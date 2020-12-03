当AR遇到数据中心运维 中企通信与应科院做了这件事

如果我们将AR技术与远程运维结合到一起会有怎样的效果呢？近日，中信成员企业中企网络通信技术有限公司（简称“中企通信”）与香港应用科技研究院有限公司（简称“应科院”）便进行了这样的创新实践。

在众多人机交互技术中，增强现实（Augmented Reality，简称 AR）是一种实时地计算摄影机影像的位置及角度并加上相应图像的技术，是一种将真实世界信息和虚拟世界信息“无缝”集成的新技术，这种技术的目标是在屏幕上把虚拟世界叠加在现实世界并进行互动。

自2009年以来，AR已经很普遍，但比较多的是和游戏、休闲等消费级应用场景相关，比如说Pokemon Go、Snapchat、Animoji等等。但随着AR技术的演进，以及5G和无线技术的发展，企业AR应用越来越受到重视。所以，AR的研发正在结合5G、AI、IoT等技术来开创不同的企业应用场景。

（左）中企通信总裁李炳智先生及（右）香港应用科技研究院行政总裁周宪本先生共同宣布推出「DataHOUSE AR千里眼」远程运维服务

如果我们将AR技术与远程运维结合到一起会有怎样的效果呢？近日，中信成员企业中企网络通信技术有限公司（简称“中企通信”）与香港应用科技研究院有限公司（简称“应科院”）便进行了这样的创新实践。

不确定时刻的远程运维挑战

数据中心是企业数字化转型最关键的数据载体。随着企业推动业务跨区域经营和不断迭加的业务需求，加上信息科技设备种类多、型号广、更新快，大大增加了企业日常信息科技运营和维护管理的困难和挑战。

例如面对大量且复杂的设备环境，网络安全、服务器、存储、数据库、各种网络的连接等等，无法快速地对现场环境进行一个判别、配置和操作。当面对更为复杂的环境时，企业需要和外部的工程师沟通，传统的沟通方式又容易造成信息传递的失真，针对问题描述的语言传达方面，容易造成前后端联动的巨大问题。

过去传统进行维护需要专业人员现场检修，通过现场查勘，了解故障问题所在，才可以提出维护方案。但专家数量有限，外包人员经验和水平参差，若遇上突发紧急状况导致运营和维护人员无法亲临现场，或该名工程师出差、身处偏远地区、休假或已被调至新岗位等情况，更有可能延误紧急检修工程，对企业运作造成高风险影响。

尤其是在一些特殊情况下，例如疫情持续期间，企业的信息科技人员难以亲赴数据中心管理所需设备，对于数据中心里面的设备、服务器性能、网络配置，无法进行快速、及时且敏捷的调节，这对企业业务的连续性造成极大影响。

针对这样的情况，去年6月， 中企通信与应科院宣布正式启动AR千里眼项目，在成都、广州，及香港都设立了研发团队，双方合作研发利用AR技术及智能眼镜应用的AR现场服务管理方案（AR Field Service Management Solution）。

中企通信总裁李炳智先生致辞

中企通信总裁李炳智表示，其实在疫情之前，双方就一直保持着紧密合作。应科院有专业的人才和强大的团队，中企通信熟悉客户应用场景，了解客户需求，两者可以实现协同创新。“当时我们是想做一个用于内部工程师到客户现场安装和调配设备的系统。但是疫情发生之后，很多IT人员无法进入数据中心现场进行维护，如何给客户提供更好的服务成为我们思考的重点，‘AR千里眼’远程运维服务便由此而生。”

经过一年的努力，中企通信与应科院一起正式推出基于AR技术结合数据中心场景而诞生的“DataHOUSE AR Remote Hand”——数据中心“AR千里眼”远程运维服务，快速响应客户需求。“今天发布的AR项目，也只是我们的第一步，我们期望可以集合更多创新思维、更多应用场景，开拓更多创新服务，帮助企业重塑新的运营模式和商机。 ”李炳智说。

香港应用科技研究院行政总裁周宪本先生致辞

香港应用科技研究院行政总裁周宪本表示，透过与业界合作、研发、应用科技，为民众生活带来便利，协助业界提升竞争力，推动社会和经济发展，一直以来都是应科院的使命。如今，全球各地受到疫情的影响，而数据中心“AR千里眼”远程运维服务，能够真正让工作人员和客户体验到远程、安全的工作。“十分感谢中企通信让我们有机会发挥创意，把研究成果落地，体现科研的力量。”

当AR遇到数据中心运维

虽然现在AR的应用也在涌现，但是市场上也没有通用的解决方案来支持各种特定的使用环境。企业不仅需要自行开发AR应用程序，还需要自行开发后端系统，内容生成工具以及与现有系统的兼容性。这些工作都需要大量的人力和资源。

