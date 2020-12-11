全力投入混合云战略 IBM基础架构展现独特技术价值

侯淼说，IBM硬件系统会全力投入混合云平台，让云原生的开发者可以全面利用IBM的硬件能力，建立和支持今天及未来的IT框架。

如今，企业已经不可避免地面对混合多云的IT环境。IBM商业价值研究院（IBV）的调研显示，企业的IT环境变得越来越复杂，一个公司平均采用5个不同的云，在中国这个数字更惊人，企业平均采用9.5个云，预计三年后会增加到12.5个。

在加速推进混合云之旅的过程中，企业需要将应用程序和工作负载迁移到混合云来实现IT现代化，也因此面临前所未有的挑战和压力。他们需要一个合适的平台，一个可以让他们专注于创造和创新的平台，让开发人员更轻松地构建应用，让业务人员快速展开业务创新，以适应新的竞争环境。

IBM全球副总裁、大中华区系统部总经理侯淼告诉记者，在数字化转型的过程中，微服务、容器化和混合云是一个必然趋势，而这个趋势不是线性增长，而是加速增长。只有IT基础设施跟上业务的发展才会提升企业的竞争力，IBM硬件系统通过不断创新赋能企业IT。

IBM硬件全力投入混合云平台

如今随着数字化转型的加速，市场的变化越来越快，企业都希望以更快和更高效的方式将业务应用推向市场。在混合云时代，微服务和容器化是两大关键技术。对于依靠传统应用的企业而言，在应用的现代化改造中，微服务是一个关键的组成部分。而在微服务的实践方法里，容器化是一个很关键的技术，其把很多应用进行封装，进行统一编排、调度和管理，快速上线。

IDC估计目前有71%的企业正在实施或者已经在定期使用容器和编排，并且IDC预测，全球容器基础设施软件的5年复合年增长率将达到63.9％，到2022年收入将超过15亿美元。

侯淼表示，业务部门对开发部门的要求越来越高，这对开发人员和对ISV都有很大的挑战，而通过容器化包括微服务可以实现应用快速开发和迭代。而且容器化比虚拟化可以实现颗粒度更细的资源管理，大幅度提高资源利用率，节省成本。“现在行业都在往云化道路走，使硬件平台能支持未来的容器化改造。IBM硬件系统使客户采用容器化技术实现真正的混合云架构。”

基于RedHat OpenShift 的IBM开放式混合云平台架构帮助客户实现“一次编写/随处运行”，实现对容器的支持和客户应用的改造。IBM Cloud Paks是一个容器化的软件产品家族，能够帮助客户充分利用容器技术，实现微服务。

企业的应用包括两类，一类就是传统的核心应用，还有一类是云原生的应用。通过将Red Hat OpenShift和IBM Cloud Paks的敏捷性和可移植性与IBM硬件的安全特性、可伸缩性及可靠性相结合，企业将拥有构建全新云原生应用的工具，同时也可以实现现有应用的现代化。

侯淼说，IBM硬件系统会全力投入混合云平台，让云原生的开发者可以全面利用IBM的硬件能力，建立和支持今天及未来的IT框架，企业可将关键业务和云原生应用部署在IBM硬件平台上面。针对容器基础设施，IBM硬件新增和增强的解决方案包含通过IBM Cloud Paks部署到IBM IT基础架构中的容器化软件，以及面向容器的数据存储方面的最新技术进步。

在侯淼看来，支持容器化（Container Ready）和面向容器化 （Container Native）是两个不同的技术领域。大部分的产品都可以支持容器化，但是面向容器化则需要对接更多的容器接口，比如IBM Cloud Object Storage在与Red Hat OpenShift捆绑在一起的对象存储接口中增加了对开源s3fs文件的支持，这是很不一样的地方。

“我们希望在混合云的框架下，依托OpenShift，使硬件资源能够支持云原生开发者，也能支持传统的应用，而且跟IBM软件体系Cloud Paks相结合，为客户打造一个基于容器化的、新的快速迭代的IT平台。”侯淼如是说。

现代化架构创造新价值

除了赋能容器化基础设施，在基础架构现代化方面，IBM硬件提供了“稳敏合一、数据智能、绿色计算、安全无虞、开源开放”五大关键优势，帮助企业实现“云中核心，稳敏合一”的混合云平台。

当客户在进行数字转型过程中，一方面会追加很多新的应用，另外一方面就是云化和容器化，而IBM比其他厂家拥有更强的优势。IBM产品的设计理念就是在保证风险的情况下最大化客户IT的使用效率。而随着容器化转型，IBM硬件产品不断增加新的功能，让云原生应用和传统的核心应用共存在同一个平台。

我们以银行为例，在保障安全稳固的需求之外，银行也期待有新的架构可以带来更大的灵活性和开放性，支持新技术的快速采用，以便快速开发新产品、拓展新兴业务，启用新渠道等。

侯淼认为，现在新的技术不断涌现，但是银行需要遵循两个原则：新技术采用的连续性，确保技术不会短期过时或者出现厂商支持的中断；兼容性，确保已有投资得到保护。“在我参加的一个银行核心系统改造前期的计划会上，当时副行长明确说，我们要创新，但是还要保护以前的投资。他希望创新能够带来增效，同时也要管理好风险，包括创新当期和远期的风险。”

对于银行核心系统改造，我们肯定躲不开集中式与分布式架构的权衡。分布式架构因为具备成本低、自主研发、灵活兼容和伸缩扩张方面的优势，备受互联网公司和创业公司的青睐，一些金融机构也开始探索分布式架构的解决方案，但在具体实践中不免还是会遇到鱼和熊掌难以兼顾的挑战。

所以我们看到银行都经历了从集中到分布又集中的一个过程。但是分布式是一个比较笼统的概念，包括逻辑上的分布式和物理上的分布式两种。逻辑上的分布式确实能够带来好处，但是物理上的分布式会给银行带来很大挑战，比如设备越来越多，耗电越来越多，管理难度越来越高。

于是物理上的集中便不可避免。LinuxONE具有“以一顶百”的整合效果，可以将分散的IT系统进行整合，建设统一的云化平台及绿色数据中心。例如某城商行利用LinuxONE将核心银行、电子银行、渠道，柜面、ESB等等70多套业务系统，120多个数据库及应用服务器和相关应用，全都部署和运行在4台LinuxONE上面，构建了核心系统多中心多活、高密度负载整合的“稳敏双态IT架构”，同时建设了统一的云化平台及绿色数据中心，为支撑未来十多年客户和业务增长打下坚实的基础。

当下，企业数字化转型不断加速，而所有数字化转型都需要IT基础设施的支撑。同时，在“新基建”驱动下，不管是从投资还是IT需求角度看，IBM硬件系统将会迎来一个正向增长的市场机遇。为了更好地拓展市场，IBM会针对区域性的合作伙伴开展更多赋能举措，使他们可以销售混合云的产品，IBM也会推出相关的奖励计划。

“针对LinuxONE这样的产品，我们的第一个工作让合作伙伴了解这个产品的优势和功能，如何他们有相关应用，我们会考虑如何与IBM的产品进行打通，并和他们分享客户的场景，跟上整个市场的拓展步伐。”侯淼说。