VMworld 2020：分布式数据中心项目主导VMware新品发布

为了强调自己是多云领域的中立者，VMware在今天开幕的VMworld 2020在线大会期间发布了一系列公告和合作伙伴关系，让内部部署环境和云计算环境界限不再那么明显。

为了强调自己是多云领域的中立者，VMware在今天开幕的VMworld 2020在线大会期间发布了一系列公告和合作伙伴关系，让内部部署环境和云计算环境界限不再那么明显。

最有趣的公告也许不是某个产品，而是“蒙特雷计划”（Project Monterey），这项新计划旨在打破裸机、内部部署和云基础设施之间的界限，使用SmartNIC（配备Arm微处理器的网络接口卡）让客户能够在服务器之间转移处理工作负载，而不会给CPU造成负担。

VMware正在与英特尔、Nvidia和Pensando Systems等公司合作开发该项目的硬件，并且戴尔、HPE和联想已经承诺提供使用该硬件的集成系统。

VMware产品和云服务首席运营官Rajiv Ramaswami在新闻发布会上表示：“这是我们将对我们的平台、以及我们的生态系统做出的下一个重大改变。”他说，主机CPU由于网络限制无法使用数据中心或服务器机房的所有控量。Ramaswami说，SmartNIC将任务打包到GPU或者数据中心处理器这样的任务卸载，并“动态地管理存储和网络容量，让你可以访问所有资源”，从而利用全部带宽实现他提到的“性能大幅提升”。

Gartner研究主管Paul Delory认为，蒙特雷计划标志着将专用硬件集成到计算堆栈中的最新趋势。“你使用自己专用的处理器和内存构建一个针对特定功能进行了高度优化的子系统；然后你的CPU可以将该功能转包给专用硬件，因为经过优化的子系统可以更好地完成这一特定任务，无需进行上下文切换，所以性能更高。”

VMware表示，将升级Cloud Foundation混合云平台以支持裸机服务器，并“分解”服务器资源，这样运行在一台物理服务器上的应用，就可以通过API或者策略获得来自其他物理服务器的硬件加速器资源（例如FPGA）。

SmartNIC将运行VMware的裸机虚拟机管理程序ESXi，使未安装ESXi的服务器能够访问网络服务。Delory表示：“VMware宣布支持在Arm上运行ESXi的时候，很多人对此感到困惑，但是现在，他们将从这一功能中受益匪浅。”

每个SmartNIC都可以有自己的防火墙，因此可以部署数千个针对特定应用的防火墙，保护构成该应用的特定服务。蒙特雷计划是一项技术预览，尚未全面可用。

“任何一切”

VMware产品和服务首席运营官Raghu Raghuram说：“过去三到四年，我们的战略一直是所谓的‘任何一切’，我们的角色是帮助构建、管理、运行、连接和保护运行在任何一切云上的应用，并交付给任何一切的设备。”

VMware与三大云厂商以及Oracle合作开发的一系列增强服务，体现出VMware对多云领域的承诺，其中包括AWS对VMware Tanzu应用现代化产品组合的支持，在AWS上对VMware HCX应用移动平台的增强功能，以及扩大了对vRealize云管理服务的支持。AWS也是第一家使用VMware Cloud Disaster Recovery服务的公司，这项服务可以对本地vSphere工作负载实施保护。

此外，微软Azure平台用户现在通过一个集成的管理控制台可以灵活地使用VMware工具或本机Azure功能。Google Cloud和Oracle Cloud也宣布支持Tanzu，目前还是预览的状态。

VMware最近宣布推出的Tanzu引发了关于容器与虚拟机的争论，Tanzu让应用运行在虚拟机或容器中，可以进行互换，甚至可以运行在同一台物理服务器上。Raghuram说，Tanzu现在“已经基本深入到客户使用的每个vSphere实例中”。

VMware还承诺增强自己的Virtual Cloud Network，这并不是一款产品，更多地是一个愿景，旨在让本地虚拟化体验看起来更像是使用公有云。VMware表示，将增加更多类似云的自动化、可扩展性、弹性和预测性分析，支持更大规模的全球部署。

此外，VMware打算将可以使用NSX Federation管理的网络规模扩大一倍，添加API驱动的路由和多播功能，并支持Terraform Providers，这些插件都将被用于通过Hashicorp的Terraform平台管理软件定义的基础设施。

VMware Virtual Cloud Network还扩展增加了NSX支持的Tanzu Service Mesh，以及支持面向Kubernetes集群的开源网络和安全项目Project Antrea。即将推出的NSX新功能将运行在选定的SmartNIC上。

“无孔不入”的Carbon Black

VMware正在通过一年前收购的Carbon Black扩大在安全市场的覆盖。VMware推出的Carbon Black Cloud Workload服务，将优先级漏洞报告和工作负载行为监控与防病毒保护以及端点检测和响应进行了结合。

VMware表示，这种方法实质上是在虚拟结构中建立安全性。目前VMware为所有vSphere 6.5和VMware Cloud Foundation 4.0现有客户提供六个月的免费试用。

最后，VMware的Future-Ready Workforce端点管理系统新增了安全访问服务边缘功能（SASE），这种备受欢迎的安全方法是将WAN与安全功能（例如零信任安全）进行了结合。

VMware表示，将把自己的全局SD-WAN与零信任网络访问、安全Web网关、云访问服务代理、本机远程浏览器隔离功能相结合，以及集成有状态的layer7防火墙。

这项新服务专门针对需要长期支持大型远程办公需求的IT部门。“用户在哪里办公都没有关系，我们能够承载他们的流量、将其输送到我们运营的150个服务点之一，并提供全套的网络和安全服务，”Ramaswami说。