中企通信数据科学与创新副总监詹东东先生与香港应用科技研究院首席科技总监许志光博士做项目介绍

香港应用科技研究院首席科技总监许志光博士表示，应科院在有关的技术范畴如计算器视觉、3D图像、IoT、5G、大数据分析等都有专业知识，可以用来研发AR的实时智能。另外，应科院也拥有丰富的跨域技术集成研发经验，能提供可以满足本地行业需求的优化解决方案。“AR技术最重要的就是场景问题，此次应科院与中企通信共同开发的AR智能运维解决方案，就是应用到数据中心领域。”

具体到数据中心运维领域，数据中心“AR千里眼”远程运维服务（DataHOUSE AR Remote Hand）利用AR技术大幅提升了现场分析处理与后端支援调度能力，可以解决“距离”及“语言”障碍，为企业带来变革性体验，享受更高效、更智能的现场服务辅助能力。在非常时期，更可以实现远程运维“零”距离，保障员工安全之余，也可确保客户的业务经营顺畅，降低疫情对数据中心运行的影响。

中企通信数据科学与创新副总监詹东东先生答记者问

中企通信数据科学与创新副总监詹东东表示，客户需要用数据中心支持数字化建设，而我们使用AR的数字化能力，反过来支持数据中心数字化的发展和支撑。将AR技术迁移到数据中心的远程运维场景中。客户可以足不出户，在自己的家中或者办公室里，透过AR技术，如临实境地进入到数据中心内部里面。“我们在数据中心里面的工程师，戴上AR智能眼镜，可以充当客户的眼睛，替代客户在现场进行精细化操作，这个也是我们这项服务的最大的初衷。”

数据中心“AR千里眼”实现了操作流程的三维可视化指引与辅助，利用实时空间感知，瞬时叠加后台系统分析数据，虚实融合。前后端同一视角分析，以手势、语音、现实识别与定位，达到如临实境的效果，彻底解决了企业跨区经营、设备复杂多样、现场部署不便等挑战，避免了大量检索文档、连接后台数据、沟通传递失真等问题。

通过中企通信工程师佩戴AR眼镜进行专业操作，数据中心“AR千里眼”将现场实时环境、信息、图像，以加密数据传送给用户，实现高效精准的前后端定位协同，用户即可在全球任何位置轻松享有数字化延伸的运维场所。专业人员现场及时敏捷的运维服务，使响应运营更敏捷，通过高效协作释放更大生产力与创造力，有效避免企业运作处于高风险影响。

詹东东还谈到了一个具体的客户案例，这家企业是一家全球家电生产企业，在疫情的期间需要进行在线营销系统的扩容，这涉及两个操作，一是位于华东数据中心的服务器扩容，二是华南数据中心需要对供应链的系统进行网络割接，其中涉及到三个地方的同时联调。由于疫情期间无法进入到系统数据中心进行操作，这其实是不可能完成的任务。

当客户了解到中企通信的“AR千里眼”服务之后，就申请了相关的服务支持，客户在上海的办公室和家中，实时联动中企通信在上海数据中心的AR工程师，帮他完成了设备的上架。而中企通信在广州数据中心的AR工程师，也跟客户内部的广州同事进行联动，完成了系统的割接，整个过程只用了三天时间，这在以前是不可想象的。

当前企业对于数据安全非常重视，数据中心“AR千里眼”足够安全吗？詹东东表示，中企通信对于数据安全有着非常的高要求，在ISO、GDPR，以及国内的网络安全法、数据安全保护法等方面都遵循合规管理。另外，中企通信本身也是信息安全管理服务商，提供TrustCSI信息安全管理服务，贯穿了企业客户在ICT或数字化转型过程中，从接入侧、网络侧到数据侧、应用侧和系统侧，能够保障端到端的数据安全。“AR千里眼在技术层面，我们所看到的画面在传输过程中是加密的，所以这个数据并不会落地。把数据调到眼前来的这个过程，是通过AR技术，把存在于后台运维管理中心的信息呈现在眼前。所以在数据管理层面，不论是在合规管理、技术控制，还是传输过程，我们都能够将数据安全控制得很好。 ”

疫情为全球带来巨大冲击，而与此同时也推动了大量创新技术的应用和“新常态”的业务模式。数字化转型已经成为企业发展的关键。众多企业积极利用科技力量加速业务数字化，进而对ICT服务有更高的要求。中企通信配合创新科技推出与之相对应的ICT 方案，例如AR/VR、AI、区块链、5G＋等等应用，希望可以帮助更多客户实现数字化转型。