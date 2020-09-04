Arm发布Cortex-R82芯片新品 让新型计算存储硬件更智能

Arm今天宣布推出Cortex-R82，该芯片旨在支持可以同时保存数据和处理数据的新一代存储设备。

Arm今天宣布推出Cortex-R82，该芯片旨在支持可以同时保存数据和处理数据的新一代存储设备。

这种新型硬件称为计算存储，有助于为延迟敏感型工作负载（例如机器学习和实时分析应用）提升速度。

通常来说，存储数据和处理数据的任务被分配给系统内部的单独组件去完成，磁盘或闪存驱动器用于保留信息，单独的处理器用于处理信息，每次执行操作的时候，数据都必须从存储驱动器传输到处理器，然后再返回，这个过程会导致一定的延迟，从而降低性能。

这种新型计算存储设备的目标是消除这个过程中的延迟，以加快应用的速度。存储驱动器使用内置控制器在本地处理器信息，而不是将信息发送到单独的芯片进行处理。控制器是闪存和磁盘驱动器中的一个微型计算模块，通常只用于执行低级别任务，例如写入数据和读取数据。

Arm此次新推出的Cortex-R82奖杯用作计算存储设备的控制器，即可以作为芯片设计提供，硬件制造商也可以根据需要进行许可和定制。

Arm称，Cortex-R82最多可以配置8个处理核心，其性能是上一代R8产品的2倍，计算能力的提升让Cortex-R82可以直接在存储驱动器内部运行完整的Linux发行版和应用。

那些计划在存储驱动器上运行机器学习模型的企业，可以通过为Cortex-R82配备Arm Neon机器学习技术来获得更高的性能。Arm表示，与上一代R8相比，Neon将神经网络的性能提高了14倍。

计算存储硬件有许多潜在的应用场景。例如，一家建筑企业可以在建筑工地部署安全摄像头，使用运行在内部闪存驱动器上的AI模型，发现潜在的危险。Arm也列出了一些更为传统的数据中心使用场景，例如数据库加速、视频转码和实时分析。