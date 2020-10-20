IBM收入下降，但该公司首席执行官承诺将很快恢复增长

今天，这家计算机巨头表示，由于其系统、服务和金融部门的表现欠佳，该公司的第三季度收入下降了。

PAUL GILLIN

更新时间：美国东部时间2020年10月19日18:54

IBM只是无法保持其增长势头。

今天，这家计算机巨头表示，由于其系统、服务和金融部门的表现欠佳，该公司的第三季度收入下降了。去除资产剥离和汇率波动影响后，该公司第三季度收入较去年同期下降了3.1％，为176亿美元。在过去的33个季度中，这是该公司第29次收入下降。

净收入从一年前的每股2.68美元下降至2.58美元。持续经营收益也略有下降。

该结果符合分析师的预期，并且同IBM在本月早些时候宣布计划拆分基础架构服务业务时的说法一致。在盘后交易阶段，蓝色巨人（IBM）的股票价格下跌了三分之一个百分点。

该公司的首席执行官Arvind Krishna（如图）表示，等到此次拆分完成，公司就将开始增长。在与分析师的电话会议上，他表示，“我们预计在Newco剥离之后，公司收入能够实现可持续性的单位数增长。”

IBM一直在努力，将低利润、低增长的业务剥离，以专注于混合云和分析等增长的领域。此次拆分也是朝着这个方向迈进的一步。不过，该公司的高管们明确表示，从长远看来，他们还是期待着Newco能够取得重大成就。

Krishna表示，为了此次收购，IBM预计将在第四季度筹集22亿美元的资金，这将使此次拆分产生“投资级资产负债表”，同时使其“更具弹性并能够投资自动化”。他补充表示，这将使他们能够进行一些投资，而这些投资是IBM由于担心稀释而不会进行的。

专注于混合云

精简后的IBM将更加专注于混合云的业务，Krishna将其称为“价值1万亿美元的巨大机会，并且得益于Red Hat开放式混合云平台和服务业务，可以在客户所在的地方满足他们的需求。”

Forrester Research Inc.的分析师Ted Schadler表示，混合云是IBM能够让自己卓尔不同的领域。他表示，“他们很难成为唯一的玩家，但是他们将会成为唯一一家大规模混合云玩家。” Schadler表示，将公共云供应商的收入和增长率与IBM进行比较，事实上是把风马牛不相及的两件事硬拉在一起，因为基础架构是一种商品。

他表示，“云计算之旅为他们一直在投资的许多其他的东西奠定了基础，” 例如人工智能和流程改进。他表示：“如果你是摩根大通，那么你就不会在Azure中运行所有程序；你会把你的应用程序与多云环境联系在一起……所以，他们会追随这种趋势。”

云计算总收入增长了19％，达到60亿美元，在过去的12个月中达到244亿美元，调整后增长了25％。

该公司的高管们拒绝提供第四季度业绩预期的指导意见，并且警告说，考虑到新冠肺炎大流行的不确定性以及2019年的强劲表现，不应该对其过于乐观。Kavanaugh谈到了IBM的Z系列大型机，他表示，“去年第四季度，我们取得了非常强劲的成绩，那是Z15上市后的第一个完整季度，而Red Hat也是第一次做出了贡献。”

“精神分裂”的销售环境

Krishna表示，在被他称为“精神分裂”的销售环境中，很难进行预测。他表示：“虽然我们在某些业务领域看到非常健康的增长，但对一些客户来说却是一个中断。”他估计，大约有30％的客户已经削减了支出。“我们也倾向于与较大规模的客户打交道，因此我们认为他们没有可持续性方面的问题。”

该公司的首席财务官James Kavanaugh表示，IBM在业务和“健康渠道”中的积压订单为1,080亿美元，涉及Red Hat、云转换、云/数据平台和认知应用。

Moor Insights＆Strategy公司总裁Patrick Moorhead表示：“Red Hat和云带来的两位数的收入增长给我留下了最深刻的印象。”他表示，“这正是你想要增长的来源。”

包括Red Hat、认知应用程序和交易处理平台在内的Cloud＆Cognitive Software类别的收入增长了6％，调整后达到了56亿美元，超出了此前市场预期的54.8亿美元。在Red Hat的带领下，云与数据平台（Cloud & Data Platforms）增长了19％。Kavanaugh表示，在过去的12个月中，利用IBM的“现有帐户”，涉及Red Hat的交易总价值翻了一番。

服务业务状况

全球技术服务部的收入为65亿美元，与去年同期相比下降了4%，但高于分析师此前预期的平均值62.5亿美元。全球商业服务部门收入为40亿美元，低于一年前的41.2亿美元，但超出此前预期的39亿美元。

Kavanaugh表示：“自三月以来，我们的GBS收入已反映出环境的变化，导致了项目的延迟。”不过，他表示，第三季度的签约增加，预示了该部门的增长。“我们正在投资GBS业务，以实现未来的增长。”

这些服务部门的毛利率都低于35%，这看起来似乎与IBM宣称的高利润业务的说法并不一致，但是Schadler表示这种联系是必要的。他表示：“他们需要让客户投资混合云，为此，他们需要诸如应用程序迁移、应用程序构建和平台服务之类的服务。”他表示：“GBS是他们将应用程序转移到混合云的引擎。”

这些部门在本季度有超过90%的服务都是远程提供的，这提高了毛利率，为Kavanaugh强调的该公司正在开发的新交付模式奠定了基础。

系统收入表现尤为疲软，为13亿美元，比去年同期下降了16％，远低于此前分析师预期的15.5亿美元的水平。IBM将这次的下滑归咎于大型机和存储系统收入下降了20％，该公司表示这两者都是正常产品周期的一部分。Krishna表示，尽管客户正在节约现金的做法影响了大型机的销售，但“随着我们在云计算和Red Hat上的投入更多，我预计我们将看到的一切将足以抵消交易处理平台上发生的一切。”

分析师Moorhead承认，系统收入“大幅下降，但我不担心，因为其基础架构非常具有周期性。”