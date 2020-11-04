当现代化架构遇到混合云 IBM加速第四平台建设赋能金融行业革新

近日一则关于IBM的新闻受到了业界的关注，IBM计划将全球信息科技服务部（GTS）的IT基础架构管理服务（IS）拆分出来，成为一家新的独立的新公司（NewCo，将在2021年底成立）。而IBM将专注于价值万亿美元的混合云市场。众所周知，IBM一直在谋求转型。而经过这么多年的发展，IBM已经为开放式混合云平台奠定了坚实的基础，特别是通过收购Red Hat，进一步加快了这一进程。

第四平台：混合云 — 助力客户创新的强大催化剂

面对机遇与挑战，混合云以及数据与AI是企业推动数字化转型的两大主导技术力量。混合云已经成为IT领域的关键趋势，而数据与AI基于算法和数据实现自主分析和决策，更好地驱动企业的业务创新。

回首IBM百余年的历史，IBM构建了三个非常成功的平台：主机、服务和中间件。而现在IBM正在打造第四平台，也就是混合云。为什么IBM要聚焦混合云，其实答案非常简单，相比采用单一公有云，混合云能够给企业带来更高的价值。此外，混合云可以显著加速企业数字化转型，实现敏捷开发创新，开源开放，兼顾成本、安全与合规，这些对金融行业客户而言至关重要。

在混合云战略下，IBM不断加速整合与Red Hat的协同创新，更是将第四平台推向了一个全新高度。红帽OpenShift是面向混合云的PaaS平台产品，借助容器化技术实现跨各种基础架构的部署，在企业的核心系统构建中发挥了关键作用。而且OpenShift与IBM Systems的结合将会给企业构建混合云平台带来极大的推动力，加速客户容器平台构建进程，助力架构连续性。

现代化架构+混合云 — 为客户创造新的基础架构价值

面对数字化转型，企业需要构建现代化架构，这也是IBM Systems一直主推的理念和实践。当IBM现代化架构遇到混合云会发生怎样的“化学反应”？IBM现代化架构具有“稳敏合一、数据智能、绿色计算、安全无虞、开源开放”五大关键优势，这些优势与第四平台进行“碰撞”，可以帮助企业实现“云中核心，稳敏合一”的混合云平台。

对于金融行业客户，他们一方面需要确保核心业务稳定运行，另一方面借助云原生技术开放创新的互联网应用。IBM主机对于关键计算的支撑是不容置疑的，同时，利用OpenShift与Cloud Paks，金融行业客户可以在主机上面构建私有云（IBM zCloud）。在云原生创新方面，基于RedHat OpenShift的IBM开放式混合云平台架构可以帮助云原生开发人员充分利用IBM硬件的独特能力。

对于金融行业客户而言，OpenShift与 LinuxONE的最佳组合加速客户容器平台构建进程，以渐进方式对原有资产进行现代化改造和扩展，同时保持高水平的企业SLA以及低水平的风险与成本。目前越来越多的金融机构选择了以IBM LinuxONE为支持的部署方案，构建了“稳敏合一”的IT架构，更好地推动核心业务云化以及分布式应用与数据库的创新实。

另外，混合云时代，不仅对核心架构提出了挑战，同样对金融企业存储的发展提出了更高要求，IBM存储驱动混合云“数据”基础架构。IBM FlashSystem - 云闪存让存储变得更简单，实现高效益与成本效益，IOPS数最高可达1800万，延迟低至70μs；与Red Hat和Cloud Paks结合可以助力企业建构高效、敏捷、安全的混和云存储架构。

数据的重要性不言而喻，IBM提供了现代数据保护方案 - 云磁带，无论数据位于何处（虚拟机、容器、混合云）,均可为其提供高效保护，无代理架构，确保让数据安全，实现合规保存，快速恢复。

存储所肩负的使命不仅仅是保存数据，更重要的是提供智能化的数据分析和应用。IBM面向数据和AI的存储提供了一系列产品能够端到端地优化数据管道，进而改进数据治理，加速获取洞察力，帮助企业解决与部署AI工作负载有关的重大业务挑战，进而快速提高AI生产效率。IBM Storage Suite for Cloud Paks实现了对OpenShift上容器原生数据访问的支持，满足在Red Hat OpenShift环境中运行的人工智能和机器学习工作负载所需的性能与可扩展性。

总之，IBM 现代化架构与混合云平台整合，帮助客户充分利用 IBM 硬件的独特能力，实现云技术的价值，同时部署强大的 AI 功能，发挥数据、应用现代化服务和系统的强大能力，加速创新。

IBM zCloud + FSS Cloud双层架构 — 未来金融行业的理想混合云架构

金融科技创新形态的不断刷新，在IBM看来，IBM zCloud + FSS Cloud金融云构建的双层架构将是未来银行的理想架构。IBM Z具备云化支持能力，不仅可以支持容器化应用在主机环境直接运行，而且还可以结合OpenShift、Kubernetes、IBM多云管理解决方案实现跨平台的统一的混合云管理，并且基于通用的最为流行的DevOps工具链进行跨平台的包括主机环境在内的一致的应用开发和交付，此外还可以结合服务网格技术(比如基于Istio)实现共享的服务治理管控。

而IBM金融云利用了先进的计算技术，并综合考虑了金融服务机构以及ISV两方面对云转型的需求，敏捷创新与安全合规并重，利用混合云平台进行应用构建和管理，同时达成一致且持续的安全和监管合规，并高度安全地保护敏感数据。目前，美国银行、法国巴黎银行（BNPP）等全球银行都在采用这样的双层架构加速自身的数字化转型进程。

这种双层架构对于国内银行也同样具有借鉴意义。IBM zCloud意味着稳态核心业务不需要推倒重来，同时金融公有云可以激发金融服务机构及其生态系统的整体业务模式创新，两者的结合让金融机构“如虎添翼”。

结语

在混合多云时代，金融行业应该积极拥抱现代化架构驱动自身的转型。想要了解更多IBM第四平台、现代化架构、双层金融架构等内容，请关注IBM Systems科技创新线上论坛，届时专家将通过技术讲解和案例解析为您带来干货满满的分享。还等什么，扫描海报二维码，赶紧报名吧！