效的存储解决方案。通过IBM软件定义技术，比如IBM Spectrum Archive，磁带能够为客户更好地实现一个分层存储的环境，满足不同应用的数据访问需求，提升数据平台的安全性和经济性。

目前IBM云磁带在媒资、金融、互联网、油田勘探等行业有着广泛的应用。比如各大电视台都选择了IBM FLAPE解决方案，结合磁带、闪存和IBM软件定义存储，实现统一的高性能、低成本数据资源池。

案例分享一：媒体行业

在媒体行业，周立旸说，当前新一代4K和8K工作流对存储容量和成本的挑战，面向媒资应用的IBM存储解决方案同时满足性能、容量和低成本的需求。“IBM的存储其实在整个媒资行业当中得到了用户的广泛认可，无论是电影制作公司，在线的媒体服务提供商，乃至于各大的电视台，都广泛地采用了IBM的存储技术，包括IBM的磁带技术，来实现面向媒资应用的一个数据资源池。”

实际上，各大电视台从很多年前都在采用IBM的磁带技术来作为媒资的存储平台，通过磁带来安全可靠地存放海量的媒体文件，同时利用磁带本身的离线特性，可以制作一份额外的磁带副本，存放在另外一个安全可靠的地点，来满足数据本身容灾或者是额外数据副本的要求。同时借助于磁带的低成本、大容量的特性，也可以帮助客户很好的控制整体存储成本。

在媒体行业，类似电视节目等数据需要保留的时间可能会非常长。IBM Spectrum Archive EE可以帮助用户把高性能的闪存和磁盘存储、带库结合在一起。对长期需要安全访问的一些数据，可以自动地迁移到磁带系统，然后在它本身被访问编辑的过程当中，借助Spectrum Archive软件定义技术，实现透明的数据访问，满足对数据访问性能的要求。

案例分享二：金融行业

在金融行业，IBM帮助浙江民泰商业银行实现了业务数据备份的全覆盖和备份数据的快速恢复，大幅降低了存储与管理成本，在保障了业务永续、行业合规的同时，也实现了存储架构的灵活机动和弹性应变。

IBM存储专家赵宇啸介绍说，IBM基于合规与数据安全的要求，为民泰银行引入了基于IBM备份软件家族的解决方案，包括使用Spectrum Protect的磁盘备份技术，结合Spectrum Protect Plus的虚拟机快速备份和恢复技术，以及通过Spectrum Protect内置API直接将备份数据传输到对象存储进行长期归档的云备份技术等，实现分类分层存储，帮助民泰银行搭建了一套两地三中心的分层备份系统架构。

在新的架构下，不管是物理机还是虚拟机内的日常备份数据，都可以快速备份到磁盘备份池内，且能利用除重技术提高存储池利用率；已经备份的数据可以立即传输到另一个生产中心进行再次保护，实现备份数据的容灾；需要长期归档的数据，可以自动化的传输到异地容灾站点实现数据长期归档，且归档数据永远在线。此外，对于某些监管要求必须存放到磁带内保存的备份数据，民泰银行仍然使用IBM企业级磁带库TS4500进行数据保存。该方案在确保数据存储安全合规的同时，也简化了数据管理，并使民泰银行的整体使数据存储成本比以前降低了80%。

案例分享三：互联网行业

在互联网领域，作为一家拥有海量数据的互联网企业，为了存储EB级别的数据，百度使用数万台服务器，搭建了规模庞大的分布式存储系统，花费巨大的成本存储数据。然而这些数据中，大部分是冷数据，百度急需低成本冷数据存储的解决方案。

IBM存储架构师饶有清表示，为了解决百度的困难，IBM设计了基于磁带介质的存储解决方案，方案结合IBM Spectrum Scale文件系统和IBM Spectrum Archive EE归档技术，实现了低成本EB级存储能力，节省了84%存储成本。磁带冷数据存储方案满足了百度业务对低成本数据存储、低功耗、高空间数据密度，绿色数据中心的需求，强化了IT对业务的支持力度。

饶有清说，百度冷数据存储建设是一个逐步迭代的过程，在建设过程中IBM总结出一套冷数据存储建设方法论。冷数据存储建设前，定义出冷数据存储产品的各项业务指标，比如产品成本、容量规模、存储性能等。 然后根据这些产品特点，推导出产品对IT架构的需求，可以定义出冷数据存储的架构，比如带库数量、带库的机房与网络部署、元数据管理等。

在架构设计后，客户就可以选择相关的存储设备，完成设备的部署以及和现有分布式架构的集成等工作。 最后是冷数据存储的使用和运维。

案例分享四： 石油勘探行业

IBM合作伙伴鹏联科技是一家专注于为石油、石化行业提供信息化解决方案与产品的企业，他们采用IBM磁带技术帮助石油勘探行业解决数据存储挑战。鹏联科技客户经理刘彰分享了磁带存储在恶劣环境中的独到之处。

通常勘探行业对于数据处理、长期保持、数据转储等有着特定要求，IBM磁带产品有更多的磁带容量选择，更快的数据读写速度，保护用户现有投资。基于此，鹏联科技为勘探行业客户提供了量身定制的解决方案，该方案打造高效的磁带自动化基础架构、快速访问数据、简单的文件可移植性、降低成本、实现高可用性、优化磁带资源。

2021 IBM科技创新架构系列说精彩持续中

数据成为新的生产资料，如何解锁更多数据价值。在接下来的两周，2021 IBM科技创新架构系列说，不同主题，场场精彩！

1月21日，云闪存——让存储化繁为简，原来存储也能如此简单！

1月28日，数据与AI——简化AI数据管理，打通数据通道，加速AI旅程！

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